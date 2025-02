Brian Perino seguirá en el TC4000 SS en la presente temporada

El equipo se mantiene sin cambios, con Chiqui Meyer en el chasis, Víctor Di Natale en el asesoramiento y la dupla Brian Fafen – Germán Causa encargándose del motor. "Vamos a afrontar el 2025 con las mismas ganas de siempre y tratando de ser protagonistas todo el año», aseguró Perino.

Agradecimiento y motivación

El campeón reconoció que en un principio no estaba en los planes continuar, pero finalmente se inclinó por seguir en la categoría, agradeciendo a todos sus colaboradores y su equipo por sumarse en esta nueva etapa. "Habíamos decidido no hacer nada, pero a último momento cambiamos de idea, porque no podíamos estar afuera en esta temporada que promete ser espectacular para el Nuevo Car Show Santafesino. Ahora nos estamos poniendo a trabajar con todo en la Chevy, queremos volver para seguir ganando", explicó. Perino iniciará la defensa del título en la primera fecha del campeonato, que se disputará en San Jorge los días 7, 8 y 9 de marzo.