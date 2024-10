Caídas de Etcheverry y Navone en los ATP 500 de Basilea y Viena

El primero en salir a la cancha fue Navone, el único argentino en Viena, que no pudo oponer resistencia frente a Kecmanovic y cayó por un cómodo 6-2 y 6-4. De todas maneras, está cerrando una temporada en la que tuvo un gran progreso y arrancará el 2025 con muy buenas expectativas.

Luego le tocó a Etcheverry, que no pudo complicar mucho al joven Shelton, que hizo valer la potencia de sus golpes para imponerse por 6-3 y 6-4. Durante el primer set se dio un quiebre en el partido por un grave error arbitral, cuando el umpire le dio por ganado un punto a Shelton al considerar que una pelota dio en el pie de Etcheverry antes de picar, cuando en realidad primero picó afuera y luego impactó en el argentino. Fue en ese game donde Shelton obtuvo el único quiebre del set.

Etcheverry, de 25 años, aún no pudo explotar el potencial de su tenis que demostró el año pasado en Roland Garros, donde alcanzó los cuartos de final.Pese a ser muy sólido desde el fondo de la cancha, siempre deja la sensación de que le falta el golpe final para dar el paso adelante ante rivales de este calibre.

Cerundolo queda en carrera en Basilea

El otro argentino que jugará este martes en Basilea es Francisco Cerúndolo, que no la tendrá nada fácil ante el griego Stefanos Tsitsipas, quien pese a no estar en su mejor momento (no está ni siquiera en el top 10), supo alcanzar finales de Grand Slam y fue número 3 del mundo.

El miércoles será el estreno en la capital suiza para Sebastián Báez, que se las verá con el canadiense Felix Auger-Aliassime.