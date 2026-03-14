Colón abrirá el Brigadier López a las 18 para recibir a Acassuso

El Club Atlético Colón confirmó que el estadio abrirá a las 18 para el partido ante Acassuso, para ingresar es requisito tener paga la cuota de marzo.

Los socios de Colón tendrán una rebaja en las cuotas de noviembre y diciembre, de acuerdo a lo comunicado por el club.

Colón ultima detalles para el partido frente a Acassuso y confirmó un dato clave para los hinchas: el estadio Brigadier López abrirá sus puertas con antelación . Además, desde la institución recordaron que los socios deberán tener abonada la cuota de marzo y que continúa habilitada la venta de entradas para socios y no socios .

De cara al compromiso ante Acassuso , la dirigencia sabalera informó que la apertura del estadio Brigadier López será a partir de las 18:00 . La decisión busca ordenar el ingreso del público y evitar demoras en los accesos, teniendo en cuenta que se espera una buena concurrencia de hinchas rojinegros para acompañar al equipo. Desde el club recomendaron a los simpatizantes llegar con anticipación y verificar previamente su información de ingreso a través del sistema digital de tickets.

Colón recordó que se ingresa con la cuota de marzo paga

Otro aspecto importante que comunicó la institución tiene que ver con la situación societaria de los hinchas. Para acceder al estadio será obligatorio contar con la cuota de marzo abonada, ya que el sistema de control de ingresos valida automáticamente el estado del socio.

Actualmente, el valor actualizado de la cuota societaria para el socio pleno es de $25.000. Además, el club aconsejó revisar el estado de socio y la puerta de ingreso mediante la plataforma Boletería Vip, con el objetivo de agilizar el acceso al estadio.

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> No olvides consultar tu estado de socio y puerta de ingreso mediante Boletería Vip: https://t.co/9912SoLa4X…



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La apertura del estadio será a las 18:00hs#ColonDePie ♥ pic.twitter.com/kPb5JHaZbX — Club Atlético Colón (@ColonOficial) March 14, 2026

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Continúa la venta de entradas para Colón vs Acassuso

Paralelamente, la institución mantiene abierta la venta de entradas para el partido ante Acassuso, tanto para socios como para no socios. La compra se realiza de forma online a través de la plataforma Boletería Vip, el sistema que utiliza el club para la gestión de tickets. Los valores de las localidades son los siguientes:

Platea Este

Socios: $25.000

No socios: $50.000

Platea Oeste

Socios: $35.000

No socios: $70.000

Palcos

Socios: $60.000

No socios: $100.000

Expectativa en Colón por el partido ante Acassuso

Con la apertura del estadio prevista desde las 18 y la venta de entradas se mantiene vigente, Colón se prepara para una nueva jornada en el Brigadier López. El club espera que el público rojinegro vuelva a responder en las tribunas para respaldar al equipo en un encuentro que despierta interés entre los hinchas y que tendrá al Sabalero buscando sumar en su casa.