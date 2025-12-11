Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

Canapino, entre la admiración por Colapinto y el desafío a Lando Norris

El campeón de Turismo Carretera habló sobre el presente del automovilismo, reveló su respeto por Franco Colapinto y fue contundente ante el piloto de McLaren.

11 de diciembre 2025 · 11:10hs
El piloto Agustín Canapino, que el domingo se consagró campeón del Turismo Carretera por quinta vez e igualó la línea histórica de Oscar Gálvez, brindó definiciones resonantes al repasar su presente y su vínculo con la Fórmula 1.

El arrecifeño recordó su paso por la IndyCar, donde corrió en 2023 con el Juncos Hollinger Racing, y describió lo difícil que fue adaptarse a un ambiente desconocido y extremadamente competitivo, sin apoyos internos ni manejo del idioma, tras sus declaraciones en el programa Despistados. Aun así, aseguró que aquella experiencia “fue muy dura” pero le dejó “un aprendizaje enorme a nivel persona”.

Canapinto, en el simulador de Colapinto en Alpine

En un clima más distendido, Canapino se animó a subirse al simulador del Alpine de Franco Colapinto, utilizando el circuito de Spa-Francorchamps como escenario. Allí sorprendió con un análisis elogioso hacia la joven promesa argentina: “Lo sigo a Franco y le tengo mucha fe para el año que viene, que cambia todo en la Fórmula 1”.

Consultado sobre cuánto podría acercarse él mismo a los tiempos de la Fórmula 1 si tuviera apenas tres días de práctica, Canapino no dudó en mostrar su confianza: “Me le animo a cualquiera, no me voy a achicar”.

Pero la declaración más explosiva llegó al mencionar al nuevo campeón de la Fórmula 1, Lando Norris. Sin rodeos, Canapino lanzó: “Si quedo a dos segundos de Lando Norris, me corto la mano”.

Una frase que, entre humor y orgullo, dejó en claro tanto la dimensión que le atribuye al talento del británico como su propia autoexigencia al imaginarse frente a un desafío de ese nivel.

