Gianluca Prestianni recibió una sanción mundial tras su cruce con Vinicius

El ente máximo del fútbol amplió el alcance de la sanción de seis partidos que el organismo europeo le había aplicado al argentino, determinando que el castigo tenga vigencia en todas las competencias oficiales del planeta. Esta resolución impacta de lleno en la Selección argentina, ya que, de ser convocado, el futbolista no podrá participar de los primeros compromisos del Mundial 2026.

Gianluca Prestianni, contra las cuerdas

El conflicto se originó el pasado 17 de febrero durante un cruce de Champions League entre el Benfica y el Real Madrid. En aquel encuentro, Vinicius Junior denunció haber sido blanco de insultos racistas por parte del delantero argentino, lo que activó el protocolo de seguridad de la FIFA. Si bien la investigación de la UEFA no halló pruebas concluyentes sobre racismo, la sanción se sostuvo sobre la base de expresiones homofóbicas que los presentes habían comentado en sus declaraciones.

La decisión de la entidad que preside Gianni Infantino de "globalizar" la pena de seis jornadas tiene consecuencias inmediatas para el ex jugador de Vélez que en caso de integrar la lista definitiva de la "Albiceleste" para la cita máxima, deberá cumplir las fechas restantes de su sanción, lo que lo margina de los duelos ante Argelia y Austria. Además, el castigo también rige para compromisos oficiales con el Benfica en el ámbito europeo y local.