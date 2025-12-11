El fútbol argentino dio un paso clave rumbo a la temporada 2026: la AFA oficializó el cronograma completo del Torneo Apertura y el Torneo Clausura, incluyendo interzonales, fechas especiales y el detalle del fixture para ambas competencias.
La AFA definió el fixture 2026 del fútbol argentino: así jugarán el Apertura y el Clausura
La LPF confirmó el orden de partidos para los dos torneos del año, con zonas ya establecidas y un calendario ajustado por el Mundial. Unión, Boca, River y el resto ya conocen su camino.
Por Ovación
Con el Mundial 2026 como condicionante, la planificación contempla un calendario más apretado que en años anteriores. Debajo, un repaso ordenado de cómo quedó conformado el camino competitivo de cada zona.
La AFA dispuso el siguiente fixture para el Torneo Apertura
Fecha 1 (fin de semana del 25/01)
Interzonal: Aldosivi – Defensa y Justicia
Zona A: Boca – Deportivo Riestra; Independiente – Estudiantes; Talleres – Newell’s; Instituto – Vélez; Unión – Platense; San Lorenzo – Lanús; Central Córdoba – Gimnasia (Mza.).
Zona B: Barracas Central – River; Gimnasia – Racing; Rosario Central – Belgrano; Tigre – Estudiantes (Río Cuarto); Argentinos – Sarmiento; Banfield – Huracán; Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán.
Fecha 2 (semana del 28/01)
Interzonal: Atlético Tucumán – Central Córdoba
Zona A: Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo; Lanús – Unión; Platense – Instituto; Vélez – Talleres; Newell’s – Independiente; Estudiantes – Boca; Deportivo Riestra – Defensa y Justicia.
Zona B: Huracán – Independiente Rivadavia Mza.; Sarmiento – Banfield; Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos; Belgrano – Tigre; Racing – Rosario Central; River – Gimnasia; Aldosivi – Barracas Central.
Fecha 3 (fin de semana del 01/02)
Interzonal: Barracas Central – Deportivo Riestra
Zona A: Defensa y Justicia – Estudiantes; Boca – Newell’s; Independiente – Vélez; Talleres – Platense; Instituto – Lanús; Unión – Gimnasia (Mza.); San Lorenzo – Central Córdoba.
Zona B: Gimnasia – Aldosivi; Rosario Central – River; Tigre – Racing; Argentinos – Belgrano; Banfield – Estudiantes (Río Cuarto); Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento; Atlético Tucumán – Huracán.
Fecha 4 (fin de semana del 08/02)
Interzonal: Huracán – San Lorenzo
Zona A: Central Córdoba – Unión; Gimnasia (Mza.) – Instituto; Lanús – Talleres; Platense – Independiente; Vélez – Boca; Newell’s – Defensa y Justicia; Estudiantes – Deportivo Riestra.
Zona B: Sarmiento – Atlético Tucumán; Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza.; Belgrano – Banfield; Racing – Argentinos; River – Tigre; Aldosivi – Rosario Central; Barracas Central – Gimnasia.
Fecha 5 (fin de semana del 15/02)
Interzonal: Gimnasia – Estudiantes
Zona A: Deportivo Riestra – Newell’s; Defensa y Justicia – Vélez; Boca – Platense; Independiente – Lanús; Talleres – Gimnasia (Mza.); Instituto – Central Córdoba; Unión – San Lorenzo.
Zona B: Rosario Central – Barracas Central; Tigre – Aldosivi; Argentinos – River; Banfield – Racing; Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano; Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto); Huracán – Sarmiento.
Fecha 6 (Interzonal – fin de semana del 22/02)
Interzonal (varios): Vélez – River; Platense – Barracas Central; Rosario Central – Talleres; Estudiantes – Sarmiento; Defensa y Justicia – Belgrano; Argentinos – Lanús; Boca – Racing; Independiente Rivadavia Mza. – Independiente.
Zona A (completan la fecha): Unión – Aldosivi; Instituto – Atlético Tucumán; San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto); Gimnasia (Mza.) – Gimnasia; Central Córdoba – Tigre; Deportivo Riestra – Huracán; Banfield – Newell’s.
Fecha 7 (semana del 25/02)
Interzonal: Sarmiento – Unión
Zona A: San Lorenzo – Instituto; Central Córdoba – Talleres; Gimnasia (Mza.) – Independiente; Lanús – Boca; Platense – Defensa y Justicia; Vélez – Deportivo Riestra; Newell’s – Estudiantes.
Zona B: Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán; Belgrano – Atlético Tucumán; Racing – Independiente Rivadavia Mza.; River – Banfield; Aldosivi – Argentinos; Barracas Central – Tigre; Gimnasia – Rosario Central.
