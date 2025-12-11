Uno Santa Fe | Ovación | AFA

La AFA definió el fixture 2026 del fútbol argentino: así jugarán el Apertura y el Clausura

La LPF confirmó el orden de partidos para los dos torneos del año, con zonas ya establecidas y un calendario ajustado por el Mundial. Unión, Boca, River y el resto ya conocen su camino.

Ovación

Por Ovación

11 de diciembre 2025 · 19:32hs
La AFA definió el fixture 2026 del fútbol argentino: así jugarán el Apertura y el Clausura

El fútbol argentino dio un paso clave rumbo a la temporada 2026: la AFA oficializó el cronograma completo del Torneo Apertura y el Torneo Clausura, incluyendo interzonales, fechas especiales y el detalle del fixture para ambas competencias.

Con el Mundial 2026 como condicionante, la planificación contempla un calendario más apretado que en años anteriores. Debajo, un repaso ordenado de cómo quedó conformado el camino competitivo de cada zona.

La AFA dispuso el siguiente fixture para el Torneo Apertura

Fecha 1 (fin de semana del 25/01)

Interzonal: Aldosivi – Defensa y Justicia

Zona A: Boca – Deportivo Riestra; Independiente – Estudiantes; Talleres – Newell’s; Instituto – Vélez; Unión – Platense; San Lorenzo – Lanús; Central Córdoba – Gimnasia (Mza.).

Zona B: Barracas Central – River; Gimnasia – Racing; Rosario Central – Belgrano; Tigre – Estudiantes (Río Cuarto); Argentinos – Sarmiento; Banfield – Huracán; Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán.

Fecha 2 (semana del 28/01)

Interzonal: Atlético Tucumán – Central Córdoba

Zona A: Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo; Lanús – Unión; Platense – Instituto; Vélez – Talleres; Newell’s – Independiente; Estudiantes – Boca; Deportivo Riestra – Defensa y Justicia.

Zona B: Huracán – Independiente Rivadavia Mza.; Sarmiento – Banfield; Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos; Belgrano – Tigre; Racing – Rosario Central; River – Gimnasia; Aldosivi – Barracas Central.

Fecha 3 (fin de semana del 01/02)

Interzonal: Barracas Central – Deportivo Riestra

Zona A: Defensa y Justicia – Estudiantes; Boca – Newell’s; Independiente – Vélez; Talleres – Platense; Instituto – Lanús; Unión – Gimnasia (Mza.); San Lorenzo – Central Córdoba.

Zona B: Gimnasia – Aldosivi; Rosario Central – River; Tigre – Racing; Argentinos – Belgrano; Banfield – Estudiantes (Río Cuarto); Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento; Atlético Tucumán – Huracán.

Fecha 4 (fin de semana del 08/02)

Interzonal: Huracán – San Lorenzo

Zona A: Central Córdoba – Unión; Gimnasia (Mza.) – Instituto; Lanús – Talleres; Platense – Independiente; Vélez – Boca; Newell’s – Defensa y Justicia; Estudiantes – Deportivo Riestra.

Zona B: Sarmiento – Atlético Tucumán; Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza.; Belgrano – Banfield; Racing – Argentinos; River – Tigre; Aldosivi – Rosario Central; Barracas Central – Gimnasia.

Fecha 5 (fin de semana del 15/02)

Interzonal: Gimnasia – Estudiantes

Zona A: Deportivo Riestra – Newell’s; Defensa y Justicia – Vélez; Boca – Platense; Independiente – Lanús; Talleres – Gimnasia (Mza.); Instituto – Central Córdoba; Unión – San Lorenzo.

Zona B: Rosario Central – Barracas Central; Tigre – Aldosivi; Argentinos – River; Banfield – Racing; Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano; Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto); Huracán – Sarmiento.

Fecha 6 (Interzonal – fin de semana del 22/02)

Interzonal (varios): Vélez – River; Platense – Barracas Central; Rosario Central – Talleres; Estudiantes – Sarmiento; Defensa y Justicia – Belgrano; Argentinos – Lanús; Boca – Racing; Independiente Rivadavia Mza. – Independiente.

Zona A (completan la fecha): Unión – Aldosivi; Instituto – Atlético Tucumán; San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto); Gimnasia (Mza.) – Gimnasia; Central Córdoba – Tigre; Deportivo Riestra – Huracán; Banfield – Newell’s.

Fecha 7 (semana del 25/02)

Interzonal: Sarmiento – Unión

Zona A: San Lorenzo – Instituto; Central Córdoba – Talleres; Gimnasia (Mza.) – Independiente; Lanús – Boca; Platense – Defensa y Justicia; Vélez – Deportivo Riestra; Newell’s – Estudiantes.

Zona B: Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán; Belgrano – Atlético Tucumán; Racing – Independiente Rivadavia Mza.; River – Banfield; Aldosivi – Argentinos; Barracas Central – Tigre; Gimnasia – Rosario Central.

