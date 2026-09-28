Burkina Faso llega con una victoria al amistoso ante Argentina

El rival de la Selección derrotó 1-0 a República Centroafricana por las Eliminatorias de la Copa África y llegará al Monumental con cuatro puntos en su grupo.

Burkina Faso llegará con confianza al amistoso frente a la Selección Argentina. El combinado dirigido por Amir Abdou venció 1-0 como visitante a la República Centroafricana por la segunda fecha de las Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones 2027 y consiguió un resultado que lo mantiene en la cima del Grupo F.

LEER MÁS: Paredes se reunirá con Scaloni para definir su futuro en la Selección Argentina

Camara apareció en el complemento

El partido disputado en el estadio Larbi Zaouli de Marruecos fue parejo y tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para encontrar su único gol.

A los 15 minutos del complemento, Aboubacar Camara aprovechó una asistencia de Arthur Zagre y definió para establecer el 1-0 definitivo. El atacante de apenas 19 años había ingresado solamente un minuto antes, en reemplazo de Abdoul Tapsoba, y terminó siendo decisivo para Burkina Faso.

La victoria le permitió al seleccionado africano sumar cuatro puntos en dos jornadas, luego del empate 1-1 ante Benín en su presentación. De esta manera, los dirigidos por Amir Abdou quedaron como líderes de su zona en la clasificación para la Copa África que se disputará en 2027 en Kenia, Tanzania y Uganda.

Un rival con mayoría de futbolistas en Europa

Uno de los datos que dejó el encuentro fue la composición del equipo titular de Burkina Faso. Diez de los once futbolistas que comenzaron el partido juegan en clubes europeos, una muestra del perfil de un seleccionado que cuenta con varios jugadores desarrollando sus carreras en el fútbol del Viejo Continente.

La única excepción fue Ousseni Bouda, quien actualmente se desempeña en San José Earthquakes de la MLS estadounidense.

Ahora, Burkina Faso tendrá que cambiar el chip rápidamente y preparar su desembarco en Buenos Aires. El seleccionado africano disputará el próximo sábado, desde las 21, su último compromiso de esta fecha FIFA ante Argentina en el estadio Monumental.

Será una nueva prueba para el equipo de Abdou, que llega después de sumar un empate y una victoria en las Eliminatorias de la Copa África y tendrá enfrente al campeón del mundo.