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Camila Rucci, en busca de apoyo para competir en Colombia

La nadadora de Unión, Camila Rucci, necesita reunir fondos para competir del 7 al 12 de julio en el Panamericano Junior que se realizará en Ibagué, Colombia

Ovación

Por Ovación

3 de junio 2026 · 18:19hs
Camila Rucci busca apoyo para poder competir en Colombia.

Camila Rucci busca apoyo para poder competir en Colombia.

La natación del Unión sigue generando buenas noticias, ya que varias chicas fueron convocadas para integrar la selección nacional juvenil que afrontará diferentes competencias. En el caso que nos ocupa está el de Camila Rucci, quien fue citada para competir en el Campeonato Panamericano Junior que se concretará del 7 al 12 de julio en Ibagué, Colombia, y para lo cual necesita apoyo para hacer frente al viaje. La forma de hacerlo es a través de Mercado Pago al alias camila.rucci.

Camila Rucci necesita apoyo para poder viajar

La talentosa nadadora del Club Atlético Unión Camila Rucci fue convocada por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos para integrar la selección Argentina juvenil que afrontará el Panamericano Junior en Colombia del 7 al 12 de julio y para ello requiere apoyo económico ya que el viaje tiene un costo muy alto. Detrás de esta convocatoria hay años de esfuerzo, madrugadas, entrenamientos, sacrificios y pasión por este deporte.

La deportista de 14 años, que en noviembre cumplirá los 15, asiste al colegio Ipei, y necesita apoyo para poder afrontar el costo del viaje que asciende a 3.450 dólares. Sin dudas que esta convocatoria es motivo de orgullo para la institución que representa, para la Federación Santafesina de Natación y para el deporte ya que no es simple ser citada para representar a Argentina con la selección nacional de natación.

natacion camila rucci union seleccion nacional 2

Toda colaboración, difusión o acompañamiento suma muchísimo para que pueda cumplir este sueño y representar a nuestro país. La forma de ayudarla es con el alias para colaborar en pesos camila.rucci mientras que para hacerlo en dólares es camila.union.dolar, para lo cual toda su familia está muy agradecida de corazón.

Camila es subcampeona nacional en 800 metros libre, y por ello está convocada a la selección nacional juvenil 2026. "para nuestra familia es un enorme orgullo, pero también representa un importante esfuerzo económico, ya que los gastos del viaje, estadía, inscripción, deben ser afrontados por cada nadador, cada deportista, por lo cual es importante para nosotros el aporte de las instituciones, de las personas, de las empresas. Estamos buscando sponsor, estamos haciendo rifas. Toda colaboración suma y ayuda a que pueda representar al país en las mejores condiciones", le dijo Manuel Rucci a UNO Santa Fe.

El papá de Camila subrayó que "para nosotros es un orgullo que ella pueda participar de esta disciplina, de este evento. Lo viene haciendo durante muchos años y esto es un logro, un objetivo que tenía en mente a principio de año y que lo puede cumplir y ojalá podamos entre todos hacerle cumplir el sueño y que nos represente en Colombia".

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La nadadora de Uni&oacute;n de Santa Fe, fue convocada para el Panamericano Junior.

La nadadora de Unión de Santa Fe, fue convocada para el Panamericano Junior.

El premio al sacrificio y el compromiso

La deportista de Unión comenzó en esta disciplina muy chica, y desde allí se pudo evidenciar su entusiasmo como así también sus cualidades. "Comenzó a nadar desde muy pequeña. Arrancó en el club con una profesora que le enseñó mucho de lo que se trata esta disciplina, que es la Pata, en Unión. Ella es muy reconocida en esta disciplina. Hace un año Camila comenzó a entrenar con el equipo de competición, que está conformado por los profesores Adrián Tur y Diego Garbarino, qué son los entrenadores que la acompañan en todo este proceso. Bueno, ella tiene este deporte, lo lleva a cabo con mucha pasión, con los años fue creciendo dentro de la natación competitiva y participó de torneos locales, nacionales, internacionales, obteniendo resultados muy importantes. que le permitieron ir avanzando y llegar a cumplir este objetivo".

Cami asiste a la escuela de Unión, el Ipei, hace mucho sacrificio, porque va muy temprano a nadar, y con el pelo mojado, sobre todo en esta época de mucho frío, hace un desayuno medio rápido, para poder ingresar a clases en tiempo y forma. "se está preparando con muchísimo compromiso y responsabilidad para afrontar esta convocatoria a la selección nacional argentina. Ella normalmente entrena todos los días, de lunes a sábados, en triple turno. Arranca a las cinco y media de la mañana tirándose a la pileta. Después realiza sus actividades educativas durante la mañana hasta el mediodía. Después vuelve a ingresar a la pileta a las 2 y media de la tarde hasta las 5 de la tarde y posteriormente hace todo lo que es el trabajo físico en gimnasio desde las 5 hasta las 6 de la tarde más o menos" comentó su papá.

Manu Rucci manifestó que Cami "logra la convocatoria por un esfuerzo muy grande que hizo durante varios años en distintas competencias nacionales y locales, ya que le dieron los distintos tiempos para poder participar. El año pasado ya tuvo su primera competencia internacional en Santiago de Chile, en la cual fue a representar al Unión. Bueno, ahora está muy motivada, ilusionada de representar a la Argentina de la mejor manera en esta competencia internacional".

Camila Rucci Panamericano Unión
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