Fecha 8 (fin de semana del 01/03)

Interzonal: Newell’s – Rosario Central

Zona A: Estudiantes – Vélez; Deportivo Riestra – Platense; Defensa y Justicia – Lanús; Boca – Gimnasia (Mza.); Independiente – Central Córdoba; Talleres – San Lorenzo; Instituto – Unión.

Zona B: Tigre – Gimnasia; Argentinos – Barracas Central; Banfield – Aldosivi; Independiente Rivadavia Mza. – River; Atlético Tucumán – Racing; Huracán – Belgrano; Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto).

Fecha 9 (fin de semana del 08/03)

Interzonal: Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto

Zona A: Unión – Talleres; San Lorenzo – Independiente; Central Córdoba – Boca; Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia; Lanús – Deportivo Riestra; Platense – Estudiantes; Vèlez – Newell’s.

Zona B: Belgrano – Sarmiento; Racing – Huracán; River – Atlético Tucumán; Aldosivi – Independiente Rivadavia Mza; Barracas Central – Banfield; Gimnasia – Argentinos; Rosario Central – Tigre.

Fecha 10 (semana del 11/03)

Interzonal: Tigre – Vélez

Zona A: Newell´s – Platense; Estudiantes – Lanús; Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.); Defensa y Justicia – Central Córdoba; Boca – San Lorenzo; Independiente – Unión; Talleres – Instituto.

Zona B: Argentinos – Rosario Central; Banfield – Gimnasia; Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central; Atlético Tucumán – Aldosivi; Huracán – River; Sarmiento – Racing; Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano.

Fecha 11 (Fin de semana del 15/03)

Interzonal: Belgrano – Talleres

Zona A: Instituto – Independiente; Unión – Boca; San Lorenzo – Defensa y Justicia; Central Córdoba – Deportivo Riestra; Gimnasia (Mza.) – Estudiantes; Lanús – Newell’s; Platense – Vélez.

Zona B: Racing – Estudiantes (Rio Cuarto); River – Sarmiento; Aldosivi – Huracán; Barracas Central – Atlético Tucumán; Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza.; Rosario Central – Banfield; Tigre – Argentinos.

Fecha 12 (Fin de semana del 22/03)

Interzonal: Argentinos – Platense

Zona A: Vélez – Lanús; Newell’s – Gimnasia (Mza.); Estudiantes – Central Córdoba; Deportivo Riestra – San Lorenzo; Defensa y Justicia – Unión; Boca – Instituto; Independiente – Talleres.

Zona B: Banfield – Tigre; Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central; Atlético Tucumán – Gimnasia; Huracán – Barracas Central; Sarmiento – Aldosivi; Estudiantes (Río Cuarto) – River; Belgrano – Racing.

Fecha 13 (Fin de semana del 05/04)

Interzonal: Independiente – Racing

Zona A: Talleres – Boca; Instituto – Defensa y Justicia; Unión – Deportivo Riestra; San Lorenzo – Estudiantes; Central Córdoba – Newell’s; Gimnasia (Mza.) – Vélez; Lanús – Platense.

Zona B: River – Belgrano; Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto); Barracas Central – Sarmiento; Gimnasia – Huracán; Rosario Central – Atlético Tucumán; Tigre – Independiente Rivadavia Mza.; Argentinos – Banfield.

Fecha 14 (Fin de semana del 12/04)

Interzonal: Lanús – Banfield

Zona A: Platense – Gimnasia (Mza.); Vélez – Central Córdoba; Newell’s – San Lorenzo; Estudiantes – Unión; Deportivo Riestra – Instituto; Defensa y Justicia – Talleres; Boca – Independiente.

Zona B: Independiente Rivadavia Mza. – Argentinos; Atlético Tucumán – Tigre; Huracán – Rosario Central; Sarmiento – Gimnasia; Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central; Belgrano – Aldosivi; Racing – River.

Fecha 15 (Fin de semana del 19/04)

Interzonal: River – Boca

Zona A: Independiente – Defensa y Justicia; Talleres – Deportivo Riestra; Instituto – Estudiantes; Unión – Newell’s; San Lorenzo – Vélez; Central Córdoba – Platense; Gimnasia (Mza.) – Lanús.

Zona B: Aldosivi – Racing; Barracas Central – Belgrano; Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto); Rosario Central – Sarmiento; Tigre – Huracán; Argentinos – Atlético Tucumán; Banfield – Independiente Rivadavia Mza.

Fecha 16 (Fin de semana del 26/04)

Interzonal: Independiente Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.)

Zona A: Lanús – Central Córdoba; Platense – San Lorenzo; Vélez – Unión; Newell’s – Instituto; Estudiantes – Talleres; Deportivo Riestra – Independiente; Defensa y Justicia – Boca.

