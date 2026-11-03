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Colón: José Alonso se refirió a las inhibiciones que pesan sobre el club

El presidente sabalero llevó tranquilidad a los hinchas "Son cifras que no tienen que alarmarnos y las vamos a cancelar de manera inmediata", aseguró

Ovación

Por Ovación

3 de noviembre 2026 · 10:14hs
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El presidente José Alonso llevó tranquilidad a los hinchas de Colón.

Prensa Colón

El presidente José Alonso llevó tranquilidad a los hinchas de Colón.

En las últimas horas la noticia causó impacto en el mundo Colón. Y es que el club recibió cinco inhibiciones por parte de FIFA por deudas correspondientes a derechos de formación y solidaridad.

Alonso llevó tranquilidad a los hinchas sabaleros

En realidad no se trata de deudas directas con jugadores o clubes, sino de aranceles automáticos que reclama la propia FIFA ante transferencias pasadas de futbolistas como los casos Carlos Arrúa, José Neris, Ángel Cardozo Lucena y Jorge Sanguina.

En diálogo con Radio Gol 96.7, el presidente sabalero habló sobre este tema: "Esto fue reclamado el año pasado, no lo visualizamos nosotros y de repente aparecen estas inhibiciones que son por derechos de formación y solidaridad", aseguró.

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Para luego agregar: "El monto total por los cinco reclamos ronda los 35.000 o 40.000 dólares. Son cifras que no tienen que alarmarnos, es un monto insignificante comparado con casos como el de Espínola".

Consultado por los pasos a seguir, el máximo dirigente manifestó: "Hoy estamos comunicándonos con el abogado de FIFA porque la documentación llega muy confusa sobre dónde, cuándo y cómo hay que pagar. Pero lo vamos a cancelar inmediatamente para salir de esto".

Colón José Alonso inhibiciones
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