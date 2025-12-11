Uno Santa Fe | Unión | Unión

Los rivales de Unión en 2026: cómo llega cada equipo y qué esperar del próximo torneo

Unión compartirá zona con equipos de realidades opuestas: candidatos, irregulares y complicados. Cómo llega cada rival al 2026.

11 de diciembre 2025 · 17:48hs
La zona que afrontará Unión en 2026 presenta una variedad de realidades deportivas que adelantan un torneo exigente. Con equipos que pelean por copas, otros atravesados por crisis internas y algunos recién ascendidos, el Tatengue deberá navegar un calendario comprimido por el Mundial y competencias simultáneas como la Copa Argentina.

¿Es realmente la zona más difícil para Unión?

La pregunta se instala desde el sorteo, pero el análisis invita a matizar. Si bien varios rivales cuentan con planteles amplios y poder económico para reforzarse, muchos también deberán afrontar copas internacionales y un calendario cargado entre las tres competencias que se disputan (Copa Argentina. Copas Internacionales y Torneo Local), lo que podría llevarlos a presentar formaciones alternativas frente a Unión. Ese contraste abre un escenario menos lineal y obliga a revisar caso por caso para evaluar cuán desafiante será realmente la zona.

Independiente: un año irregular y un 2026 sin certezas

Este Rojo quedó eliminado en octavos de la Copa Sudamericana luego de un disturbio olvidable contra la U de Chile, disputó el playoff del Torneo Apertura donde parecía el animador del torneo y quedo eliminado ante Huraca en Semifinales. Tuvo un pésimo Clausura. En la tabla anual sumó 47 puntos: 12 ganados, 11 empatados y 9 perdidos.

Sin clasificación asegurada a copas para 2026, podría poner toda su energía en el torneo local, aunque aún depende de que Racing gane el Clausura para liberar cupo continental.

San Lorenzo: crisis profunda pero campaña competitiva

En medio de la peor crisis institucional de su historia, San Lorenzo apostó por un equipo “barato” y repleto de juveniles. Aun así, logró transformarse en un equipo dinámico y agresivo, sumó 51 puntos (13 triunfos, 12 empates y 7 derrotas) y clasificó a la Copa Sudamericana 2026. Un adversario imprevisible pero siempre competitivo.

Deportivo Riestra: sorpresa, solidez y boleto internacional

Riestra fue uno de los equipos más regulares del año y alcanzó 52 puntos con 13 victorias, 13 empates y solo 6 caídas. Quedó eliminado en octavos tanto en el Apertura como en el Clausura. Su premio a la regularidad: Copa Sudamericana 2026.

Talleres: otra vez al borde del abismo

Entre conflictos políticos y una crisis que golpeó al club durante toda la temporada, Talleres tuvo un año muy flojo. Apenas 34 puntos, con 7 triunfos, 13 empates y 12 derrotas. No jugará competencias internacionales y deberá recomponer su imagen para no sufrir con el promedio.

Instituto: salvado, pero sin sobrarle nada

La Gloria logró escapar del descenso sobre el cierre del año. Acumuló 34 puntos, producto de 8 victorias, 10 empates y 14 derrotas. Sin copas internacionales, apunta a estabilizarse y dejar atrás el sufrimiento.

Platense: campeón del Apertura y clasificado a la Libertadores

El Calamar arrancó el año con un nivel altísimo y fue campeón del Torneo Apertura, lo que le dio pasaje a la Copa Libertadores 2026. De mayor a menor, terminó con 35 puntos (8 triunfos, 11 empates y 13 caídas). Su irregularidad es su principal interrogante.

Vélez: reacción tardía y afuera de todo

El Fortín terminó en la tabla anual con 40 puntos (11 ganados, 7 empatados y 14 perdidos). No entró al playoff del Apertura y cayó en octavos del Clausura. Sin copas en 2026, buscará mejorar desde un piso bajo.

Estudiantes: regularidad, finalista y posible Libertadores

El Pincha fue competitivo todo el año, clasificando a los dos playoffs. En el Apertura cayó en octavos, y en el Clausura es finalista. Terminó el año con 42 puntos (11 triunfos, 9 empates y 12 derrotas). Si gana el Clausura, jugará la Copa Libertadores 2026.

Gimnasia (Mendoza): un ascenso que ilusiona

El Lobo mendocino logró el ascenso tras una campaña sobresaliente en la Primera Nacional: 63 puntos, con 17 victorias, 12 empates y apenas 5 derrotas. Es una incógnita qué rendimiento tendrá en su regreso a la élite, pero llega con envión.

Lanús: competitivo y clasificado a repechaje de Libertadores

El Granate sumó 50 puntos durante el 2025, con 13 triunfos, 11 empates y 8 derrotas. Disputó ambos playoffs y cayó en octavos en los dos. Jugará repechaje de Copa Libertadores 2026, lo que le exigirá plantel largo y rotación.

Newell’s: año pésimo y preocupación para 2026

Newell's vivió una temporada durísima: sueldos atrasados, conflicto con empleados y una campaña para el olvido. No clasificó a ningún playoff y apenas sumó 33 puntos. Arranca 2026 muy comprometido con el promedio.

Defensa y Justicia: lejos de su versión más competitiva

El Halcón que se había acostumbrado a ser un equipo duro, en este 2025, no logró meterse entre los ocho mejores en ninguno de los torneos y tampoco clasificó a copas. Hizo 38 puntos (10 ganados, 8 empatados y 14 perdidos). Un año para olvidar en Varela.

Central Córdoba: polémicas arbitrales y leve reacción

El Ferroviario no disputó el playoff del Apertura, pero en el Clausura sí entró y cayó en octavos. Sumó 42 puntos con 10 victorias, 12 empates y 10 derrotas. Sin competencias internacionales, buscará afirmarse sin escándalos arbitrales.

Legislatura santafesina: Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026 y el Senado a la ley Tributaria

Jonathan Bottinelli... ¿posible Director Deportivo de Unión para 2026?

Colón acelera gestiones y podría viajar a Paraguay para resolver la deuda con Alberto Espínola

Legislatura santafesina: Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026 y el Senado a la ley Tributaria

Jonathan Bottinelli... ¿posible Director Deportivo de Unión para 2026?

Colón acelera gestiones y podría viajar a Paraguay para resolver la deuda con Alberto Espínola

Los rivales de Unión en 2026: cómo llega cada equipo y qué esperar del próximo torneo

La CGT convocó a una masiva movilización el 18 de diciembre contra la reforma laboral

Los rivales de Unión en 2026: cómo llega cada equipo y qué esperar del próximo torneo

Colón acelera gestiones y podría viajar a Paraguay para resolver la deuda con Alberto Espínola

Regresa la tradicional prueba de ciclismo Santa Fe-Rosario

Colón lanza un ambicioso plan de captación de socios en medio de su compleja realidad económica

Colón acelera en el mercado: dos zagueros, a un paso de reforzar la última línea para 2026

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

