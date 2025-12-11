Uno Santa Fe | Santa Fe | Diputados

Legislatura santafesina: Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026 y el Senado a la ley Tributaria

El Presupuesto salió con 44 votos a favor y tres en contra del Frente Amplio por la Soberanía. En tanto, la norma sobre tributos autoriza subas en el Inmobiliario y ofrecerá descuentos a contribuyentes cumplidores

11 de diciembre 2025 · 19:05hs
Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026.

Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026.

La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción en la sesión de este jueves al proyecto de Presupuesto 2026. El texto presentado por el Ejecutivo salió con 44 votos a favor y tres en contra –del Frente Amplio por la Soberanía– y fue girado al Senado para su tratamiento. En tanto, el Senado dio media sanción al proyecto de Ley Tributaria, que ya fue girado a Diputados.

En diálogo con la prensa, la diputada socialista Lionela Catalini defendió el proyecto de Presupuesto que envió el Ejecutivo y añadió que tras la media sanción el oficialismo espera que se convierta en ley antes de fin de año.

LEER MÁS: Comienzan las extraordinarias en la Legislatura santafesina con el foco en el presupuesto y la ley tributaria

"Presupuesto equilibrado con superávit"

“Entendemos que es un presupuesto equilibrado con superávit. Un superávit que será destinado a cancelar deuda, pero también a generar obra pública, que es una política fundamental del gobierno. Es un presupuesto equilibrado, de ahorro, austero, pero que pone el foco en las prioridades del gobierno, que por supuesto tienen que ver con la seguridad, la educación y la salud pública”, destacó la diputada Catalini.

En tanto, durante el debate en la sesión, la diputada y presidenta de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Jimena Senn, calificó a la iniciativa de “austera y con eficiencia operativa”.

Por su parte, el diputado Carlos Del Frade, justificó el voto negativo de su espacio y remarcó que el Presupuesto 2026 “tiene todas las matrices de la resignación” sin responder a las demandas sociales ni a las necesidades que emergen de los territorios.

En tanto, la diputada peronista Lucila De Ponti dijo que “en Santa Fe, la deuda en dólares que se contrajo, es consecuencia de un Estado Nacional que se retiró de sus responsabilidades más primarias, que desfinancia y empuja a las provincias a cubrir con deuda lo que debería garantizar con recursos”.

“La obra pública que necesitamos financiar es la que mejore la calidad de vida de nuestros vecinos. Para eso logramos incluir en el Presupuesto las obras de urbanización y extensión de agua potable en la zona oeste de Rosario y en el barrio Los Hornos de Santa Fe”, destacó la legisladora.

Ley tributaria

En la Cámara de Senadores se aprobó y envió a Diputados la ley tributaria que prevé que Inmobiliario Urbano aumentará un 14% y en el segundo semestre se podrá actualizar según la evolución promedio ponderado IPC y RIPTE del semestre octubre 2025 – marzo 2026.

También el Rural se actualiza un 14% y la actualización del segundo semestre será según la evolución del índice de precios mayoristas agropecuarios del semestre octubre 2025 – marzo 2026.

Prevé para el contribuyente cumplidor descuento del 33% (20% de descuento y exención cuota 6) y si paga el año completo el descuento combinado (por buen contribuyente + pago contado) es del 56%. Si se abona con débito automático se obtiene un descuento final del 43%.

En lo que hace a Patente vehículos no se prevén cambio en las alícuotas. En cuanto vehículos modelo 2022 o anteriores se garantiza tope de aumento 30% respecto a 2025.

Diputados Presupuesto Senado Ley Tributaria
