Terminaron los Juegos Suramericanos: Santa Fe, entre el legado deportivo y el desafío de darle un buen uso a las nuevas instalaciones

La competencia finalizó después de 15 días y dejó nuevas instalaciones, equipamiento de nivel internacional y una agenda de eventos que ya tiene continuidad. Ahora, el desafío es sostener el uso de la infraestructura para evitar "elefantes blancos".

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 llegaron a su fin después de 15 días de competencia en Santa Fe, Rosario y Rafaela. Para la capital provincial, sin embargo, el cierre del evento marca el comienzo de una nueva etapa: mantener, aprovechar y darle un uso permanente a la infraestructura deportiva construida y renovada .

En Santa Fe quedaron nuevos escenarios preparados para recibir competencias de jerarquía internacional, entre ellos el Estadio Multipropósito Invencible y la renovada pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), cuya superficie fue homologada por World Athletics.

Ahora, el desafío planteado por las autoridades es evitar que esa infraestructura quede reducida al recuerdo de los Juegos.

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“Lo más importante era que no quedara solamente como un evento deportivo”

El secretario de Vinculación Institucional de la Provincia y coordinador general del Comité Organizador Local, Julián Galdeano, destacó el impacto que tuvo la competencia sobre la ciudadanía y sostuvo que el objetivo siempre fue que los Juegos dejaran un efecto de largo plazo.

“Era un sueño para el cual trabajamos muchísimo. La verdad que quizá no fuimos dimensionando cómo esto se iba arraigando en la gente y cómo lo tomó, y cómo participó y se involucró de todas las aristas que tuvieron los Juegos”, señaló en LT10.

Los Gladiadores comenzaron con victoria en los Juegos Suramericanos.

El funcionario valoró especialmente la respuesta del público durante la competencia. “La sociedad en general valoró muchísimo que haya tomado esto como propio y que llenara los estadios, que fuera a los Fan Fest, que concurriera, que descubriera lugares que estaban y que están en la ciudad, el caso del Parque del Sur en Santa Fe, pero que le diera otro valor, otro uso”, sostuvo.

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Para Galdeano, esa apropiación social fue uno de los principales resultados del evento. “Desde el primer día, esto que decía Mario, con el gobernador hablamos: era importante la realización de los Juegos, pero lo más importante era que no quedara solamente como un evento deportivo, que era importante en sí mismo, pero que tuviera otra vuelta de tuerca”, explicó.

El desafío de que los espacios sigan funcionando

El propio Galdeano planteó cuál será uno de los principales desafíos de la etapa posterior: evitar que las instalaciones se conviertan en espacios sin actividad. “Un pedido del gobernador fue siempre que todos los espacios que se construyeron no quedaran vacíos, no fueran elefantes blancos, tuvieran el mayor uso posible y su mejor utilización”, afirmó.

En ese sentido, adelantó que ya comenzaron a analizar alternativas para distribuir y utilizar tanto los espacios como el equipamiento deportivo adquirido.

“La idea es que todo se utilice, que quede en la provincia, que quede no solamente en las tres ciudades sede, sino también a lo largo y a lo ancho de Santa Fe, pero que tenga una inteligencia en la utilización de ese material”, explicó.

El equipamiento utilizado durante los Juegos incluye materiales de alta especialización para disciplinas como gimnasia artística, gimnasia rítmica, esgrima y escalada.

Para Galdeano, la nueva infraestructura también debe servir para descentralizar el acceso al alto rendimiento. “El primer paso es que no te tengas que ir a Buenos Aires a entrenar”, sostuvo.

A esa infraestructura sumó otros dos ejes para la continuidad: becas para atletas y la posibilidad de organizar competencias nacionales e internacionales de mayor jerarquía en Santa Fe.

“Hay que cuidar los espacios nuevos”

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, puso el foco en la responsabilidad que comienza después de la competencia. “Creo que los santafesinos y santafesinas se adueñaron de los Juegos y nos da nostalgia que terminen, pero también sabemos que quedaron en la historia, porque Santa Fe estuvo a la altura”, afirmó.

