Bournemouth venció por 3 a 1 a Fulham en Dean Court y quedó como único escolta del líder Liverpool en la Premier League.

3 de octubre 2025 · 19:34hs
Bournemouth le ganó a Fulham y quedó como escolta en la Premier League

Bournemouth venció por 3 a 1 a Fulham en Dean Court y quedó como único escolta del líder Liverpool en la Premier League. El ghanés Antoine Semenyo en dos ocasiones y el neerlandés Justin Kluivert marcaron los goles que definieron el encuentro en los últimos veinte minutos bajo una intensa lluvia.

El partido se mantuvo cerrado hasta el tramo final. Bournemouth abrió el marcador con una acción individual de Semenyo, quien ingresó al área por la línea de fondo y, con un remate desde un ángulo reducido, superó a Leno para establecer el 1 a 0.

La reacción de Fulham fue inmediata. Samu Chukwueze filtró un pase al área que Ryan Sessegnon aprovechó para igualar con una definición precisa ante la salida de Petrovic. El 1-1 parecía encaminar el encuentro hacia un desenlace equilibrado, pero Bournemouth encontró soluciones en su ofensiva.

Justin Kluivert se hizo cargo de la segunda anotación con un disparo de media distancia que dejó sin reacción al arquero visitante. El gol devolvió la ventaja a los Cherries y desató la presión sobre Fulham, que no logró sostener el ritmo en los últimos minutos.

El conjunto local aprovechó los espacios para cerrar la historia. En una transición rápida, Semenyo volvió a aparecer y empujó el tercero, alcanzando su sexto tanto en el campeonato y asegurando el triunfo.

Con esta victoria, Bournemouth llegó a los 18 puntos en el certamen y se consolidó como único perseguidor de Liverpool, que lidera con 21. Fulham, en cambio, quedó relegado en la mitad de la tabla sin poder afirmarse en la pelea por los puestos de competencia internacional.

El resultado refuerza el momento del equipo dirigido por Andoni Iraola, que sumó su quinta victoria en siete presentaciones. El próximo compromiso de Bournemouth será frente a Brighton, mientras que Fulham intentará recomponer su camino ante Aston Villa.

El resumen de Bournemouth y Fulham

Embed - LOS CHERRIES DE SENESI VENCIERON A LOS COTTAGERS Y SON ESCOLTAS | Bournemouth 3-1 Fulham | RESUMEN