Fecha 8 (fin de semana del 01/03)
Interzonal: Newell’s – Rosario Central
Zona A: Estudiantes – Vélez; Deportivo Riestra – Platense; Defensa y Justicia – Lanús; Boca – Gimnasia (Mza.); Independiente – Central Córdoba; Talleres – San Lorenzo; Instituto – Unión.
Zona B: Tigre – Gimnasia; Argentinos – Barracas Central; Banfield – Aldosivi; Independiente Rivadavia Mza. – River; Atlético Tucumán – Racing; Huracán – Belgrano; Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto).
Fecha 9 (fin de semana del 08/03)
Interzonal: Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto
Zona A: Unión – Talleres; San Lorenzo – Independiente; Central Córdoba – Boca; Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia; Lanús – Deportivo Riestra; Platense – Estudiantes; Vèlez – Newell’s.
Zona B: Belgrano – Sarmiento; Racing – Huracán; River – Atlético Tucumán; Aldosivi – Independiente Rivadavia Mza; Barracas Central – Banfield; Gimnasia – Argentinos; Rosario Central – Tigre.
Fecha 10 (semana del 11/03)
Interzonal: Tigre – Vélez
Zona A: Newell´s – Platense; Estudiantes – Lanús; Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.); Defensa y Justicia – Central Córdoba; Boca – San Lorenzo; Independiente – Unión; Talleres – Instituto.
Zona B: Argentinos – Rosario Central; Banfield – Gimnasia; Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central; Atlético Tucumán – Aldosivi; Huracán – River; Sarmiento – Racing; Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano.
Fecha 11 (Fin de semana del 15/03)
Interzonal: Belgrano – Talleres
Zona A: Instituto – Independiente; Unión – Boca; San Lorenzo – Defensa y Justicia; Central Córdoba – Deportivo Riestra; Gimnasia (Mza.) – Estudiantes; Lanús – Newell’s; Platense – Vélez.
Zona B: Racing – Estudiantes (Rio Cuarto); River – Sarmiento; Aldosivi – Huracán; Barracas Central – Atlético Tucumán; Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza.; Rosario Central – Banfield; Tigre – Argentinos.
Fecha 12 (Fin de semana del 22/03)
Interzonal: Argentinos – Platense
Zona A: Vélez – Lanús; Newell’s – Gimnasia (Mza.); Estudiantes – Central Córdoba; Deportivo Riestra – San Lorenzo; Defensa y Justicia – Unión; Boca – Instituto; Independiente – Talleres.
Zona B: Banfield – Tigre; Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central; Atlético Tucumán – Gimnasia; Huracán – Barracas Central; Sarmiento – Aldosivi; Estudiantes (Río Cuarto) – River; Belgrano – Racing.
Fecha 13 (Fin de semana del 05/04)
Interzonal: Independiente – Racing
Zona A: Talleres – Boca; Instituto – Defensa y Justicia; Unión – Deportivo Riestra; San Lorenzo – Estudiantes; Central Córdoba – Newell’s; Gimnasia (Mza.) – Vélez; Lanús – Platense.
Zona B: River – Belgrano; Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto); Barracas Central – Sarmiento; Gimnasia – Huracán; Rosario Central – Atlético Tucumán; Tigre – Independiente Rivadavia Mza.; Argentinos – Banfield.
Fecha 14 (Fin de semana del 12/04)
Interzonal: Lanús – Banfield
Zona A: Platense – Gimnasia (Mza.); Vélez – Central Córdoba; Newell’s – San Lorenzo; Estudiantes – Unión; Deportivo Riestra – Instituto; Defensa y Justicia – Talleres; Boca – Independiente.
Zona B: Independiente Rivadavia Mza. – Argentinos; Atlético Tucumán – Tigre; Huracán – Rosario Central; Sarmiento – Gimnasia; Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central; Belgrano – Aldosivi; Racing – River.
Fecha 15 (Fin de semana del 19/04)
Interzonal: River – Boca
Zona A: Independiente – Defensa y Justicia; Talleres – Deportivo Riestra; Instituto – Estudiantes; Unión – Newell’s; San Lorenzo – Vélez; Central Córdoba – Platense; Gimnasia (Mza.) – Lanús.
Zona B: Aldosivi – Racing; Barracas Central – Belgrano; Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto); Rosario Central – Sarmiento; Tigre – Huracán; Argentinos – Atlético Tucumán; Banfield – Independiente Rivadavia Mza.
Fecha 16 (Fin de semana del 26/04)
Interzonal: Independiente Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.)
Zona A: Lanús – Central Córdoba; Platense – San Lorenzo; Vélez – Unión; Newell’s – Instituto; Estudiantes – Talleres; Deportivo Riestra – Independiente; Defensa y Justicia – Boca.
