¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

Franco Colapinto se prepara ahora para correr en la última fecha del año de la Fórmula 1 que se realizará en el GP de Abu Dhabi

1 de diciembre 2025 · 15:06hs
¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

En la penúltima cita de la temporada de la Fórmula 1, Franco Colapinto terminó 14° en el Gran Premio de Qatar y, el próximo fin de semana participará en la última fecha del año que se realizará en el GP de Abu Dhabi.

Las expectativas son altas porque se trata de la última vez que el piloto argentino tenga que correr con el monoplaza de Alpine que tantos dolores de cabeza le ha traído ya que en la temporada 2026 el cambio de reglamentación le permitirá tener una nueva experiencia que promete ser más positiva.

• LEER MÁS: Se viene una definición histórica de la Fórmula 1 en Abu Dhabi

El argentino no se mostró conforme luego de correr en el Gran Premio de Qatar donde expresó: "Ojalá que se termine pronto la temporada", además de agregar: "A pesar de los cambios que hicimos, no encontré ritmo y no me sentí cómodo en todo el fin de semana, aunque hoy manejé un poco mejor".

Su análisis continuó: "Estoy patinando mucho en la entrada y cuando trato de empujar en la mitad de curva, no tengo confianza, no encontré lo que quería este fin de semana".

Cuándo corre Franco Colapinto la última carrera del año de la Fórmula 1

Viernes 5 de diciembre

Prácticas Libres 1: a partir de las 06.30 hasta las 07.30.

Práctica Libre 2: desde las 10 hasta las 11.

Sábado 6 de diciembre

Práctica Libre 3: desde las 07.30 hasta las 08.30.

Clasificación: a partir de las 11 hasta las 12.

Domingo 7 de diciembre

Carrera: a partir de las 10.

