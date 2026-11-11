Boca sigue de cerca a Paredes y Blanco: cómo llegan a la semifinal ante Banfield

Los dos futbolistas realizaron tareas regenerativas y no presentan lesiones, pero el cuerpo técnico evaluará su evolución antes de definir si serán titulares el sábado.

Boca comenzó a preparar la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield con dos nombres bajo observación. Leandro Paredes y Lautaro Blanco trabajaron de manera diferenciada durante la práctica del martes, luego de una exigente acumulación de minutos. Ninguno presenta una lesión, aunque el desgaste físico obliga al cuerpo técnico a seguir de cerca su evolución.

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Paredes y Blanco, bajo seguimiento en Boca Predio

Después de la consagración en la Liga, el plantel retomó los entrenamientos con la mira puesta en el cruce del sábado, a las 19, frente al Taladro. En ese primer ensayo, el capitán y el lateral izquierdo realizaron ejercicios regenerativos, sin participar de los trabajos con pelota junto al resto del grupo.

La situación de Paredes genera especial atención. Desde su regreso tras la lesión muscular que sufrió ante Universidad Católica, el mediocampista atravesó una seguidilla de compromisos exigentes. Incluso volvió a padecer un desgarro en el cuádriceps derecho frente a Instituto, se perdió la ida de la semifinal de la Sudamericana ante Vasco da Gama y luego regresó en el Maracaná.

Desde entonces sumó minutos frente a Independiente, River y Defensa y Justicia. En el último encuentro, además, debió salir durante el segundo tiempo después de recibir una tarjeta amarilla y mostrar señales de cansancio.

Blanco, por su parte, acumula una carga importante de actividad. Desde julio apenas se perdió un partido y es uno de los jugadores con mayor continuidad dentro del equipo. Por ese motivo, el cuerpo técnico considera necesario regular sus esfuerzos para evitar que el desgaste termine convirtiéndose en una lesión.

La intención es observar cómo responden ambos durante los próximos entrenamientos. Si evolucionan favorablemente, estarán en condiciones de integrar el equipo titular; de lo contrario, podrían comenzar desde el banco y tener participación de acuerdo con las necesidades del encuentro.

Otros tres futbolistas también están bajo observación

Paredes y Blanco no son los únicos que requieren atención en la previa de la semifinal. Santiago Ascacíbar terminó el partido ante Defensa y Justicia con un golpe y también será evaluado durante la semana.

A su vez, Rodrigo Battaglia continúa con la recuperación de una molestia en el sóleo y trabajó en una de las canchas alternativas de Boca Predio. En tanto, Enner Valencia, que no tiene una lesión, realizó tareas livianas para recuperarse del esfuerzo acumulado.

El calendario también influye en las decisiones de Rodolfo Arruabarrena. Después del compromiso ante Banfield, Boca tendrá por delante la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro y los playoffs del Clausura.

Por eso, el cuerpo técnico buscará administrar las cargas sin perder de vista la importancia de la semifinal. La definición del equipo dependerá de la respuesta física de cada futbolista en los próximos días.