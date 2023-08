Bonaveri: "Unión respeta convenios; Colón los judicializa"

"Se aprobó la creación del registro de convenios; la Liga será órgano de contralor, donde se fiscalizará, con sanciones al club que no cumpla, quita de puntos o multa por ejemplo", apuntó.

Para luego, expresar: "Colón y Unión no estuvieron presentes en la reunión, estaba en la orden del día, son los clubes que más convenios tienen, lo llevaremos a equipos del país y exterior, la idea es que los jugadores vuelvan al club de origen, muchas veces no pasa".

Bonaveri también subrayó que "no tenemos los convenios anteriores, ahora la idea es que pasen por la Liga, si son clubes que pertenecen a la Liga tendrán sanciones para los que no los cumplan. Nosotros hicimos el comunicado formal para las reuniones, hay un libro de actas y firman los presentes, no estuvieron ninguno de los dos clubes".

En otro tramo de la charla, admitió que "por mesa de noticias si nos tenemos que reunir lo haremos, Unión en su mayoría a los convenios los respeta. Colón no. La Liga capaz que no tenga la importancia que merecen los otros clubes, todos por unanimidad determinaron tomar esa medida, muchos años los convenios no se respetaron, no se cumplieron, la mayoría de las veces, Colón judicializó los convenios".

Bonaveri puntualizó que "se determinó la creación de un convenio tipo, la Liga será el órgano de contralor, para que se cumpla y en el caso que sean equipos que participen en la Liga se tomarán sanciones que puede ser no incorporación de jugadores, quita de puntos".

En su despedida, enfatizó: "Unión generalmente respeta y cumple, en casos puntuales, no lo hizo, Colón no reconoce ningún convenio, desconoce todo y judicializa todos los convenios".