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Boxeo en el barrio: la atractiva velada que convoca el Willie Pep

Organizado por Nacho y Leandro Doldán del gimnasio Willie Pep este sábado 9 se realizará una velada de boxeo amateur con once combates entre púgiles de toda la región

Ovación

Por Ovación

6 de mayo 2026 · 16:52hs
El clásico festival boxístico de Willie Pep esta vez en el barrio Roma.  

El clásico festival boxístico de Willie Pep esta vez en el barrio Roma.

 

Este sábado, a partir de las 21, en el gimnasio Willie Pep, ubicado en doctor Zavalla 2241, en su intersección con Pasaje Liniers, en el corazón de barrio Roma, se concretará un festival de boxeo con 11 combates amateurs entre púgiles de toda la región y que contará con la supervisión de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe.

Willie Pep, organizando boxeo en el barrio

Será el segundo festival bajo la modalidad boxeo en el barrio, un formato íntimo dentro del gimnasio, con el ring bien cerca, buena música, gastronomía y el clima único que le pone la gente del gimnasio Willie Pep. La fábrica de campeones abre sus puertas para que se pueda ver en acción a los chicos que recién comienzan hasta quienes están dando sus últimos pasos como amateurs rumbo al profesionalismo.

La capacidad del lugar es limitada, boxeo en el barrio asoma como una noche de pura acción en la zona de barrio Roma. Solamente se podrá ingresar con capacidad limitada, 150 lugares, pudiéndose adquirir en doctor Zavalla 2229 de la capital santafesina. Será la convocatoria de este tipo que se lleva a cabo en dicho escenario, ya que el anterior se concretó el pasado mes de febrero. Posteriormente, fue el turno de un festival con combates profesionales y amateur pero en el Multiespacio Lemon Arena, ubicado a la vera de la ruta nacional 168.

Willie Pep boxeo 1

El evento comprenderá la realización de más de diez peleas protagonizadas por boxeadores amateurs que representan a gimnasios de la capital santafesina, como así también de localidades vecinas como Laguna Paiva y Rafaela; y también de la ciudad de Paraná. Se subirán al ring varios chicos que son entrenados por Nacho y Leandro Doldán.

Actividad en la ciudad de Gálvez

Este viernes 8 de mayo se realizará en las instalaciones del Club Centenario de la ciudad de Gálvez, ubicado en Dorrego 459, entre Rivadavia y Belgrano, con ocho combates amateurs organizado por el entrenador Juan Bustos en la localidad más importante del departamento San Gerónimo. La supervisión estará a cargo de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe.

El programa dispone los siguientes combates: Ignacio Gonella (Rafaela) con Isak Costa (Alvear), Gonzalo Oreggiani (Desvío Arijón) con Mauricio Luquez (San Jorge), Lucas Segovia (Rafaela) con Agustín Carranza (San Jorge), Analía Bordón (Desvío) con Aana Aimo (San Genaro), Benjamín Bolaño (Gálvez) con Sebastián Luquez (San Jorge), Julián Astudillo (Rafaela) con Juan Ceballoz (San Jorge), y Elías Roth (Gálvez) con Luis Tantutela (Alvear).

Liverpool se prepara para la acción

Se confirmó que el próximo viernes 15 de mayo desde las 21, en las instalaciones del Club Liverpool, ubicado en calle Ruperto Godoy 1850, de la ciudad de Santa Fe, se realizará un festival de boxeo amateur que contará con doce combates amateurs. Se anuncia servicio de buffet y barras. Se pueden adquirir las entradas anticipadas en el 3424353747. El promotor y DT Orlando Azcurra del gimnasio Parque Garay destacó el apoyo brindado por el senador provincial Paco Garibaldi y por la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe.

El programa de peleas en Willie Pep es el que se detalla a continuación:

1-Kevin Chamorro (Willie Pep) vs. Ulises Wittman (Toledo Box Esperanza)

2-Federico Palavecino (Upper) vs. Bruno Ramayón (Toledo Box Esperanza)

3-Esteban Díaz (Willie Pep) vs. Alejandro Benítez (Rafaela)

4-Valentín Miño (Willie Pep) vs. Nahuel Aguilar (Toledo Box Esperanza)

5-Bruno Encina (Willie Pep) vs. Jerónimo Wild (Paraná)

6-Kevin Fernández (Willie Pep) vs. Joaquín Noghera (Paraná)

7-Camilo Ojeda (Willie Pep) vs. Junior Espinosa (Laguna Paiva)

8-Alex Molina (Willie Pep) vs. Nicolás Aguirre (Santa Fe)

9-Axel Reyes (Willie Pep) vs. Conrado Machado (Boxing Training)

10-Andrés Voisard (Willie Pep) vs. Luis Marinelli (Thunder Box)

11-Benjamín Borda (Willie Pep) vs. Aarón Lemos (Thunder Box)

boxeo Willie Pep Barrio
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