Zona B: Atlético Tucumán – Banfield; Huracán – Argentinos; Sarmiento – Tigre; Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central; Belgrano – Gimnasia; Racing – Barracas Central; River – Aldosivi.
Torneo Clausura 2026 — Fixture completo
Fecha 1
Interzonal: Defensa y Justicia – Aldosivi
Zona A: Deportivo Riestra – Boca; Estudiantes – Independiente; Newell’s – Talleres; Vélez – Instituto; Platense – Unión; Lanús – San Lorenzo; Gimnasia (Mza.) – Central Córdoba.
Zona B: River – Barracas Central; Racing – Gimnasia; Belgrano – Rosario Central; Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre; Sarmiento – Argentinos; Huracán – Banfield; Atlético Tucumán – Independiente Rivadavia Mza.
Fecha 2
Interzonal: Central Córdoba – Atlético Tucumán
Zona A: San Lorenzo – Gimnasia (Mza.); Unión – Lanús; Instituto – Platense; Talleres – Vélez; Independiente – Newell’s; Boca – Estudiantes; Defensa y Justicia – Deportivo Riestra.
Zona B: Independiente Rivadavia Mza. – Huracán; Banfield – Sarmiento; Argentinos – Estudiantes (Río Cuarto); Tigre – Belgrano; Rosario Central – Racing; Gimnasia – River; Barracas Central – Aldosivi.
Fecha 3
Interzonal: Deportivo Riestra – Barracas Central
Zona A: Estudiantes – Defensa y Justicia; Newell’s – Boca; Vélez – Independiente; Platense – Talleres; Lanús – Instituto; Gimnasia (Mza.) – Unión; Central Córdoba – San Lorenzo.
Zona B: Aldosivi – Gimnasia; River – Rosario Central; Racing – Tigre; Belgrano – Argentinos; Estudiantes (Río Cuarto) – Banfield; Sarmiento – Independiente Rivadavia Mza.; Huracán – Atlético Tucumán.
Fecha 4
Interzonal: San Lorenzo – Huracán
Zona A: Unión – Central Córdoba; Instituto – Gimnasia (Mza.); Talleres – Lanús; Independiente – Platense; Boca – Vélez; Defensa y Justicia – Newell’s; Deportivo Riestra – Estudiantes.
Zona B: Atlético Tucumán – Sarmiento; Independiente Rivadavia (Mza.) – Estudiantes (Río Cuarto); Banfield – Belgrano; Argentinos – Racing; Tigre – River; Rosario Central – Aldosivi; Gimnasia – Barracas Central.
Fecha 5
Interzonal: Estudiantes – Gimnasia
Zona A: Newell’s – Deportivo Riestra; Vélez – Defensa y Justicia; Platense – Boca; Lanús – Independiente; Gimnasia (Mza.) – Talleres; Central Córdoba – Instituto; San Lorenzo – Unión.
Zona B: Barracas Central – Rosario Central; Aldosivi – Tigre; River – Argentinos; Racing – Banfield; Belgrano – Independiente Rivadavia Mza.; Estudiantes (Río Cuarto) – Atlético Tucumán; Sarmiento – Huracán.
Fecha 6 (interzonal)
Interzonal (varios): River – Vélez; Barracas Central – Platense; Talleres – Rosario Central; Sarmiento – Estudiantes; Belgrano – Defensa y Justicia; Lanús – Argentinos; Racing – Boca; Independiente – Independiente Rivadavia Mza.
Zona A (completan): Aldosivi – Unión; Atlético Tucumán – Instituto; Estudiantes (Río Cuarto) – San Lorenzo; Gimnasia – Gimnasia (Mza.); Tigre – Central Córdoba; Huracán – Deportivo Riestra; Newell’s – Banfield.
Fecha 7
Interzonal: Unión – Sarmiento
Zona A: Instituto – San Lorenzo; Talleres – Central Córdoba; Independiente – Gimnasia (Mza.); Boca – Lanús; Defensa y Justicia – Platense; Deportivo Riestra – Vélez; Estudiantes – Newell’s.
Zona B: Huracán – Estudiantes (Río Cuarto); Atlético Tucumán – Belgrano; Independiente Rivadavia Mza. – Racing; Banfield – River; Argentinos – Aldosivi; Tigre – Barracas Central; Rosario Central – Gimnasia.
Fecha 8
Interzonal: Rosario Central – Newell’s
Zona A: Vélez – Estudiantes; Platense – Deportivo Riestra; Lanús – Defensa y Justicia; Gimnasia (Mza.) – Boca; Central Córdoba – Independiente; San Lorenzo – Talleres; Unión – Instituto.
Zona B: Gimnasia – Tigre; Barracas Central – Argentinos; Aldosivi – Banfield; River – Independiente Rivadavia Mza.; Racing – Atlético Tucumán; Belgrano – Huracán; Estudiantes (Río Cuarto) – Sarmiento.
