Argentina U17 arrolló a Ecuador y quedó a un paso de las semifinales en el Sudamericano en Ecuador

Con una actuación dominante en ambos costados, la Selección U17 venció 126-43 a Ecuador y quedó muy cerca de meterse entre los cuatro mejores en Asunción.

La Selección Argentina U17 masculina volvió a mostrar un nivel arrollador en el Sudamericano de Asunción y aplastó a Ecuador por 126-43, apoyada en una defensa sofocante y una puntería elevada desde el perímetro. Con esta segunda alegría consecutiva, el equipo quedó a un paso de asegurar su presencia en semifinales.

Entre los protagonistas de la gran actuación nacional se destacó Manuel Hernández , el joven santafesino formado en Gimnasia y Esgrima (4 de Enero) . El escolta volvió a tener un aporte sólido y sigue consolidándose como una pieza valiosa dentro de la estructura del equipo argentino.

¿Cómo le fue a la Selección Argentina en cada cuarto?

El duelo comenzó parejo, pero promediando el primer cuarto llegó el quiebre. El recambio argentino fue clave para un parcial de 16-3 que abrió la primera gran diferencia del encuentro. La presión sobre el balón generó pérdidas constantes y le permitió al equipo correr la cancha con comodidad.

La Selección aceleró aún más y dejó sin respuestas a Ecuador. El ingreso de Joaquín Caumo, intratable desde lejos, resultó determinante: convirtió 16 puntos en la primera mitad con 4/4 en triples, llevando la brecha por encima de los veinte. A su vez, la rotación mantuvo la intensidad defensiva que desarticuló por completo al rival. El parcial de 42-17 dejó el marcador 71-33 al descanso.

En el tercer cuarto, Argentina volvió a imponer su físico y velocidad. Cerró todos los caminos en defensa y estiró la ventaja con parciales de 27-5 y 28-5, sellando un 55-10 en la segunda mitad que terminó por definir la goleada más amplia del certamen hasta el momento.

Aporte colectivo y números que impresionan

Los doce jugadores argentinos anotaron al menos cinco puntos. Elías Torrens fue el máximo artillero con 19, seguido por Caumo (18) y Joaquín Celiz (16 y 6 asistencias). Además, el equipo lanzó 18/38 en triples (47%), repartió 31 asistencias y forzó 33 pérdidas, una cifra que explica gran parte del desenlace.

Con dos victorias en igual cantidad de presentaciones, Argentina quedó virtualmente clasificada a semifinales y muy cerca del primer puesto del Grupo A. La fase inicial se cerrará este viernes, desde las 15, cuando el equipo dirigido por Mauro Polla enfrente a Colombia en busca de confirmar su gran momento.