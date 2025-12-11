Uno Santa Fe | Unión | Unión

El fixture de Unión en 2026: un calendario cargado y rivales de peso

Unión afrontará un 2026 exigente, con partidos clave en ambos torneos y un calendario apretado por copas y el Mundial. Todos sus rivales, fecha por fecha.

11 de diciembre 2025 · 19:48hs
 

 

El calendario del 2026 estará marcado por un año comprimido por el Mundial y la disputa de la Copa Argentina, lo que obligará a una intensa rotación en todos los planteles. Unión deberá afrontar largos traslados, partidos claves en Santa Fe y dos interzonales por torneo dentro de un fixture muy exigente. A continuación, el detalle completo del recorrido tatengue.

Torneo Apertura 2026 – Zona A

Fecha 1 – Unión vs. Platense (local)

El partido se jugará en el estadio 15 de Abril, en Santa Fe.

Fecha 2 – Lanús vs. Unión (visitante)

Unión deberá viajar al sur del Gran Buenos Aires para enfrentar al Granate.

Fecha 3 – Unión vs. Gimnasia (Mza.) (local)

El encuentro será en Santa Fe, ante el equipo mendocino.

Fecha 4 – Central Córdoba vs. Unión (visitante)

Viaje a Santiago del Estero para enfrentar al Ferroviario.

Fecha 5 – Unión vs. San Lorenzo (local)

Se jugará en el 15 de Abril, recibiendo al Ciclón. Interzonal – Apertura

Fecha 6 – Unión vs. Aldosivi (local – Interzonal)

Partido interzonal en Santa Fe frente al Tiburón de Mar del Plata.

Fecha 7 – Sarmiento vs. Unión (visitante – Interzonal)

Unión viaja a Junín para disputar el segundo interzonal del primer torneo.

Fecha 8 – Instituto vs. Unión (visitante)

Traslado a Córdoba capital para visitar al Albirrojo.

Fecha 9 – Unión vs. Talleres (local)

El encuentro será en Santa Fe frente al conjunto cordobés.

Fecha 10 – Independiente vs. Unión (visitante)

Unión viaja a Avellaneda para jugar en el Libertadores de América.

Fecha 11 – Unión vs. Boca (local)

El Tatengue recibirá al Xeneize en el 15 de Abril.

Fecha 12 – Defensa y Justicia vs. Unión (visitante)

Partido en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.

Fecha 13 – Unión vs. Deportivo Riestra (local)

Se juega en Santa Fe ante Riestra.

Fecha 14 – Estudiantes vs. Unión (visitante)

El Tatengue viaja a La Plata para enfrentar al Pincha.

Fecha 15 – Unión vs. Newell’s (local)

Nuevo encuentro en el 15 de Abril, recibiendo a la Lepra rosarina.

Fecha 16 – Vélez vs. Unión (visitante)

Viaje a Liniers para cerrar el Apertura.

Torneo Clausura 2026 – Zona A

Fecha 1 – Platense vs. Unión (visitante)

Unión comienza viajando a Vicente López.

Fecha 2 – Unión vs. Lanús (local)

El partido será en Santa Fe frente al Granate.

Fecha 3 – Gimnasia (Mza.) vs. Unión (visitante)

El Tatengue vuelve a viajar a Mendoza.

Fecha 4 – Unión vs. Central Córdoba (local)

El encuentro se disputará en el 15 de Abril.

Fecha 5 – San Lorenzo vs. Unión (visitante)

Unión deberá trasladarse a Buenos Aires para jugar en el Nuevo Gasómetro. Interzonal – Clausura

Fecha 6 – Aldosivi vs. Unión (visitante – Interzonal)

Viaje a Mar del Plata para el primer interzonal del Clausura.

Fecha 7 – Unión vs. Sarmiento (local – Interzonal)

Se jugará en Santa Fe ante el equipo de Junín.

Fecha 8 – Unión vs. Instituto (local)

El Tatengue recibe al equipo cordobés en Santa Fe.

Fecha 9 – Talleres vs. Unión (visitante)

Nuevo viaje a Córdoba capital para enfrentar a la T.

Fecha 10 – Unión vs. Independiente (local)

El Rojo llega al 15 de Abril para esta fecha.

Fecha 11 – Boca vs. Unión (visitante)

Partido en La Bombonera, en Buenos Aires.

Fecha 12 – Unión vs. Defensa y Justicia (local)

Encuentro en Santa Fe ante el Halcón.

Fecha 13 – Deportivo Riestra vs. Unión (visitante)

Unión viaja a la Ciudad de Buenos Aires para enfrentar a Riestra.

Fecha 14 – Unión vs. Estudiantes (local)

El Pincha visita el 15 de Abril.

Fecha 15 – Newell’s vs. Unión (visitante)

Viaje al Coloso del Parque en Rosario.

Fecha 16 – Unión vs. Vélez (local)

El Tatengue cierra el año en Santa Fe.

Rivales exigentes en el camino de Unión

La zona que afrontará Unión en la próxima temporada promete ser un verdadero desafío. El calendario reúne a varios equipos con planteles consolidados y ambiciones fuertes, que obligarán al Tatengue a mostrar regularidad desde el arranque. En ese contexto, cada fecha se perfila como una prueba de carácter para el equipo santafesino, que deberá sostener intensidad y concentración para competir de igual a igual frente a un grupo de rivales tan duros como exigentes.

Unión fixture Santa Fe AFA
