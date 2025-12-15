Bullrich denunció a Tapia y Toviggino ante la Conmebol y apuntó contra la conducción de la AFA

Patricia Bullrich anunció que presentó una denuncia formal ante el Comité de Ética de la Conmebol y reclamó una investigación profunda sobre el manejo de fondos en el fútbol argentino.

Patricia Bullrich anunció públicamente que denunció a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino ante el Comité de Ética de la CONMEBOL, en una presentación que apunta directamente contra la actual conducción de la Asociación del Fútbol Argentino. La dirigente sostuvo que el objetivo es que se investigue “a fondo” lo que definió como una “mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”.

El anuncio fue acompañado por un fuerte mensaje político y una batería de cuestionamientos sobre el destino de los recursos que genera el fútbol nacional, en especial los vinculados a la Selección Argentina y a los contratos publicitarios.

Cuestionamientos al manejo del dinero

En el texto difundido junto a un gráfico, Bullrich puso el foco en lo que considera un entramado de irregularidades económicas y administrativas. “A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto”, expresó, antes de enumerar una serie de interrogantes que, según su postura, deben ser investigados.

Entre los puntos señalados, Bullrich preguntó dónde está el dinero que ingresa por la publicidad y por la Selección Argentina, y cuestionó que los premios percibidos por los futbolistas campeones sean inferiores a los gastos en viajes de la dirigencia. También apuntó contra el rol de Sur Finanzas en el manejo de deudas de clubes “a cambio de favores y votos”, las contrataciones a empresas vinculadas a los propios dirigentes y la retención de aportes.

Denuncia ante el Comité de Ética

Según lo anunciado, la presentación fue realizada ante el Comité de Ética de la CONMEBOL, organismo que tiene competencia para analizar conductas de dirigentes vinculadas al fútbol sudamericano. Bullrich sostuvo que la lista de irregularidades es “interminable” y reclamó consecuencias concretas: “Si las hacen, las tienen que pagar. Corta”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2000549668246171964&partner=&hide_thread=false Denuncié a Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la CONMEBOL. Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino.



A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto:



- ¿Dónde está la… pic.twitter.com/d9RMOaPGmD — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 15, 2025

El planteo eleva el conflicto a un plano internacional y suma un nuevo capítulo de tensión en torno a la conducción de la AFA, en un contexto donde el fútbol argentino atraviesa debates recurrentes sobre transparencia, gobernanza y control de los recursos.

Un impacto que trasciende lo deportivo

La denuncia promete generar repercusiones tanto en el ámbito deportivo como en el político, ya que vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento interno de la AFA y el destino de fondos millonarios que genera el fútbol argentino.

Por ahora, resta conocer si el Comité de Ética de la CONMEBOL dará curso a la presentación y qué alcance tendrá una eventual investigación. Mientras tanto, el tema ya quedó instalado y amenaza con abrir un frente de discusión que excede largamente el terreno de juego.