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Manuel Ugarte sufrió una grave lesión en el partido ante España

El volante del seleccionado uruguayo sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla izquiera y será baja por varios meses

28 de junio 2026 · 17:11hs
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Manuel Ugarte la sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda.

Manuel Ugarte la sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda.

Manuel Ugarte terminó el Mundial 2026 de la peor manera. Los estudios realizados en Playa del Carmen confirmaron que el mediocampista del Manchester United sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla izquierda durante el partido ante España, el último de Uruguay en la fase de grupos.

La dura lesión que sufrió Ugarte

El jugador de 25 años viajará en las próximas horas a Inglaterra para iniciar su recuperación bajo el cuidado médico de su club. La lesión lo dejará fuera de las canchas durante varios meses y complica aún más una situación contractual que ya era delicada.

La jugada que terminó con la Copa del Mundo de Ugarte ocurrió en el minuto 43 del primer tiempo. El mediocampista fue a presionar junto a Rodrigo Bentancur y Mathías Olivera a Pedri, quien logró girar. Cuando Ugarte intentó frenarse, la rodilla izquierda no acompañó el movimiento del cuerpo.

La jugada continuó y terminó con el remate de Álex Baena que entró con error de Muslera para el 1-0 de España. El volante no pudo seguir en cancha, expresó mucho dolor y fue retirado en camilla en el minuto 43, siendo reemplazado por Nicolás de la Cruz.

La Asociación Uruguaya de Fútbol había emitido un comunicado el mismo viernes señalando que los primeros estudios mostraban "una lesión de ligamento" y que se seguiría el proceso junto al Manchester United para confirmar la entidad de la lesión. Este domingo llegó la confirmación definitiva.

La lesión golpea a Ugarte en un momento especialmente sensible. El mediocampista, que fue titular en los tres partidos de Uruguay en el Mundial, debía decidir en las próximas semanas su futuro en el United, donde Michael Carrick no lo tiene en sus planes y el club busca salida.

Se manejaban opciones en el fútbol español e italiano, descartando propuestas del fútbol turco y árabe, donde el jugador prefería continuar en el primer nivel europeo. Ahora la lesión complica cualquier negociación y el mercado deberá esperar a conocer los plazos de recuperación antes de avanzar en cualquier operación.

Asimismo, Ugarte tomó la palabra en sus redes sociales con una declaración que emocionó a todo Uruguay. "Tener la lesión más dura que un futbolista puede tener en uno de los partidos más importantes de mi país y haber terminado de esta manera sin poder acompañar a mis compañeros hasta el final en la cancha y sin dejar al país representado como se merece es algo que me va a quedar marcado para mi vida", escribió el mediocampista.

Y luego agregó: "Tocar fondo me va a hacer más fuerte en todo sentido, y siento que este es el caso. Sin duda cuando la vida quiere que pares te lo hace saber de algún modo. Está en mí sacar lo positivo de esto. Triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae. Voy a volver más fuerte."

Manuel Ugarte ligamentos España
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