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Colapinto cuestionó la organización por juntarlo con Sainz y Alonso: "Es una vergüenza"

Franco Colapinto cuestionó a la F1 de ubicarlo en la conferencia del GP de Hungría junto a los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso tras el Mundial

23 de julio 2026 · 18:51hs
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Colapinto cuestionó la organización por juntarlo con Sainz y Alonso: Es una vergüenza

El piloto argentino Franco Colapinto cuestionó la decisión de la Fórmula 1 de ubicarlo en la conferencia de prensa oficial del Gran Premio de Hungría junto a los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso, apenas unos días después de la derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial.

El descontento de Colapinto

El piloto de Alpine no ocultó su malestar y calificó la situación como "una decisión desacertada de la organización". En diálogo con ESPN, el periodista Juan Fossaroli le consultó si creía que la elección había sido intencional y Colapinto respondió con evidente fastidio que pareció armado "a propósito".

“No, es una vergüenza. Es que estoy de malhumor, voy a mejorar, pero estoy prendido fuego. Pero sí, tengo la conferencia con ellos, seguramente hablemos de Fórmula 1”, expresó el pilarense.

• LEER MÁS: Colapinto buscará extender su gran momento en el GP de Hungría

El argentino también apeló al humor para referirse a Carlos Sainz, quien días antes había manifestado que el impacto por el Mundial le duraría apenas unos días.

“Por suerte Sainz había dicho que después de cuatro o cinco días se iba a olvidar del Mundial, así que seguro ya se habrá olvidado”, comentó entre risas.

Sin embargo, el resultado de la final terminó siendo uno de los temas centrales de la conferencia ya que al ser consultado por la consagración de España, Colapinto reconoció el mérito del campeón, aunque dejó en claro su respaldo a la Albiceleste.

“Fue duro. España ha jugado el mejor fútbol del Mundial y son los merecedores campeones. Estoy orgulloso de Argentina”, expresó.

La presencia de Colapinto junto a dos referentes españoles de la categoría generó repercusión por el contexto en el que se produjo, ya que la conferencia se realizó pocos días después de la definición de la Copa del Mundo.

El piloto argentino afrontó las preguntas con visible incomodidad, aunque mantuvo un tono respetuoso al analizar el rendimiento del seleccionado español y evitó alimentar cualquier polémica con sus colegas, pero insistió en que el foco de la conferencia debía estar puesto en la actividad de la Fórmula 1.

Colapinto Fórmula 1 Carlos Sainz
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