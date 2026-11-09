Boca y Gimnasia buscan prolongar su buen momento en la Liga Nacional

Boca recibirá a La Unión de Formosa desde las 20, mientras que Gimnasia de Comodoro Rivadavia será local ante Oberá a partir de las 20.30, luego de completar una gira ideal por Córdoba.

La Liga Nacional de Básquet tendrá este lunes una doble propuesta, con dos encuentros que pondrán en escena a equipos que atraviesan realidades diferentes, pero que llegan con objetivos de seguir creciendo en la competencia.

Desde las 20, Boca Juniors recibirá a La Unión de Formosa en La Bombonerita, con la intención de extender su racha positiva. Más tarde, a las 20.30, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia enfrentará a Oberá en el Socios Fundadores, luego de conseguir tres triunfos en igual cantidad de presentaciones durante su excursión por Córdoba.

Boca quiere seguir de racha ante La Unión

El conjunto de la Ribera viene de conseguir una contundente victoria por 90-63 frente a San Martín de Corrientes. Con una defensa intensa y una notable efectividad desde el perímetro, donde convirtió 15 de sus 29 lanzamientos de tres puntos (51%), alcanzó su tercer triunfo consecutivo.

Boca acumula cuatro victorias y tres derrotas, registro que lo ubica en el séptimo puesto de la tabla. Del otro lado estará La Unión, que llega entonado después de superar a Argentino de Junín por 75-57 y conseguir su primera victoria como local. El equipo formoseño tiene un balance de dos triunfos y dos caídas, con anteriores festejos ante Platense y derrotas frente a Gimnasia y Racing.

Los antecedentes también favorecen al Xeneize: Boca ganó 24 de los 35 enfrentamientos disputados por la Liga Nacional. Además, se impuso en los últimos dos cruces y consiguió siete victorias en los diez partidos más recientes. En La Bombonerita, la superioridad es todavía más marcada, con un registro de 12-2 y tres triunfos consecutivos.

La última vez que La Unión ganó en ese escenario fue el 1 de noviembre de 2022, por 78-71.

En el apartado individual sobresale Agustín Cáffaro, líder de la competencia en valoración con 22,7 créditos de promedio, producto de 13,6 puntos, 7,6 rebotes y dos asistencias por partido. También se destacan Nuno, tercero en rebotes ofensivos con tres por encuentro, y Alexis Elsener, quien encabeza el rubro de robos con la misma media.

El encuentro comenzará a las 20, será televisado por Básquet Pass y contará con el arbitraje de Pablo Estévez, Ezequiel Macías y Raúl Lorenzo.

Gimnasia vuelve a casa después de una gira perfecta

El otro atractivo de la jornada estará en Comodoro Rivadavia, donde Gimnasia recibirá a Oberá desde las 20.30. El Mens Sana atraviesa un gran presente y buscará trasladar a su estadio el rendimiento que mostró durante su recorrido por Córdoba.

El equipo patagónico consiguió tres victorias en tres presentaciones: superó a Atenas por 79-76, a Instituto por 58-57 y a Independiente por 77-76, en tiempo suplementario. Una cosecha ideal que le permitió consolidarse en los primeros puestos.

En el último compromiso, Carlos Rivero fue determinante con 14 puntos y 22 rebotes, además de convertir los libres que terminaron inclinando la balanza. Gimnasia ocupa el tercer lugar de la tabla, con ocho victorias y apenas dos derrotas.

Oberá, por su parte, llega después de imponerse ante Argentino de Junín por 98-84. Agustín Brocal fue uno de los principales argumentos ofensivos, con 22 puntos y seis triples en diez intentos. También aportaron Will Vorhees, con 20 unidades, y Jonatan Torresi, con 19.

El conjunto misionero registra dos victorias y cuatro derrotas, y se encuentra en el decimotercer puesto.

En cuanto al historial, Gimnasia tiene una ventaja de ocho triunfos contra cuatro en los 12 enfrentamientos disputados. En el Socios Fundadores, además, ganó cinco de los seis partidos que jugaron.

Rivero y Cisneros, dos nombres propios

Uno de los aspectos destacados del presente de Gimnasia pasa por el rendimiento de Carlos Rivero, quien se ubica segundo en rebotes de la Liga Nacional, con nueve por partido. Además, lidera la competencia en rebotes ofensivos, con 3,5 de promedio, y aparece tercero en tapas, con 1,5.

También genera expectativa el regreso de Anyelo Cisneros, cuyo impacto fue inmediato. En sus dos primeras presentaciones promedia 21,5 de valoración, 16 puntos, nueve rebotes, 1,5 asistencias, dos recuperos y una tapa.

Desde su vuelta, el jugador se posicionó segundo en valoración, tercero en rebotes y quinto en robos dentro de la competencia. Un aporte que potencia las aspiraciones de Gimnasia, que buscará aprovechar su buen momento para seguir prendido en los primeros lugares.

El partido ante Oberá se disputará en el Socios Fundadores, desde las 20.30, con transmisión de Básquet Pass y arbitraje de Óscar Brítez, Alejandro Zanabone y José Domínguez.