Para la colocación se montó en la zona la máquina laza vigas, elementos que llegaron a la capital provincial en tanda de tres a partir del 2 de diciembre. En total se instalarán 56. La obra completa del nuevo enlace vial supera el 22% de avance.

En el marco de una nueva etapa de la construcción del nuevo Puente Santa Fe-Santo Tomé , una de las obras emblemáticas de la gestión Pullaro, comenzó este jueves la colocación de las vigas longitudinales, de 30 metros, que fueron fabricadas en la provincia de San Luis.

Para la colocación se montó en la zona la máquina lanza vigas, elementos que llegaron a la capital provincial en tanda de tres a partir del 2 de diciembre. En total se instalarán 56. La obra completa del nuevo enlace vial supera el 22% de avance.

LEER MÁS: Puente Santa Fe-Santo Tomé: llega en diciembre la máquina importada de China para acelerar el montaje de vigas

Para el traslado de las vigas se realiza un operativo especial, que debió ser autorizado por la Dirección Nacional de Vialidad, que comenzó en la ciudad de San Luis, saliendo por la Ruta Nacional N° 7 hasta Rufino, luego por Ruta Nacional N° 33 hasta la Ruta Nacional A012 para tomar la Autopista Rosario - Santa Fe. Durante todo el recorrido, viajaron ‘coches guía’, acompañando a los camiones.

vIGAS PUENTE SANTA FE SANTO TOMÉ 2 Nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: comenzó la colocación de las vigas longitudinales

Avance de los trabajos

Desde la DPV, explicaron que, en cuanto a la infraestructura del Nuevo Puente Carretero, ya hay 121 de 136 pilotes ejecutados, 100 de 136 columnas, y 28 de 42 cabezales. Estos tres elementos forman una pila, totalizando 28 de 42 pilas construidas, es decir, más de la mitad.

También se trabaja con el terraplén de avance paralelo al puente, que permite ejecutar toda la infraestructura hasta ahora. Sobre el cauce principal del Río Salado, el plan original era trabajar sobre pontones pero el río está bajo y ello obliga a continuar las tareas sobre el terraplén.

LEER MÁS: Tras un viaje de tres días, llegaron las primeras vigas de 30 metros para el nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé

Este terraplén de avance fue aprobado por la Secretaría de Recursos Hídricos y por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, y permite que el agua siga circulando ya que no se cierra en el extremo. El terraplén está compuesto por una batería de tubos que dejan pasar el flujo de agua, pegado al estribo de la ciudad de Santo Tomé, donde se van a trabajar las pilas 1, 4 y 5 hasta fin de año.