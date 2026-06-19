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Trionfini hizo un balance de la Reserva de Unión: "Hay un grupo con mucho futuro"

Alejandro Trionfini, entrenador de la Reserva de Unión, hizo un balance de su gestión al frente del plantel en la primera parte del año. "Competitivamente estuvimos a la altura", tiró.

Ovación

Por Ovación

19 de junio 2026 · 09:08hs
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Trionfini hizo un balance de la Reserva de Unión: Hay un grupo con mucho futuro

Prensa Unión

La Reserva de Unión cerró su participación en el Torneo Apertura con un meritorio quinto puesto en la Zona A, aunque con el sabor amargo de haber quedado a muy poco de la clasificación a los cuartos de final. Tras el cierre del certamen, el entrenador Alejandro Trionfini realizó un profundo análisis del semestre en diálogo con Radio Gol (FM 96.7), donde destacó el crecimiento del equipo, la proyección de los futbolistas y el trabajo formativo que se desarrolla en el club.

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El técnico reconoció que el golpe de no haber ingresado entre los cuatro mejores se sintió puertas adentro, precisamente porque el plantel estuvo en carrera hasta el final.

“Dolió porque lo tuvimos cerca todo el tiempo. Cuando terminó el campeonato y nos encontramos con la realidad de que no habíamos clasificado, pegó fuerte. El vestuario no era un vestuario de sonrisas, y eso también habla bien de los chicos porque demuestra que tenían hambre de más”, expresó.

Más allá de la frustración por el desenlace, Trionfini remarcó que el equipo realizó una campaña competitiva y digna en una zona exigente, destacando la capacidad de reacción mostrada ante los momentos adversos.

“Hicimos un campeonato muy digno. Se escaparon algunos puntos que hoy nos hubieran venido muy bien, pero también conseguimos otros que parecían difíciles. Nunca perdimos dos partidos seguidos y el equipo siempre respondió después de los golpes”, analizó.

El desafío de competir y formar en Unión

Para el entrenador rojiblanco, la Reserva representa un equilibrio permanente entre los resultados y el desarrollo de los futbolistas que están a un paso del profesionalismo.

“La Reserva tiene que ensamblar dos cosas: competir y formar. Es el último paso antes de que el jugador llegue a Primera. Nosotros tenemos que llevar adelante esas dos tareas al mismo tiempo”, explicó.

En ese sentido, valoró especialmente el crecimiento individual de varios futbolistas que ya comenzaron a trabajar bajo las órdenes de Leonardo Madelón durante la pretemporada del plantel profesional.

“Los rendimientos de los jugadores son los que terminan abriendo puertas. Hay varios chicos que pueden ser útiles para Primera siempre que mantengan el nivel y aprovechen las oportunidades”, sostuvo.

La promoción como incentivo para la Reserva de Unión

Trionfini consideró que el contacto permanente entre la Reserva y el plantel superior funciona como un estímulo constante para los juveniles.

“El cuerpo técnico de Primera convive mucho con nosotros y eso hace que los chicos vean la posibilidad como algo real. Cuando un jugador rinde bien sabe que puede tener una oportunidad. Eso motiva muchísimo”, afirmó.

Además, mencionó que casos recientes como los de Mauricio Martínez Ludueña y Julián Profini sirven como ejemplo para las nuevas generaciones que buscan dar el salto.

Su adaptación al fútbol argentino

El DT también realizó una reflexión personal sobre su regreso al país luego de varios años de trabajo en el exterior, principalmente en el fútbol centroamericano.

“Venía de otro fútbol, de muchos años fuera de Argentina. Para mí también era una adaptación. Sentía que tenía que ratificar que estaba a la altura para dirigir en este nivel y creo que eso se logró”, comentó.

A la vez, resaltó la importancia de construir una relación cercana con los futbolistas jóvenes.

“Los chicos tienen que verte como alguien cercano. Hay que marcar reglas y conducir, pero también generar confianza y comunicación. Creo que eso se consiguió”, agregó.

La formación integral del futbolista

Uno de los conceptos más fuertes que dejó la entrevista estuvo relacionado con la formación humana de los juveniles. Trionfini insistió en que el desarrollo de la persona es tan importante como el del jugador.

“Cuando la persona está bien, el jugador está bien. Cuando la persona está mal, es muy difícil que rinda. No son máquinas. Hay que estar atentos a las necesidades personales de los chicos”, señaló.

Asimismo, cuestionó la mirada exclusivamente económica sobre el fútbol juvenil y pidió no perder de vista la esencia del deporte.

“No se puede confundir por qué se juega con para qué se juega. El por qué tiene que estar siempre por delante. Cuando el para qué —la plata, la fama o el éxito— pasa a ser más importante, aparecen los problemas”, reflexionó.

Lo que viene

Mientras los equipos clasificados disputarán la fase final del torneo, la Reserva de Unión aprovechará estas semanas para reorganizarse de cara al segundo semestre, en un período marcado por los movimientos de plantel y la pretemporada.

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“Nosotros no paramos. Seguimos entrenando, compitiendo en Liga y preparando lo que viene. Hay una muy buena base de trabajo y ahora toca ajustar algunas cosas para seguir creciendo”, cerró Trionfini.

Aunque el objetivo de clasificar quedó a las puertas, el balance que dejó el entrenador es claro: Unión terminó el semestre con una estructura sólida, varios juveniles golpeando la puerta de Primera y la sensación de que el proyecto va por el camino correcto.

Unión Alejandro Trionfini Reserva
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