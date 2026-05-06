El brote detectado en un crucero que partió desde Ushuaia encendió alarmas a nivel internacional. Investigan la presencia de la cepa Andes, la única con capacidad de transmisión entre personas.

Alerta sanitaria por hantavirus: qué pasa en Santa Fe y qué se sabe de la cepa que genera preocupación internacional

El brote de hantavirus detectado en un crucero que zarpó desde Ushuaia puso en alerta a autoridades sanitarias de distintos países y también encendió la atención en Santa Fe, una provincia considerada zona de riesgo por la presencia del roedor transmisor. El episodio ya dejó tres fallecidos y al menos ocho personas infectadas , según los reportes más recientes.

La situación generó preocupación no solo por la cantidad de casos, sino por la sospecha de que varios de los contagios estarían vinculados a la cepa Andes , una variante poco frecuente que tiene la particularidad de poder transmitirse de persona a persona . Este rasgo la diferencia del resto de las cepas, cuya vía de contagio principal es el contacto con heces, orina o saliva de roedores infectados .

Tres pasajeros murieron por un brote de hantavirus en un crucero que salió desde Ushuaia

De acuerdo a la información disponible hasta el momento, no hay registros de esta cepa en Santa Fe, aunque sí es característica de la región patagónica, desde donde partió la embarcación. Se trata además de una variante considerada más agresiva, con mayor tasa de mortalidad.

Cuál es la situación en Santa Fe

En la provincia, el hantavirus no es ajeno. En los últimos años se registraron 25 casos y tres muertes, lo que mantiene activa la vigilancia epidemiológica. El virus es transmitido principalmente por el ratón colilargo, y puede provocar un cuadro grave que evoluciona rápidamente.

Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolores musculares intensos y malestar general, pero en los casos más severos puede derivar en un síndrome cardiopulmonar, con dificultad respiratoria aguda. Actualmente, no existe una vacuna ni un tratamiento específico, por lo que la atención médica se centra en sostener al paciente y evitar complicaciones.

Uno de los casos que más impactó en la provincia fue el de un adolescente de Recreo, que comenzó con síntomas compatibles y en pocos días evolucionó a un cuadro crítico. Falleció tras una rápida descompensación, luego de ser atendido en el Hospital de Niños Orlando Alassia, donde se confirmó el diagnóstico.

El brote en el crucero y la respuesta internacional

El foco actual está puesto en el crucero MV Hondius, donde se detectaron los casos. A bordo viajan pasajeros y tripulantes de 23 nacionalidades, y se activó el máximo nivel de protocolo sanitario, con aislamiento, controles estrictos y restricciones para descender en puertos sin autorización.

Uno de los pacientes más comprometidos fue trasladado a Zúrich, en Suiza, mientras continúa el monitoreo del resto de los ocupantes de la embarcación.

Pese al impacto del brote, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) buscaron llevar tranquilidad y señalaron que el riesgo de propagación masiva es bajo. “No hay motivos para entrar en pánico ni para restringir viajes”, indicaron, al tiempo que recordaron que, incluso en el caso de la cepa Andes, la transmisión entre personas no es de fácil propagación.

Prevención: las claves para evitar el contagio

Desde el Ministerio de Salud de Santa Fe insisten en la importancia de reforzar las medidas de prevención, especialmente en zonas rurales o donde pueda haber presencia de roedores.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

Evitar el ingreso de roedores a viviendas , sellando grietas y orificios.

, sellando grietas y orificios. Mantener la limpieza con soluciones de lavandina diluida y evitar barrer en seco.

con soluciones de lavandina diluida y evitar barrer en seco. Ventilar espacios cerrados por al menos 30 minutos antes de ingresar.

antes de ingresar. Ubicar leña y huertas lejos de las viviendas y mantener el pasto corto.

y mantener el pasto corto. Utilizar protección respiratoria (como máscaras N95) en ambientes con riesgo.

en ambientes con riesgo. No manipular roedores muertos sin protección y desinfectar previamente el área.

Además, recomiendan consultar de inmediato ante la aparición de síntomas compatibles, especialmente si hubo exposición en zonas de riesgo.

En un contexto donde el brote internacional vuelve a poner el tema en agenda, las autoridades remarcan que la prevención y la detección temprana siguen siendo las herramientas más efectivas para reducir el impacto de una enfermedad que, aunque poco frecuente, puede ser grave.