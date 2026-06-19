La madre de Vozinha consiguió la visa y podrá ver a su hijo en el Mundial

Ana Candida Evora podrá viajar a Estados Unidos después del caso que conmovió al torneo, tras la gran actuación del arquero de Cabo Verde ante España.

El caso se hizo conocido después del empate 0-0 entre Cabo Verde y España, partido en el que Vozinha fue una de las grandes figuras al sostener a su selección con una actuación determinante frente a una de las candidatas del torneo.

Tras ese encuentro, el arquero de 40 años se emocionó al revelar que su madre no había podido viajar para acompañarlo en el debut mundialista por inconvenientes vinculados al proceso migratorio y a los costos exigidos para el ingreso a Estados Unidos .

La historia tuvo impacto inmediato porque Cabo Verde disputa su primer Mundial y Vozinha, uno de los símbolos del seleccionado africano, había cumplido una actuación histórica sin poder tener a su madre en la tribuna.

El trámite se destrabó en las últimas horas después de la intervención de Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, quien aseguró haber gestionado el caso ante el secretario de Estado, Marco Rubio, y el Departamento de Estado.

Según la información confirmada, la embajada estadounidense en Praia facilitó el proceso para que Evora pudiera obtener el visado y avanzar con los preparativos del viaje.

La intención es que la madre del arquero esté presente en el próximo partido de Cabo Verde, frente a Uruguay, por la segunda fecha del Grupo H, en Miami.

La situación de la madre de Vozinha, uno de los datos de color del Mundial

La situación había generado especial sensibilidad porque Vozinha explicó públicamente que su madre no pudo verlo en el estreno mundialista, pese a que él había sido elegido como una de las figuras de la fecha después de sus atajadas ante España.

El caso también puso el foco en las dificultades de algunos familiares e hinchas para viajar al Mundial, en medio de requisitos migratorios y costos que complicaron la presencia de allegados de futbolistas en Estados Unidos.

En las últimas horas, el propio Vozinha se mostró agradecido por la resolución del trámite, aunque también pidió que la atención vuelva a concentrarse en lo deportivo y en el desafío de Cabo Verde dentro de la Copa del Mundo.