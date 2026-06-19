Dos goleadores para un puesto: Colón acelera por el refuerzo que pide Medrán

Los dirigentes de Colón centran la búsqueda del goleador a dos nombres. Es el puesto más prioritario dentro del mercado de pases. ¿Quiénes son los que pelean mano a mano?

Colón ya tiene prácticamente cerrado el arribo de Franco García como primer refuerzo para la segunda parte de la temporada y ahora todas las miradas apuntan a una de las prioridades del mercado: la incorporación de un centrodelantero.

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En ese escenario, la búsqueda parece haberse reducido a dos nombres concretos: Bruno Nasta y Jonathan Herrera, dos atacantes con características diferentes, pero con experiencia y antecedentes goleadores que seducen al cuerpo técnico encabezado por Ezequiel Medrán.

Nasta, el apuntado que ya tiene un acuerdo de palabra con Colón

El caso de Bruno Nasta es el que aparece más avanzado. El delantero de 33 años tendría un principio de acuerdo en lo que respecta a su situación contractual, aunque todavía restan resolver cuestiones vinculadas a su salida de San Miguel.

Allí surge el principal obstáculo. El club bonaerense mantiene una deuda con Racing de Córdoba por la transferencia del atacante, situación que condiciona cualquier negociación definitiva.

Como si fuera poco, Nasta atraviesa un momento complejo desde lo deportivo. Tras ser expulsado frente a Deportivo Madryn, el Tribunal de Disciplina le aplicó una sanción de dos fechas de suspensión. Además, en ese mismo encuentro sufrió una lesión en uno de sus tobillos que lo mantendrá alejado de las canchas entre dos y tres semanas.

Más allá de esos inconvenientes, su nombre sigue encabezando la lista de preferencias de Colón.

Su trayectoria muestra números importantes, especialmente en el ascenso. En 2024 fue una de las figuras de Racing de Córdoba con 17 goles en 35 partidos de Primera Nacional, mientras que en la actual temporada acumula cinco tantos y dos asistencias en 16 encuentros para San Miguel.

Herrera, la otra opción de peso para Colón

La alternativa que maneja la dirigencia es Jonathan Herrera, un delantero de 34 años que viene de desempeñarse en Deportivo Riestra y que cuenta con una extensa carrera entre Primera División, ascenso y competencias internacionales.

El "Sultán" atraviesa uno de los mejores momentos estadísticos de los últimos años. Entre el Torneo Apertura y Clausura de 2025 convirtió diez goles con Riestra, mientras que en 2024 había marcado nueve en la Liga Profesional.

Además, registra pasos por Independiente, Patronato, San Lorenzo, Central Córdoba, Ferro y el propio Riestra, donde logró consolidarse como un atacante experimentado y con capacidad para adaptarse a diferentes contextos.

Su recorrido también incluye participaciones en Copa Sudamericana y pasos por el fútbol chileno y venezolano.

El gol, la gran prioridad para Coolón

Mientras el mercado comienza a moverse, en Colón entienden que la llegada de un delantero es fundamental para potenciar un plantel que busca meterse definitivamente en la pelea por los puestos de ascenso.

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La incorporación de Franco García cubrirá una de las bandas ofensivas, pero el objetivo principal sigue siendo encontrar un hombre de área capaz de aportar goles y jerarquía en una categoría tan exigente como la Primera Nacional.

Por ahora, los nombres son dos. Nasta parece correr con una pequeña ventaja por el grado de avance de las negociaciones, aunque las dificultades para destrabar su salida mantienen abierta la puerta para Herrera.

La carrera por el "9" está en marcha y, salvo un giro inesperado, el próximo goleador sabalero saldrá de esa dupla que hoy domina la agenda del mercado rojinegro.