Zona B: Atlético Tucumán – Banfield; Huracán – Argentinos; Sarmiento – Tigre; Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central; Belgrano – Gimnasia; Racing – Barracas Central; River – Aldosivi.

Torneo Clausura 2026 — Fixture completo

Fecha 1

Interzonal: Defensa y Justicia – Aldosivi

Zona A: Deportivo Riestra – Boca; Estudiantes – Independiente; Newell’s – Talleres; Vélez – Instituto; Platense – Unión; Lanús – San Lorenzo; Gimnasia (Mza.) – Central Córdoba.

Zona B: River – Barracas Central; Racing – Gimnasia; Belgrano – Rosario Central; Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre; Sarmiento – Argentinos; Huracán – Banfield; Atlético Tucumán – Independiente Rivadavia Mza.

Fecha 2

Interzonal: Central Córdoba – Atlético Tucumán

Zona A: San Lorenzo – Gimnasia (Mza.); Unión – Lanús; Instituto – Platense; Talleres – Vélez; Independiente – Newell’s; Boca – Estudiantes; Defensa y Justicia – Deportivo Riestra.

Zona B: Independiente Rivadavia Mza. – Huracán; Banfield – Sarmiento; Argentinos – Estudiantes (Río Cuarto); Tigre – Belgrano; Rosario Central – Racing; Gimnasia – River; Barracas Central – Aldosivi.

Fecha 3

Interzonal: Deportivo Riestra – Barracas Central

Zona A: Estudiantes – Defensa y Justicia; Newell’s – Boca; Vélez – Independiente; Platense – Talleres; Lanús – Instituto; Gimnasia (Mza.) – Unión; Central Córdoba – San Lorenzo.

Zona B: Aldosivi – Gimnasia; River – Rosario Central; Racing – Tigre; Belgrano – Argentinos; Estudiantes (Río Cuarto) – Banfield; Sarmiento – Independiente Rivadavia Mza.; Huracán – Atlético Tucumán.

Fecha 4

Interzonal: San Lorenzo – Huracán

Zona A: Unión – Central Córdoba; Instituto – Gimnasia (Mza.); Talleres – Lanús; Independiente – Platense; Boca – Vélez; Defensa y Justicia – Newell’s; Deportivo Riestra – Estudiantes.

Zona B: Atlético Tucumán – Sarmiento; Independiente Rivadavia (Mza.) – Estudiantes (Río Cuarto); Banfield – Belgrano; Argentinos – Racing; Tigre – River; Rosario Central – Aldosivi; Gimnasia – Barracas Central.

Fecha 5

Interzonal: Estudiantes – Gimnasia

Zona A: Newell’s – Deportivo Riestra; Vélez – Defensa y Justicia; Platense – Boca; Lanús – Independiente; Gimnasia (Mza.) – Talleres; Central Córdoba – Instituto; San Lorenzo – Unión.

Zona B: Barracas Central – Rosario Central; Aldosivi – Tigre; River – Argentinos; Racing – Banfield; Belgrano – Independiente Rivadavia Mza.; Estudiantes (Río Cuarto) – Atlético Tucumán; Sarmiento – Huracán.

Fecha 6 (interzonal)

Interzonal (varios): River – Vélez; Barracas Central – Platense; Talleres – Rosario Central; Sarmiento – Estudiantes; Belgrano – Defensa y Justicia; Lanús – Argentinos; Racing – Boca; Independiente – Independiente Rivadavia Mza.

Zona A (completan): Aldosivi – Unión; Atlético Tucumán – Instituto; Estudiantes (Río Cuarto) – San Lorenzo; Gimnasia – Gimnasia (Mza.); Tigre – Central Córdoba; Huracán – Deportivo Riestra; Newell’s – Banfield.

Fecha 7

Interzonal: Unión – Sarmiento

Zona A: Instituto – San Lorenzo; Talleres – Central Córdoba; Independiente – Gimnasia (Mza.); Boca – Lanús; Defensa y Justicia – Platense; Deportivo Riestra – Vélez; Estudiantes – Newell’s.

Zona B: Huracán – Estudiantes (Río Cuarto); Atlético Tucumán – Belgrano; Independiente Rivadavia Mza. – Racing; Banfield – River; Argentinos – Aldosivi; Tigre – Barracas Central; Rosario Central – Gimnasia.

Fecha 8

Interzonal: Rosario Central – Newell’s

Zona A: Vélez – Estudiantes; Platense – Deportivo Riestra; Lanús – Defensa y Justicia; Gimnasia (Mza.) – Boca; Central Córdoba – Independiente; San Lorenzo – Talleres; Unión – Instituto.

Zona B: Gimnasia – Tigre; Barracas Central – Argentinos; Aldosivi – Banfield; River – Independiente Rivadavia Mza.; Racing – Atlético Tucumán; Belgrano – Huracán; Estudiantes (Río Cuarto) – Sarmiento.

