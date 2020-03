Bruzzone: "El Concentrado se va a jugar en Santa Fe"

Por la pandemia de coronavirus (Covid-19) la Unión Argentina de Rugby ha suspendido todas las actividades. Desde el Campeonato Argentino Juvenil pasando por el Torneo Regional del Litoral, todo está paralizado.

Ante la gravedad de los hechos de público y notorio conocimiento vinculados con la propagación del coronavirus, y siguiendo las disposiciones y recomendaciones en materia de prevención de la salud, la UAR decidió para el rugby argentino.

"La decisión de parar el rugby argentino fue anticiparse a lo que ya tenemos hoy que es una cuarentena general del país. Nosotros en la reunión del viernes empezamos a observar lo que estaba pasando en otros lugares del mundo" le dijo Jorge Bruzzone, integrante del Concejo Directivo de la UAR a UNO Santa Fe.

El ex presidente de la Unión Santafesina de Rugby resaltó que "había contacto permanente con la Sanzar y otros países en donde veía que la situación se estaba complicando, de hecho se complicó, y por eso creo que fue una decisión acertada. Fue doloroso haber parado el Campeonato Argentino cuando estaba a punto de disputarse".

El dirigente santafesino agregó que "todas las competencias fueron suspendidas inmediatamente, incluso se habló con Chile, que estaba por disputar el partido con Ceibos, y fue el único que no se pudo parar porque la gente ya estaba en la cancha. A ello se suma que el gobierno no había decretado ninguna medida, cosa que si realizó después".

Destacó que "fue lo único que la UAR no pudo frenar, pero los jugadores de Ceibos volvieron de Chile y comenzaron inmediatamente la cuarentena. Este fue el motivo fundamental, preservar la salud del rugby argentino, de los jugadores y los staff, y apunta a no aglomerar gente. Ya se había decidido que era sin público, pero a pesar de ello, empezamos a ver que teníamos mucha gente en una cancha. El viaje ya había sido una reunión muy grande, y nos pareció atinado no jugarlo".

2132020 f2 bruzzone uar coronavirus.JPG El dirigente santafesino confirmó que el Argentino Juvenil podría ser en septiembre u octubre. UNO Santa Fe

La determinación de suspender todo

Bruzzone, referente ineludible del Club Universitario de Santa Fe manifestó que "se trató de una reunión en el cual la determinación fue muy discutida, muy reñida, difícil, y controvertida si querés, porque no son determinaciones sencillas. A la luz de los hechos creo que la UAR y sus dirigentes tomamos la decisión más correcta que se podía tomar; para el rugby hasta tanto esto mejore, que es lo que deseamos todos. El motivo preservar la salud del rugby argentino en común acuerdo con la Sanzar, que es un comité que nos regular".

En cuanto a la competencia juvenil remarcó que "el Concentrado del Campeonato Argentino se respeta que la sede sea Santa Fe, y esperaremos como se detiene el coronavirus para poder reanudar la competencia. Eso se producirá apenas la salud pública y los organismos nacionales nos den el visto bueno. Los tres organismos del estado nos están pidiendo parar y que nos quedemos en casa, y eso es lo que estamos haciendo. Lo mismo pasa en el resto del mundo, tengan más o menos contagiados".

2132020 f3 bruzzone uar coronavirus.jpg Bruzzone junto al presidente de la USR, Esteban Fainberg, en Universitario. UNO Santa Fe

"El Argentino Juvenil una idea es poder jugarlo en octubre o noviembre. El resto de las competencias quedan supeditadas al espacio de juego que nos queden. Teníamos 30 fines de semana, y ahora serán veinte o quince o ninguno. Es algo que iremos evaluando día a día en reuniones permanentes que tenemos, las cuales son virtuales. De la misma manera nos pareció razonable, la capacitación on line, para jugadores, dirigentes y entrenadores. Es muy bueno porque nos da los conocimientos teóricos de lo que después llevamos a la cancha", destacó el ex head coach de los seleccionados de la USR.

Por último aclaró que "En relación a los torneos está todo paralizado, no hay ninguno que se esté por jugar. Ni los regionales, ni los nacionales, ni los organizdos por la UAR, y obviamente está en riesgo las visitas de Francia e Italia, con un alto porcentaje que esos partidos no se puedan jugar. Es una situación atípica, en el que la realidad supera la ficción. Ojalá que esto nos sirva para unirnos, y ver la realidad de otra forma".