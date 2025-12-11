Los rivales de Unión en 2026: cómo llega cada equipo y qué esperar del próximo torneo

La zona que afrontará Unión en 2026 presenta una variedad de realidades deportivas que adelantan un torneo exigente. Con equipos que pelean por copas, otros atravesados por crisis internas y algunos recién ascendidos, el Tatengue deberá navegar un calendario comprimido por el Mundial y competencias simultáneas como la Copa Argentina.

La pregunta se instala desde el sorteo, pero el análisis invita a matizar. Si bien varios rivales cuentan con planteles amplios y poder económico para reforzarse, muchos también deberán afrontar copas internacionales y un calendario cargado entre las tres competencias que se disputan (Copa Argentina. Copas Internacionales y Torneo Local), lo que podría llevarlos a presentar formaciones alternativas frente a Unión . Ese contraste abre un escenario menos lineal y obliga a revisar caso por caso para evaluar cuán desafiante será realmente la zona.

Independiente: un año irregular y un 2026 sin certezas

Este Rojo quedó eliminado en octavos de la Copa Sudamericana luego de un disturbio olvidable contra la U de Chile, disputó el playoff del Torneo Apertura donde parecía el animador del torneo y quedo eliminado ante Huraca en Semifinales. Tuvo un pésimo Clausura. En la tabla anual sumó 47 puntos: 12 ganados, 11 empatados y 9 perdidos.

Sin clasificación asegurada a copas para 2026, podría poner toda su energía en el torneo local, aunque aún depende de que Racing gane el Clausura para liberar cupo continental.

San Lorenzo: crisis profunda pero campaña competitiva

En medio de la peor crisis institucional de su historia, San Lorenzo apostó por un equipo “barato” y repleto de juveniles. Aun así, logró transformarse en un equipo dinámico y agresivo, sumó 51 puntos (13 triunfos, 12 empates y 7 derrotas) y clasificó a la Copa Sudamericana 2026. Un adversario imprevisible pero siempre competitivo.

Deportivo Riestra: sorpresa, solidez y boleto internacional

Riestra fue uno de los equipos más regulares del año y alcanzó 52 puntos con 13 victorias, 13 empates y solo 6 caídas. Quedó eliminado en octavos tanto en el Apertura como en el Clausura. Su premio a la regularidad: Copa Sudamericana 2026.

Talleres: otra vez al borde del abismo

Entre conflictos políticos y una crisis que golpeó al club durante toda la temporada, Talleres tuvo un año muy flojo. Apenas 34 puntos, con 7 triunfos, 13 empates y 12 derrotas. No jugará competencias internacionales y deberá recomponer su imagen para no sufrir con el promedio.

Instituto: salvado, pero sin sobrarle nada

La Gloria logró escapar del descenso sobre el cierre del año. Acumuló 34 puntos, producto de 8 victorias, 10 empates y 14 derrotas. Sin copas internacionales, apunta a estabilizarse y dejar atrás el sufrimiento.

Platense: campeón del Apertura y clasificado a la Libertadores

El Calamar arrancó el año con un nivel altísimo y fue campeón del Torneo Apertura, lo que le dio pasaje a la Copa Libertadores 2026. De mayor a menor, terminó con 35 puntos (8 triunfos, 11 empates y 13 caídas). Su irregularidad es su principal interrogante.

Vélez: reacción tardía y afuera de todo

El Fortín terminó en la tabla anual con 40 puntos (11 ganados, 7 empatados y 14 perdidos). No entró al playoff del Apertura y cayó en octavos del Clausura. Sin copas en 2026, buscará mejorar desde un piso bajo.

Estudiantes: regularidad, finalista y posible Libertadores

El Pincha fue competitivo todo el año, clasificando a los dos playoffs. En el Apertura cayó en octavos, y en el Clausura es finalista. Terminó el año con 42 puntos (11 triunfos, 9 empates y 12 derrotas). Si gana el Clausura, jugará la Copa Libertadores 2026.

Gimnasia (Mendoza): un ascenso que ilusiona

El Lobo mendocino logró el ascenso tras una campaña sobresaliente en la Primera Nacional: 63 puntos, con 17 victorias, 12 empates y apenas 5 derrotas. Es una incógnita qué rendimiento tendrá en su regreso a la élite, pero llega con envión.

Lanús: competitivo y clasificado a repechaje de Libertadores

El Granate sumó 50 puntos durante el 2025, con 13 triunfos, 11 empates y 8 derrotas. Disputó ambos playoffs y cayó en octavos en los dos. Jugará repechaje de Copa Libertadores 2026, lo que le exigirá plantel largo y rotación.

Newell’s: año pésimo y preocupación para 2026

Newell's vivió una temporada durísima: sueldos atrasados, conflicto con empleados y una campaña para el olvido. No clasificó a ningún playoff y apenas sumó 33 puntos. Arranca 2026 muy comprometido con el promedio.

Defensa y Justicia: lejos de su versión más competitiva

El Halcón que se había acostumbrado a ser un equipo duro, en este 2025, no logró meterse entre los ocho mejores en ninguno de los torneos y tampoco clasificó a copas. Hizo 38 puntos (10 ganados, 8 empatados y 14 perdidos). Un año para olvidar en Varela.

Central Córdoba: polémicas arbitrales y leve reacción

El Ferroviario no disputó el playoff del Apertura, pero en el Clausura sí entró y cayó en octavos. Sumó 42 puntos con 10 victorias, 12 empates y 10 derrotas. Sin competencias internacionales, buscará afirmarse sin escándalos arbitrales.