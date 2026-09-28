El 63,6% de los argentinos desaprueba la gestión del presidente Javier Milei, mientras que Axel Kicillof aparece como el dirigente con mayor imagen positiva y potencialidad de voto de cara a 2027, según una encuesta nacional de la consultora Zuban Córdoba y Asociados.
Una encuesta nacional encendió la pelea por 2027: quién lidera y qué dato complica a Milei
El relevamiento de Zuban Córdoba y Asociados midió imagen, potencial de voto y preferencias por espacio político. También registró una suba en la desaprobación de la gestión nacional.
El relevamiento, denominado “El camino al balotaje”, indicó que el segmento que aprueba la gestión de Milei es del 35,3%, y destaca que la desaprobación subió 1,3 puntos respecto de agosto, cuando había alcanzado el 62,3%.
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Aprobación y rechazo
En tanto que la aprobación de los consultados hacia el gobierno nacional bajó del 36,8% al 35,3%. De todos modos, el rechazo se mantiene por debajo del máximo de 65,3% registrado por la misma consultora en julio.
En el ranking de imagen positiva, Kicillof ocupa el primer lugar con 45%, seguido por Cristina Fernández de Kirchner, con 42%; Myriam Bregman, 40,1%; Patricia Bullrich, 37,6%; Natalia de la Sota, 36,6%; y Milei, 36,1%.
El presidente Milei registra, a su vez, una imagen negativa de -61,8%, mientras que Kicillof alcanza el -51,3%. La mayor valoración negativa entre los principales dirigentes medidos corresponde a Victoria Villarruel, con -65,5%, seguida por Mauricio Macri, con -63,5%.
Al medir potencialidad electoral, el gobernador bonaerense también encabeza la tabla: un 29,1% respondió que lo votaría “seguro” y otro 17,5% que “probablemente” lo haría, lo que suma un potencial de voto del 46,6%.
Cristina Kirchner alcanza el 43,7%, seguida por Bregman, con 40,2%; Sergio Massa, 39%; Milei, 38%; Bullrich, 37,8%; y De la Sota, 35,4%.
En contrapartida, un 59,1% aseguró que nunca votaría a Milei, frente al 49% que respondió lo mismo sobre Kicillof. Villarruel presenta un rechazo electoral del 67,9% y Macri del 61,4%.
La encuesta también consultó directamente por los espacios políticos que los entrevistados votarían para presidente en 2027 y ubicó al peronismo en primer lugar, con 34%, seguido por La Libertad Avanza y los libertarios, con 30,1%.
El PRO obtiene 5,8% y el Frente de Izquierda 4,6%, mientras que un 10,9% no sabe y un 14,6% se distribuye entre otras alternativas, entre ellas partidos provinciales, la UCR y espacios vinculados a Villarruel, Daniel Hadad, Jorge Brito y Dante Gebel.
Ante un escenario reducido a tres opciones, la diferencia entre las dos principales fuerzas se achica: el peronismo registra 35,9% y La Libertad Avanza-libertarios 35,1%, una diferencia de apenas 0,8 puntos, inferior al margen de error de la encuesta. El Frente de Izquierda obtiene 6,4% y el 22,6% no sabe.
El estudio fue realizado entre el 16 y el 19 de septiembre sobre 2.000 personas mayores de 16 años, mediante una encuesta 100% online, con un margen de error de +/-2,19% y un nivel de confianza del 95%. La muestra fue ponderada por género, edad, zona y voto presidencial en la primera vuelta de 2023.