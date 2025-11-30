Boca y Argentinos, por un lugar en las semifinales del Clausura

Boca recibirá a Argentinos, desde las 18.30, en La Bombonera, en busca de las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Este domingo, desde las 18:30, Boca recibirá a Argentinos Juniors en La Bombonera por los cuartos de final del Torneo Clausura, en un choque que promete alto nivel futbolístico entre dos de los principales aspirantes al título. El encuentro será dirigido por Fernando Echenique, con Lucas Novelli a cargo del VAR, y podrá seguirse por las señales ESPN Premium y TNT Sports Premium.

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda llega en su mejor momento de la temporada. Acumula cinco victorias consecutivas con rendimientos sólidos: 3-1 ante Barracas Central, 2-1 frente a Estudiantes, 2-0 contra River, otro 2-0 ante Tigre y el mismo resultado frente a Talleres. Ese sprint final lo llevó a cerrar la fase de grupos como líder de la Zona A con 29 puntos y a asegurar su clasificación a la próxima Copa Libertadores , al ocupar el segundo lugar en la tabla anual detrás de Rosario Central.

Ya en octavos de final, Boca ratificó su condición de favorito al vencer nuevamente a Talleres por 2-0 en La Bombonera, resultado que le permitió avanzar a esta instancia de manera contundente.

Sin embargo, el desafío de este domingo será más exigente, ya que enfrente estará Argentinos Juniors, uno de los equipos más consistentes de la temporada. Bajo la conducción de Nicolás Diez, el Bicho de La Paternal finalizó quinto en la Zona A con 25 unidades y viene de eliminar a Vélez con un sólido 2-0, gracias a un doblete de una de sus figuras, Hernán López Muñoz.

El duelo se presenta como uno de los más atractivos de los cuartos de final, no sólo por el buen presente de Boca, sino también por la regularidad que mostró Argentinos a lo largo del año. Ambos combinan jerarquía, equilibrio y ambición, lo que convierte este cruce en una verdadera final anticipada.

El ganador se medirá en semifinales con el vencedor del partido entre Racing y Tigre, que jugarán el lunes en el Cilindro de Avellaneda.

La Bombonera se prepara para una nueva noche de emociones. Boca y Argentinos, frente a frente, con un objetivo claro: acercarse un paso más a la gloria en este Torneo Clausura.

Formaciones de Boca y Argentinos

Boca: Agustín Marchesín; Juan Baringa, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Exequiel Zeballos, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Argentinos: Gonzalo Siri; Sebastián Prieto, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Leandro Lozano; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Diego Porcel,Hernán López Muñoz, Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Hora: 18:30.

Árbitro: Fernando Echenique.

VAR: Lucas Novelli.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium.