A 30 años del debut de Juan Román Riquelme con la camiseta de Boca enfrentando a Unión

El 10 de noviembre de 1996 debutó con la camiseta xeneize recibiendo al Tate. Fue titular y además brindó una asistencia en el triunfo por 2-0

Un 10 de noviembre, pero de 1996, Juan Román Riquelme jugaba su primer partido con la camiseta de Boca . Aquella tarde, La Bombonera fue testigo de un momento único: la aparición de un chico de 18 años que impactó a todos y se llevó su merecida ovación tras una función que sorprendió a propios y ajenos.

Hoy, aquel pibe que 30 años atrás hacia su debut con la camiseta número 8 en la espalda no solo es el presidente del club de sus amores, sino también uno de los máximos ídolos de la historia.

"El 10 de noviembre del 96 entré en la película más linda que le puede pasar a una persona", esa frase que tanto se le escuchó a Riquelme en diversas entrevistas, y particularmente cuando le habló a La Bombonera en su partido despedida, se remonta justamente a ese fecha tan especial para el Torero.

El debut de Riquelme en la Primera División de Boca fue ante Unión, por el Torneo Apertura y de la mano de Carlos Salvador Bilardo. Aquella calurosa tarde primaveral en La Bombonera, Román lució la 8 a meses de haber arribado desde Argentinos Juniors. Antes del encuentro, el Narigón le anunció que iba a ir de titular y le realizó un simple pedido: que se mueva lejos de Diego Latorre, que le iba a arrastrar la marca.

El encuentro finalizó 2-0 a favor del elenco de La Ribera y el actual presidente de la institución se lució con destellos de su magia y una asistencia a Fernando Cáceres en el segundo gol. Antes del pitazo final, cuando ya Román había mostrado lo que era capaz de hacer con la pelota, el "Riquelme, Riquelme" bajó de los cuatro costados del estadio. Fue la primera demostración de amor de los hinchas; fue el primer capítulo de una historia llena de gloria.

En su primer ciclo (1996-2002) Riquelme logró conquistar un Torneo Clausura, dos Apertura, dos Copa Libertadores y una Copa Intercontinental. Pero su historia lejos estaría de terminar ahí: en su segunda etapa (2007-2014, con un impasse de pocos meses entre mediados y fines de 2007 hasta que el Xeneize le compró el pase al Villarreal) ganó dos Apertura, una Copa Argentina, una Copa Libertadores más y una Recopa Sudamericana y se convirtió en el jugador con más partidos jugados en La Bombonera (206), a la cual el mismo llama el patio de su casa.

Ahora, Román maneja los hilos de Boca pero ya no desde adentro de la cancha, sino desde afuera. Desde diciembre de 2023, se convirtió en presidente del Xeneize y este último sábado, con el agónico triunfo frente a Defensa y Justicia, consiguió su primer título (tabla anual) en este rol.