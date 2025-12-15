Uno Santa Fe | Ovación | Bullrich

Bullrich denunció a Tapia y Toviggino ante la Conmebol y apuntó contra la conducción de la AFA

Patricia Bullrich anunció que presentó una denuncia formal ante el Comité de Ética de la Conmebol y reclamó una investigación profunda sobre el manejo de fondos en el fútbol argentino.

Ovación

Por Ovación

15 de diciembre 2025 · 10:57hs
Patricia Bullrich anunció públicamente que denunció a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino ante el Comité de Ética de la CONMEBOL, en una presentación que apunta directamente contra la actual conducción de la Asociación del Fútbol Argentino. La dirigente sostuvo que el objetivo es que se investigue “a fondo” lo que definió como una “mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”.

El anuncio fue acompañado por un fuerte mensaje político y una batería de cuestionamientos sobre el destino de los recursos que genera el fútbol nacional, en especial los vinculados a la Selección Argentina y a los contratos publicitarios.

Cuestionamientos al manejo del dinero

En el texto difundido junto a un gráfico, Bullrich puso el foco en lo que considera un entramado de irregularidades económicas y administrativas. “A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto”, expresó, antes de enumerar una serie de interrogantes que, según su postura, deben ser investigados.

Entre los puntos señalados, Bullrich preguntó dónde está el dinero que ingresa por la publicidad y por la Selección Argentina, y cuestionó que los premios percibidos por los futbolistas campeones sean inferiores a los gastos en viajes de la dirigencia. También apuntó contra el rol de Sur Finanzas en el manejo de deudas de clubes “a cambio de favores y votos”, las contrataciones a empresas vinculadas a los propios dirigentes y la retención de aportes.

Denuncia ante el Comité de Ética

Según lo anunciado, la presentación fue realizada ante el Comité de Ética de la CONMEBOL, organismo que tiene competencia para analizar conductas de dirigentes vinculadas al fútbol sudamericano. Bullrich sostuvo que la lista de irregularidades es “interminable” y reclamó consecuencias concretas: “Si las hacen, las tienen que pagar. Corta”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2000549668246171964&partner=&hide_thread=false

El planteo eleva el conflicto a un plano internacional y suma un nuevo capítulo de tensión en torno a la conducción de la AFA, en un contexto donde el fútbol argentino atraviesa debates recurrentes sobre transparencia, gobernanza y control de los recursos.

Un impacto que trasciende lo deportivo

La denuncia promete generar repercusiones tanto en el ámbito deportivo como en el político, ya que vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento interno de la AFA y el destino de fondos millonarios que genera el fútbol argentino.

Por ahora, resta conocer si el Comité de Ética de la CONMEBOL dará curso a la presentación y qué alcance tendrá una eventual investigación. Mientras tanto, el tema ya quedó instalado y amenaza con abrir un frente de discusión que excede largamente el terreno de juego.

Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Atenas cierra el año ante Platense en Vicente López

El emotivo mensaje de un chico santafesino de 14 años que vive en un hogar para esta Navidad: Anhelo con toda mi alma tener una familia

Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Atenas cierra el año ante Platense en Vicente López

El emotivo mensaje de un chico santafesino de 14 años que vive en un hogar para esta Navidad: Anhelo con toda mi alma tener una familia

Coronda: detuvieron al padre de una adolescente de 17 años hallada muerta en su vivienda

¿Censura o modernización? La reforma del Código Penal en la mira por el riesgo a la libertad de expresión

Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Colón apunta la pretemporada y se perfila para jugar la Serie Río de la Plata

El extremo que Colón tiene en la mira y por el cual busca avanzar

Andrés Yllana, el elegido para ser nuevo DT de San Martín de Tucumán

Kimberley se quedó con el Clausura del Promocional en un final para el infarto

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

