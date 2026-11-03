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Brian Fernández abrió su corazón: la lucha contra las drogas y su deseo de volver al fútbol

Brian Fernández contó que atravesó situaciones límite por sus adicciones, reveló que recibió llamados de clubes y sueña con volver a jugar.

Ovación

Por Ovación

3 de noviembre 2026 · 10:27hs
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Brian Fernández abrió su corazón: la lucha contra las drogas y su deseo de volver al fútbol

Brian Fernández volvió a hablar de una de las etapas más oscuras de su vida y dejó un testimonio conmovedor sobre las consecuencias que tuvo el consumo de drogas en su carrera y en sus vínculos personales. A los 32 años, el delantero intenta reconstruirse, se entrena por su cuenta y espera una propuesta que le permita regresar al fútbol profesional. “Estuve al borde de la muerte”, reconoció.

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Una confesión dolorosa y el impacto de las adicciones

En una entrevista con La Noche de TyC Sports, el atacante describió sin rodeos el daño que le provocó su problema de consumo. “Las drogas te matan, te liquidan, te sacan la familia y todo lo que más querés. Literalmente, perdés todo”, expresó.

Fernández explicó que el deterioro fue progresivo y que, cuando tomó dimensión de lo que estaba ocurriendo, ya había perdido buena parte de sus vínculos. También recordó la soledad que atravesó durante distintas etapas de su vida, incluso mientras residía en lugares que, desde afuera, podían parecer ideales.

“Primero te perdés vos y después, cuando te diste cuenta, ya no tenés a nadie más al lado”, reflexionó. En ese sentido, reconoció que sus decisiones tuvieron consecuencias profundas en su entorno y afectaron especialmente la relación con las madres de sus hijos.

Uno de los pasajes más fuertes de la charla llegó cuando recordó un episodio ocurrido en Santa Fe, que terminó con una internación. “Creo que sí, estuve al borde de la muerte”, admitió al repasar aquel momento crítico.

Sin club, pero con la ilusión de volver a jugar

Mientras intenta dejar atrás esa etapa, Brian mantiene firme su intención de regresar a las canchas. Su último equipo fue Fénix de Uruguay, donde desembarcó a fines de enero de 2026 y permaneció apenas dos meses, hasta que acordó la salida en marzo. Desde entonces no volvió a disputar un partido oficial.

“Hoy estoy bien, tranquilo, entrenándome”, contó sobre su presente. Además, reveló que recibió contactos de distintas instituciones y que esas señales representan una motivación para seguir trabajando. “Estoy recibiendo muchísimos mensajes de clubes y eso para mí está bueno”, aseguró.

El delantero también reconoció que su panorama ya no es el mismo que años atrás. A los 32, entiende que las posibilidades son diferentes y que las oportunidades que aparecen deben ser valoradas. Sus hermanos, según relató, suelen insistirle en que aproveche cada propuesta porque quizás no vuelvan a presentarse.

“Antes elegía los equipos yo y era uno mejor que el otro”, recordó. Ahora, en cambio, sabe que las decisiones que tomó durante su carrera condicionaron su recorrido y redujeron sus alternativas.

Con pasado en Colón, Racing y Defensa y Justicia, entre otros clubes, además de experiencias en el exterior, Fernández busca una nueva puerta para continuar su carrera. Su objetivo deportivo está claro, aunque su testimonio dejó en evidencia que la prioridad también pasa por sostener el camino de recuperación y reconstruir los vínculos que quedaron dañados.

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