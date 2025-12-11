Argentina U17 arrolló a Ecuador y quedó a un paso de las semifinales en el Sudamericano en Ecuador

La Selección Argentina U17 masculina volvió a mostrar un nivel arrollador en el Sudamericano de Asunción y aplastó a Ecuador por 126-43, apoyada en una defensa sofocante y una puntería elevada desde el perímetro. Con esta segunda alegría consecutiva, el equipo quedó a un paso de asegurar su presencia en semifinales.
Con una actuación dominante en ambos costados, la Selección U17 venció 126-43 a Ecuador y quedó muy cerca de meterse entre los cuatro mejores en Asunción.
Por Ovación
Presencia santafesina en el plantel
Entre los protagonistas de la gran actuación nacional se destacó Manuel Hernández, el joven santafesino formado en Gimnasia y Esgrima (4 de Enero). El escolta volvió a tener un aporte sólido y sigue consolidándose como una pieza valiosa dentro de la estructura del equipo argentino.
¿Cómo le fue a la Selección Argentina en cada cuarto?
El duelo comenzó parejo, pero promediando el primer cuarto llegó el quiebre. El recambio argentino fue clave para un parcial de 16-3 que abrió la primera gran diferencia del encuentro. La presión sobre el balón generó pérdidas constantes y le permitió al equipo correr la cancha con comodidad.
La Selección aceleró aún más y dejó sin respuestas a Ecuador. El ingreso de Joaquín Caumo, intratable desde lejos, resultó determinante: convirtió 16 puntos en la primera mitad con 4/4 en triples, llevando la brecha por encima de los veinte. A su vez, la rotación mantuvo la intensidad defensiva que desarticuló por completo al rival. El parcial de 42-17 dejó el marcador 71-33 al descanso.
En el tercer cuarto, Argentina volvió a imponer su físico y velocidad. Cerró todos los caminos en defensa y estiró la ventaja con parciales de 27-5 y 28-5, sellando un 55-10 en la segunda mitad que terminó por definir la goleada más amplia del certamen hasta el momento.
Aporte colectivo y números que impresionan
Los doce jugadores argentinos anotaron al menos cinco puntos. Elías Torrens fue el máximo artillero con 19, seguido por Caumo (18) y Joaquín Celiz (16 y 6 asistencias). Además, el equipo lanzó 18/38 en triples (47%), repartió 31 asistencias y forzó 33 pérdidas, una cifra que explica gran parte del desenlace.
Con dos victorias en igual cantidad de presentaciones, Argentina quedó virtualmente clasificada a semifinales y muy cerca del primer puesto del Grupo A. La fase inicial se cerrará este viernes, desde las 15, cuando el equipo dirigido por Mauro Polla enfrente a Colombia en busca de confirmar su gran momento.