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Desde canchas y juegos hasta más iluminación: las ideas para renovar Plaza San Martín

El municipio presentará las propuestas surgidas de vecinos y alumnos de cinco escuelas. El proyecto busca redefinir los usos de uno de los espacios públicos más importantes de Santa Fe

19 de junio 2026 · 09:15hs
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Plaza San Martin: la Municipalidad presenta los resultados del proceso participativo

Plaza San Martin: la Municipalidad presenta los resultados del proceso participativo

La Municipalidad de Santa Fe realizará este viernes 19 de junio, desde las 15, la presentación oficial de los resultados del proceso participativo impulsado para diseñar la futura puesta en valor de la Plaza San Martín y su entorno urbano.

El encuentro se desarrollará en el propio espacio público, ubicado en la intersección de Tucumán y 1° de Mayo, donde funcionarios municipales compartirán las principales conclusiones surgidas de las instancias de diálogo con vecinos, especialistas, instituciones educativas y organizaciones de la comunidad.

La actividad tendrá formato de foro abierto y funcionará como una devolución pública de las propuestas recogidas durante los últimos meses. Además, incluirá actividades culturales, recorridos históricos, música en vivo y una feria de emprendedores locales.

Qué propuestas surgieron para la Plaza San Martín

El proceso de participación ciudadana tuvo como objetivo identificar las principales necesidades, usos y potencialidades de la histórica Plaza San Martín de Santa Fe, uno de los espacios verdes más emblemáticos del casco histórico de la ciudad.

Entre las demandas planteadas por los vecinos se destacaron mejoras vinculadas al mantenimiento y la seguridad, como el despeje de luminarias, el reacondicionamiento de senderos peatonales y la preservación del patrimonio histórico del lugar.

La plaza, que lleva el nombre del Libertador desde 1871, alberga además el tradicional monumento inaugurado en 1902 y se encuentra en un sector estratégico por su cercanía con el Patio Catedral, el Ministerio de Seguridad de la Provincia y el Complejo Educativo Cultural Domingo Faustino Sarmiento.

La participación de niños, niñas y adolescentes

Uno de los aspectos más destacados de la iniciativa fue la incorporación de las infancias y adolescencias al proceso de planificación urbana.

A través de talleres coordinados por la Secretaría de Educación, participaron 283 estudiantes de cuarto y quinto grado pertenecientes a cinco establecimientos educativos de la ciudad: la Escuela Primaria de la UNL, Nuestra Señora de Guadalupe, Domingo Faustino Sarmiento, Jaim Najman Bialik y el Complejo Educativo IES.

Las propuestas de los alumnos incluyeron la creación de espacios deportivos con canchas de fútbol y básquet, juegos inclusivos, toboganes de gran tamaño, estaciones de carga para celulares, casas en los árboles, puentes de madera y sectores destinados a ferias y actividades recreativas.

Entre las ideas más novedosas apareció la creación del primer Punto Oficial de Festejos (POF) de la ciudad, pensado como un espacio organizado para las celebraciones estudiantiles de fin de año.

Para avanzar en esa propuesta, el municipio mantuvo reuniones con centros de estudiantes de escuelas secundarias y presentó el programa de Festejos de Fin de Año Solidario y Ambiental, que vincula las celebraciones con acciones de reciclaje y campañas solidarias destinadas a organizaciones de la sociedad civil.

Actividades para este viernes

La jornada de presentación de resultados contará con una variada agenda de actividades abiertas al público.

El evento comenzará con la actuación del Coro de Mujeres del Instituto Coral Provincial y continuará con un recorrido guiado por la historia de la plaza a cargo del historiador y divulgador Pepi Candia.

Además, habrá una feria de emprendedores locales y propuestas recreativas organizadas junto a estudiantes del Liceo Municipal, en una jornada que buscará integrar las distintas miradas aportadas por vecinos, especialistas y estudiantes para definir el futuro de uno de los espacios públicos más representativos de la ciudad de Santa Fe.

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