Fecha 9
Interzonal: Instituto – Estudiantes (Río Cuarto)
Zona A: Talleres – Unión; Independiente – San Lorenzo; Boca – Central Córdoba; Defensa y Justicia – Gimnasia (Mza.); Deportivo Riestra – Lanús; Estudiantes – Platense; Newell’s – Vélez.
Zona B: Sarmiento – Belgrano; Huracán – Racing; Atlético Tucumán – River; Independiente Rivadavia Mza. – Aldosivi; Banfield – Barracas Central; Argentinos – Gimnasia; Tigre – Rosario Central.
Fecha 10
Interzonal: Vélez – Tigre
Zona A: Platense – Newell’s; Lanús – Estudiantes; Gimnasia (Mza.) – Deportivo Riestra; Central Córdoba – Defensa y Justicia; San Lorenzo – Boca; Unión – Independiente; Instituto – Talleres.
Zona B: Rosario Central – Argentinos; Gimnasia – Banfield; Barracas Central – Independiente Rivadavia Mza.; Aldosivi – Atlético Tucumán; River – Huracán; Racing – Sarmiento; Belgrano – Estudiantes (Río Cuarto).
Fecha 11
Interzonal: Talleres – Belgrano
Zona A: Independiente – Instituto; Boca – Unión; Defensa y Justicia – San Lorenzo; Deportivo Riestra – Central Córdoba; Estudiantes – Gimnasia Mza.; Newell’s – Lanús; Vélez – Platense.
Zona B: Estudiantes (Río Cuarto) – Racing; Sarmiento – River; Huracán – Aldosivi; Atlético Tucumán – Barracas Central; Independiente Rivadavia Mza. – Gimnasia; Banfield – Rosario Central; Argentinos – Tigre.
Fecha 12
Interzonal: Platense – Argentinos
Zona A: Lanús – Vélez; Gimnasia Mza. – Newell’s; Central Córdoba – Estudiantes; San Lorenzo – Deportivo Riestra; Unión – Defensa y Justicia; Instituto – Boca; Talleres – Independiente.
Zona B: Tigre – Banfield; Rosario Central – Independiente Rivadavia Mza.; Gimnasia – Atlético Tucumán; Barracas Central – Huracán; Aldosivi – Sarmiento; River – Estudiantes (Río Cuarto); Racing – Belgrano.
Fecha 13
Interzonal: Racing – Independiente
Zona A: Boca – Talleres; Defensa y Justicia – Instituto; Deportivo Riestra – Unión; Estudiantes – San Lorenzo; Newell’s – Central Córdoba; Vélez – Gimnasia (Mza.); Platense – Lanús.
Zona B: Belgrano – River; Estudiantes (Río Cuarto) – Aldosivi; Sarmiento – Barracas Central; Huracán – Gimnasia; Atlético Tucumán – Rosario Central; Independiente Rivadavia Mza. – Tigre; Banfield – Argentinos.
Fecha 14
Interzonal: Banfield – Lanús
Zona A: Gimnasia (Mza.) – Platense; Central Córdoba – Vélez; San Lorenzo – Newell’s; Unión – Estudiantes; Instituto – Deportivo Riestra; Talleres – Defensa y Justicia; Independiente – Boca.
Zona B: Argentinos – Independiente Rivadavia Mza.; Tigre – Atlético Tucumán; Rosario Central – Huracán; Gimnasia – Sarmiento; Barracas Central – Estudiantes (Río Cuarto); Aldosivi – Belgrano; River – Racing.
Fecha 15
Interzonal: Boca – River
Zona A: Defensa y Justicia – Independiente; Deportivo Riestra – Talleres; Estudiantes – Instituto; Newell’s – Unión; Vélez – San Lorenzo; Platense – Central Córdoba; Lanús – Gimnasia (Mza.).
Zona B: Racing – Aldosivi; Belgrano – Barracas Central; Estudiantes de Río Cuarto – Gimnasia; Sarmiento – Rosario Central; Huracán – Tigre; Atlético Tucumán – Argentinos Juniors; Independiente Rivadavia Mza. – Banfield.
Fecha 16
Interzonal: Gimnasia (Mza.) – Independiente Rivadavia Mza.
Zona A: Central Córdoba – Lanús; San Lorenzo – Platense; Unión – Vélez; Instituto – Newell’s; Talleres – Estudiantes; Independiente – Deportivo Riestra; Boca – Defensa y Justicia.
Zona B: Banfield – Atlético Tucumán; Argentinos – Huracán; Tigre – Sarmiento; Rosario Central – Estudiantes (Río Cuarto); Gimnasia – Belgrano; Barracas Central – Racing; Aldosivi – River.