Poletti también destacó los comentarios recibidos de las delegaciones extranjeras sobre la recepción que tuvieron durante la competencia.

Pero, más allá del balance, marcó una condición para la nueva etapa: “Bueno, hay que cuidarla. Tenemos que cuidar los espacios nuevos, tenemos que ser muy responsables en eso y comprometidos”.

El cierre de los Juegos Suramericanos gentileza

En esa línea, consideró que los Juegos deben servir para fortalecer el vínculo entre el Estado, las federaciones deportivas y los nuevos escenarios.

“Es la oportunidad también de fortalecer todo lo que han dejado estos Juegos. Y es el compromiso trabajar con el Gobierno provincial y, sobre todo, con las federaciones locales, para que se adueñen de los espacios públicos y de esto que nos quedó”, sostuvo en diálogo con Telefe Santa Fe.

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Santa Fe ya tiene nuevos eventos en agenda

La continuidad ya tiene fechas concretas. Entre el 14 y el 18 de octubre, Santa Fe será sede del Sudamericano de Futsal en el Estadio Invencible y, durante esa misma semana, el renovado CARD recibirá el Sudamericano U23 de Atletismo.

“Desde el primer día estamos en una continuidad de todo lo que se puede gestionar deportivamente para la ciudad”, explicó el subsecretario de Deportes municipal, Carlos Marzo.

El funcionario contó que desde marzo se venían realizando gestiones con CONMEBOL y AFA para conseguir una competencia internacional.

“Solicité la realización del torneo Sudamericano de Futsal y fue aprobado: va a suceder en el Estadio Invencible con diez equipos Sub-20 y Mayores de Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay en la Zona Sur”, informó.

Las obras en Santa Fe por los Juegos Suramericanos.

En paralelo, la Confederación Argentina de Atletismo confirmó que el Sudamericano U23 se disputará el 16, 17 y 18 de octubre en la nueva pista santafesina.

“En una diferencia de 100 metros tendremos dos sudamericanos en la ciudad”, remarcó Marzo, quien también anticipó que ya comenzaron las gestiones para que Santa Fe pueda albergar disciplinas de los Juegos JADAR Junior 2027.

La Villa Deportiva tendrá actividad hasta noviembre

La Villa Suramericana, construida en barrio Esmeralda Este II, también tendrá continuidad antes de convertirse en un desarrollo habitacional para familias santafesinas.

El complejo cuenta con 346 viviendas y, según explicó Galdeano, continuará recibiendo actividades durante las próximas semanas.

“En el caso de Santa Fe empezamos a tener tantos pedidos que no sé cuándo se la vamos a poder entregar a la gente que va a vivir ahí”, contó.

Según detalló, próximamente alojará a unos 3.000 estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional que participarán de los Juegos Tecnológicos y posteriormente recibirá otras competencias deportivas.

“Tenemos hasta noviembre. Después, obviamente, están las viviendas que se construyeron para ser destinadas al público objetivo que tiene la Secretaría de Hábitat”, explicó.

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Un impacto que también alcanzó al turismo

Marzo también puso números al impacto de los Juegos en la capital provincial. Según los datos aportados por el municipio, el 87% de quienes visitaron Santa Fe durante el evento lo hicieron por los Juegos, mientras que el 45% aseguró que no conocía previamente la ciudad.

Los visitantes llegaron desde ocho provincias y 12 países.

En el plano deportivo, Argentina terminó en el segundo lugar del medallero general con 293 medallas. En Santa Fe, el canotaje disputado en la Laguna Setúbal aportó diez medallas de oro al equipo argentino, mientras que Marzo contabilizó 34 medallas doradas en competencias realizadas en la ciudad.

“Nos vemos sumamente gratificados y agradecidos por todo lo que sucedió en lo deportivo, en lo turístico y en el aprendizaje con el capital humano y la organización”, sostuvo.