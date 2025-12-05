Los increíbles récords mundiales que Messi rompió y los que puede destrozar en 2026

El capitán argentino domina la historia de los Mundiales con marcas únicas, pero aún tiene varios hitos al alcance si disputa el próximo torneo.

Lionel Messi continúa ampliando su impacto en la historia de la Copa del Mundo, no solo como campeón en Qatar 2022 sino también como dueño de algunos de los registros más importantes del certamen.

Este viernes en el Centro John F. Kennedy de la capital estadounidense de Washington, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) realizó el sorteo de la Copa del Mundo que se disputará en junio del año que viene en Estados Unidos, México y Canadá.

La Selección argentina encabeza el Grupo J donde enfrentará en el debut a Algeria en Kansas, a Austria en el segundo partido y Jordania en el cierre, ambos en Dallas.

Con su actuación en la final ante Francia, el capitán argentino alcanzó los 26 partidos disputados en Mundiales, convirtiéndose así en el jugador con más presencias en la historia del torneo, marca certificada por Guinness World Records y reconocida por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Con esa cifra, Messi superó un récord que llevaba casi tres décadas en manos del alemán Lothar Matthäus, quien había establecido el tope en 25 partidos. La final de Lusail no solo le dio a Messi su tan buscada Copa del Mundo, sino también el liderazgo absoluto en la estadística más representativa para un futbolista dentro del máximo escenario internacional. Tanto Guinness como AFA destacaron el hito como uno de los logros más contundentes de la carrera del rosarino.

Además, Messi es el jugador argentino con más apariciones mundialistas de todos los tiempos, otra marca validada por la AFA, y se transformó en el máximo goleador nacional en Copas del Mundo con 13 tantos, según los registros consolidados luego de Qatar 2022. Ningún argentino convirtió más que él a lo largo de las cinco ediciones que disputó (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022). Su producción ofensiva, sumada a su vigencia, lo posiciona como uno de los futbolistas más influyentes de la historia del certamen.

Con estos récords ya asegurados, Messi quedó instalado definitivamente en un pedestal reservado para los grandes símbolos de la Copa del Mundo. Lo que construyó a lo largo de casi dos décadas no solo quebró estadísticas: reconfiguró la dimensión que puede alcanzar un jugador dentro del torneo más importante del planeta. Y, si decide continuar, todavía podría seguir ampliando su legado.

Los récords que Messi aún podría romper en el Mundial 2026

Si decide disputar el próximo Mundial, Lionel Messi tendría la chance de seguir ampliando su legado en Estados Unidos, Canadá y México 2026. La primera marca posible sería la de mayor cantidad de partidos en la historia de los Mundiales: ya lidera con 26, pero podría estirar esa cifra a más de 30 encuentros, un registro que colocaría la vara en una altura casi inalcanzable para las próximas generaciones.

Otro objetivo potencial es acercarse aún más al récord histórico de goles en Copas del Mundo. Con 13 tantos, Messi se ubica detrás de Miroslav Klose (16) y Ronaldo Nazario (15). Si Argentina avanza en el torneo, el capitán podría alcanzar o quedar a muy poca distancia de esa marca máxima.

También tiene la posibilidad de lograr un hito inédito: ser finalista del mundo por tercera vez (2014, 2022 y potencialmente 2026). En ese escenario, incluso podría convertirse en bicampeón del mundo o, en caso de caer en el partido decisivo, en doble subcampeón del mundo, algo que ningún futbolista argentino ha conseguido hasta ahora.

En un eventual último Mundial, Messi tendría además la oportunidad de romper marcas vinculadas a longevidad, como convertirse en el goleador argentino más veterano en la historia del torneo, así como ampliar su ventaja como el jugador de su país con más presencias, minutos y participaciones en ediciones consecutivas.