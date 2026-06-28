Luego del triunfo ante Jordania, Scaloni le dio descanso al plantel de Argentina

El entrenador del seleccionado nacional decidió licenciar a los jugadores para que tengan el domingo libre y volver a entrenar este lunes

Luego del triunfo por 3-1 sobre Jordania, la Selección Argentina finalizó la fase de grupos con puntaje ideal y este domingo el entrenador Lionel Scaloni le dio el día de descanso al plantel, pese a que estaba programado un entrenamiento en Kansas City.

Los jugadores de la Albiceleste sí realizarán algunas tareas en el gimnasio del hotel y retomarán las prácticas habituales desde este luness, cuando comenzarán a planificar el choque del viernes a las 19 ante Cabo Verde, por los dieciseisavos de final.

Con la rotación ya cumplida, el cuerpo técnico empezará a delinear el equipo que buscará el pase a los octavos de final del Mundial. La base volverá a ser la de los habituales titulares, muy similar a la que salió desde el arranque en la victoria por 2-0 sobre Austria, en la segunda fecha del Grupo J.

Una de las posibles variantes que se perfila para el viernes es la vuelta de Nicolás Tagliafico al lateral izquierdo en lugar de Facundo Medina, luego de haber superado el desgarro en el sóleo que lo dejó afuera de los dos primeros encuentros del certamen. El habitual 3 de la Selección volvió al ruedo con Jordania, se mostró en buena forma y buscará recuperar su lugar.

La principal incógnita aparece en la delantera. Lautaro Martínez llega fortalecido tras convertir su primer gol en Mundiales y firmar una gran actuación frente a Jordania, por lo que corre con una leve ventaja sobre Julián Álvarez para acompañar a Lionel Messi en el ataque. De todos modos, Scaloni todavía cuenta con varios entrenamientos para definir esa posición.

Este lunes Argentina continuará trabajando en Kansas hasta el miércoles 1° de julio inclusive, día en que viajará rumbo a Miami por la tarde. Allí afrontará la recta final de la preparación antes del cruce ante Cabo Verde.