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Nicolás Varrone terminó 17° en Austria y cerró un fin de semana complicado en la F2

El piloto argentino apostó a una estrategia diferente, extendió el primer stint y llegó a ocupar transitoriamente el segundo lugar, pero el Virtual Safety Car lo perjudicó

28 de junio 2026 · 17:32hs
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Nicolás Varrone finalizó 17° en el Gran Premio de Austria.

Nicolás Varrone finalizó 17° en el Gran Premio de Austria.

Nicolás Varrone vivió en Austria una de esas carreras que dejan sensaciones encontradas. El piloto argentino de Van Amersfoort Racing largó desde la última posición en la Feature Race del Gran Premio de Austria de Fórmula 2 y durante buena parte de la prueba pareció que la apuesta táctica de su equipo iba a dar resultado.

Varrone apostó por una estrategia distinta pero no le fue bien

Mientras sus rivales cumplían con las paradas obligatorias, Varrone extendió el primer stint y llegó a ocupar transitoriamente el segundo lugar, pero el Virtual Safety Car no llegó en el momento esperado y la parada tardía en el giro 30 lo hizo regresar a pista en la posición 18°. Cruzó la meta 17°, a 69 milésimas de Miyata. La victoria fue para el búlgaro Nikola Tsolov.

La carrera tuvo un comienzo movido que le vino bien al argentino. En los primeros metros Varrone superó a tres rivales y se benefició del incidente entre Rafa Villagómez y Sebastián Montoya, el colombiano que quedó eliminado desde la primera vuelta, para instalarse rápidamente en el 16° puesto. Tras la reanudación luego del período de neutralización, quedó inmerso en un pelotón junto a Colton Herta y Laurens Van Hoepen.

Desde ese momento, la estrategia tomó forma. Mientras los rivales comenzaban a entrar a boxes desde la octava vuelta, Varrone y su equipo decidieron extender el stint esperando la aparición de un Safety Car que les permitiera hacer la parada en el momento justo sin perder terreno. La apuesta lo llevó a escalar transitoriamente hasta el segundo puesto, con la pista libre mientras los demás cumplían sus detenciones. Incluso recuperó posición frente a Martinius Stenshorne en ese tramo.

El Virtual Safety Car provocado por el abandono de Mari Boya en la vuelta 27 no ofreció el beneficio esperado. Varrone ingresó finalmente en el giro 30 con neumáticos súper blandos y regresó a pista en el 18° lugar. Con los compuestos más frescos intentó recuperar en las vueltas finales y consiguió avanzar una posición para llegar 17°, a solo 69 milésimas de Ritomo Miyata en la lucha por el 16°.

Tsolov ganó con autoridad después de que Alex Dunne cometiera un error en la vuelta 24, y administró la diferencia hasta el final. Gabriele Minì fue segundo y Oliver Goethe completó el podio. El búlgaro llega a los 106 puntos en el campeonato, a dos del italiano.

El balance de Varrone en Spielberg refleja una constante del campeonato: buen ritmo en carrera, capacidad para avanzar posiciones y competir con pilotos más adelantados en la tabla, pero la clasificación sigue siendo el talón de Aquiles que le impide aspirar a resultados de mayor relevancia. La próxima cita será en Silverstone, Gran Bretaña, entre el 3 y el 5 de julio, donde el argentino buscará romper ese patrón y finalmente trasladar el potencial de carrera a una posición de largada más competitiva.

Nicolás Varrone Austria piloto
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