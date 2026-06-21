Ya son seis los detenidos por la muerte de una joven que cayó de un puente durante un salto extremo en Brasil

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas tenía 21 años y falleció tras precipitarse desde unos 40 metros durante una práctica de “rope jump” en San Pablo. La Justicia investiga fallas en las medidas de seguridad y posibles responsabilidades penales.

Continúa la investigación por la muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, joven de 21 años, quien falleció tras caer desde unos 40 metros durante una práctica de “rope jump” en San Pablo, Brasil.

La investigación por la muerte de una joven durante una actividad extrema en Brasil sumó nuevas detenciones y ya son seis las personas arrestadas por el caso. Se trata de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, quien murió el pasado 13 de junio tras caer desde unos 40 metros de altura mientras realizaba un salto de “rope jump” desde el denominado Puente del Esqueleto, en la ciudad de Limeira, estado de San Pablo.

La Policía Civil brasileña confirmó que en las últimas horas fueron detenidas otras tres personas vinculadas a la organización de la actividad. Si bien no trascendieron detalles sobre el grado de participación de cada una, los investigadores sostienen que la medida busca preservar pruebas y evitar posibles interferencias en la causa.

Hasta el momento ya permanecían detenidos tres instructores identificados como Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32 años; Maicon Fernandes Cintra, de 42; y Vitor de Freitas Gonçalves, de 27. Los tres están imputados por homicidio con dolo eventual y continúan en prisión preventiva luego de que la Justicia rechazara los pedidos de excarcelación.

La tragedia durante el salto

De acuerdo con la investigación, el grupo organizaba saltos recreativos desde el Puente del Esqueleto, una antigua estructura ferroviaria inconclusa utilizada como punto para actividades de aventura. Los participantes abonaban cerca de 180 reales —unos 35 dólares— para realizar la experiencia.

Según la reconstrucción del caso, Maria Eduarda fue acompañada hasta el borde del puente y se lanzó sin haber quedado correctamente asegurada al sistema de protección.

Los investigadores sostienen que la cuerda que debía detener la caída no habría sido ajustada y permaneció enrollada sobre la plataforma desde donde se efectuó el salto.

Una grabación realizada por testigos se convirtió en una prueba clave del expediente. En las imágenes, incorporadas a la causa, se observa el momento previo al salto y la caída de la joven sin que se hubiera completado el control final del equipamiento.

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La investigación y las posibles responsabilidades

Los testimonios recogidos por la Policía indicaron además que los organizadores no habrían realizado la verificación obligatoria del equipo antes de iniciar la actividad.

La principal hipótesis apunta a fallas graves en el protocolo de seguridad y a la ausencia de medidas mínimas de prevención.

Otro aspecto que analizan las autoridades es que el grupo responsable de los saltos no operaría como una empresa formalmente registrada, por lo que también se investiga si existían habilitaciones y controles correspondientes para desarrollar este tipo de actividades.

Ahora será la Justicia brasileña la que deberá determinar si hubo negligencia o si los responsables asumieron conscientemente el riesgo de realizar una práctica extrema sin las condiciones necesarias de seguridad.

Mientras tanto, familiares y allegados de la joven continúan reclamando respuestas por una muerte que generó conmoción en la comunidad local.