Fecha 9

Interzonal: Instituto – Estudiantes (Río Cuarto)

Zona A: Talleres – Unión; Independiente – San Lorenzo; Boca – Central Córdoba; Defensa y Justicia – Gimnasia (Mza.); Deportivo Riestra – Lanús; Estudiantes – Platense; Newell’s – Vélez.

Zona B: Sarmiento – Belgrano; Huracán – Racing; Atlético Tucumán – River; Independiente Rivadavia Mza. – Aldosivi; Banfield – Barracas Central; Argentinos – Gimnasia; Tigre – Rosario Central.

Fecha 10

Interzonal: Vélez – Tigre

Zona A: Platense – Newell’s; Lanús – Estudiantes; Gimnasia (Mza.) – Deportivo Riestra; Central Córdoba – Defensa y Justicia; San Lorenzo – Boca; Unión – Independiente; Instituto – Talleres.

Zona B: Rosario Central – Argentinos; Gimnasia – Banfield; Barracas Central – Independiente Rivadavia Mza.; Aldosivi – Atlético Tucumán; River – Huracán; Racing – Sarmiento; Belgrano – Estudiantes (Río Cuarto).

Fecha 11

Interzonal: Talleres – Belgrano

Zona A: Independiente – Instituto; Boca – Unión; Defensa y Justicia – San Lorenzo; Deportivo Riestra – Central Córdoba; Estudiantes – Gimnasia Mza.; Newell’s – Lanús; Vélez – Platense.

Zona B: Estudiantes (Río Cuarto) – Racing; Sarmiento – River; Huracán – Aldosivi; Atlético Tucumán – Barracas Central; Independiente Rivadavia Mza. – Gimnasia; Banfield – Rosario Central; Argentinos – Tigre.

Fecha 12

Interzonal: Platense – Argentinos

Zona A: Lanús – Vélez; Gimnasia Mza. – Newell’s; Central Córdoba – Estudiantes; San Lorenzo – Deportivo Riestra; Unión – Defensa y Justicia; Instituto – Boca; Talleres – Independiente.

Zona B: Tigre – Banfield; Rosario Central – Independiente Rivadavia Mza.; Gimnasia – Atlético Tucumán; Barracas Central – Huracán; Aldosivi – Sarmiento; River – Estudiantes (Río Cuarto); Racing – Belgrano.

Fecha 13

Interzonal: Racing – Independiente

Zona A: Boca – Talleres; Defensa y Justicia – Instituto; Deportivo Riestra – Unión; Estudiantes – San Lorenzo; Newell’s – Central Córdoba; Vélez – Gimnasia (Mza.); Platense – Lanús.

Zona B: Belgrano – River; Estudiantes (Río Cuarto) – Aldosivi; Sarmiento – Barracas Central; Huracán – Gimnasia; Atlético Tucumán – Rosario Central; Independiente Rivadavia Mza. – Tigre; Banfield – Argentinos.

Fecha 14

Interzonal: Banfield – Lanús

Zona A: Gimnasia (Mza.) – Platense; Central Córdoba – Vélez; San Lorenzo – Newell’s; Unión – Estudiantes; Instituto – Deportivo Riestra; Talleres – Defensa y Justicia; Independiente – Boca.

Zona B: Argentinos – Independiente Rivadavia Mza.; Tigre – Atlético Tucumán; Rosario Central – Huracán; Gimnasia – Sarmiento; Barracas Central – Estudiantes (Río Cuarto); Aldosivi – Belgrano; River – Racing.

Fecha 15

Interzonal: Boca – River

Zona A: Defensa y Justicia – Independiente; Deportivo Riestra – Talleres; Estudiantes – Instituto; Newell’s – Unión; Vélez – San Lorenzo; Platense – Central Córdoba; Lanús – Gimnasia (Mza.).

Zona B: Racing – Aldosivi; Belgrano – Barracas Central; Estudiantes de Río Cuarto – Gimnasia; Sarmiento – Rosario Central; Huracán – Tigre; Atlético Tucumán – Argentinos Juniors; Independiente Rivadavia Mza. – Banfield.

Fecha 16

Interzonal: Gimnasia (Mza.) – Independiente Rivadavia Mza.

Zona A: Central Córdoba – Lanús; San Lorenzo – Platense; Unión – Vélez; Instituto – Newell’s; Talleres – Estudiantes; Independiente – Deportivo Riestra; Boca – Defensa y Justicia.

Zona B: Banfield – Atlético Tucumán; Argentinos – Huracán; Tigre – Sarmiento; Rosario Central – Estudiantes (Río Cuarto); Gimnasia – Belgrano; Barracas Central – Racing; Aldosivi – River.

AFA fixture Argentino Unión
