Uno Santa Fe | Santa Fe | puente

Nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: comenzó la colocación de las vigas longitudinales

Para la colocación se montó en la zona la máquina laza vigas, elementos que llegaron a la capital provincial en tanda de tres a partir del 2 de diciembre. En total se instalarán 56. La obra completa del nuevo enlace vial supera el 22% de avance.

11 de diciembre 2025 · 19:37hs
Nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: comenzó la colocación de las vigas longitudinales

Nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: comenzó la colocación de las vigas longitudinales
Nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: comenzó la colocación de las vigas longitudinales

Nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: comenzó la colocación de las vigas longitudinales

En el marco de una nueva etapa de la construcción del nuevo Puente Santa Fe-Santo Tomé, una de las obras emblemáticas de la gestión Pullaro, comenzó este jueves la colocación de las vigas longitudinales, de 30 metros, que fueron fabricadas en la provincia de San Luis.

Para la colocación se montó en la zona la máquina lanza vigas, elementos que llegaron a la capital provincial en tanda de tres a partir del 2 de diciembre. En total se instalarán 56. La obra completa del nuevo enlace vial supera el 22% de avance.

LEER MÁS: Puente Santa Fe-Santo Tomé: llega en diciembre la máquina importada de China para acelerar el montaje de vigas

Para el traslado de las vigas se realiza un operativo especial, que debió ser autorizado por la Dirección Nacional de Vialidad, que comenzó en la ciudad de San Luis, saliendo por la Ruta Nacional N° 7 hasta Rufino, luego por Ruta Nacional N° 33 hasta la Ruta Nacional A012 para tomar la Autopista Rosario - Santa Fe. Durante todo el recorrido, viajaron ‘coches guía’, acompañando a los camiones.

vIGAS PUENTE SANTA FE SANTO TOMÉ 2
Nuevo puente Santa Fe-Santo Tom&eacute;: comenz&oacute; la colocaci&oacute;n de las vigas longitudinales

Nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: comenzó la colocación de las vigas longitudinales

Avance de los trabajos

Desde la DPV, explicaron que, en cuanto a la infraestructura del Nuevo Puente Carretero, ya hay 121 de 136 pilotes ejecutados, 100 de 136 columnas, y 28 de 42 cabezales. Estos tres elementos forman una pila, totalizando 28 de 42 pilas construidas, es decir, más de la mitad.

También se trabaja con el terraplén de avance paralelo al puente, que permite ejecutar toda la infraestructura hasta ahora. Sobre el cauce principal del Río Salado, el plan original era trabajar sobre pontones pero el río está bajo y ello obliga a continuar las tareas sobre el terraplén.

LEER MÁS: Tras un viaje de tres días, llegaron las primeras vigas de 30 metros para el nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé

Este terraplén de avance fue aprobado por la Secretaría de Recursos Hídricos y por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, y permite que el agua siga circulando ya que no se cierra en el extremo. El terraplén está compuesto por una batería de tubos que dejan pasar el flujo de agua, pegado al estribo de la ciudad de Santo Tomé, donde se van a trabajar las pilas 1, 4 y 5 hasta fin de año.

puente Santa Fe Santo Tomé vigas trabajos
Noticias relacionadas
Laura Tarabella, actual decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias

La Asamblea Universitaria de la UNL eligió como rectora a Laura Tarabella, primera mujer que ocupa el cargo en la historia

Las ciudades de Santa Fe y Paraná analizan la posibilidad de un transporte fluvial que conecte ambas capitales.

Las ciudades de Santa Fe y Paraná analizan la posibilidad de un transporte fluvial que conecte ambas capitales

Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026.

Legislatura santafesina: Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026 y el Senado a la ley Tributaria

Un tornado azotó Carcarañá en pleno temporal

Tornado en Carcarañá: un impresionante remolino de viento desprendió árboles y techos de viviendas

Lo último

La Asamblea Universitaria de la UNL eligió como rectora a Laura Tarabella, primera mujer que ocupa el cargo en la historia

La Asamblea Universitaria de la UNL eligió como rectora a Laura Tarabella, primera mujer que ocupa el cargo en la historia

Un vehículo volcó en la ruta nacional 168 y el conductor fue asistido por Bomberos Voluntarios de Paraná

Un vehículo volcó en la ruta nacional 168 y el conductor fue asistido por Bomberos Voluntarios de Paraná

Colón analiza el fichaje de Santiago Briñone para reforzar el mediocampo

Colón analiza el fichaje de Santiago Briñone para reforzar el mediocampo

Último Momento
La Asamblea Universitaria de la UNL eligió como rectora a Laura Tarabella, primera mujer que ocupa el cargo en la historia

La Asamblea Universitaria de la UNL eligió como rectora a Laura Tarabella, primera mujer que ocupa el cargo en la historia

Un vehículo volcó en la ruta nacional 168 y el conductor fue asistido por Bomberos Voluntarios de Paraná

Un vehículo volcó en la ruta nacional 168 y el conductor fue asistido por Bomberos Voluntarios de Paraná

Colón analiza el fichaje de Santiago Briñone para reforzar el mediocampo

Colón analiza el fichaje de Santiago Briñone para reforzar el mediocampo

Colón habría cerrado la llegada del defensor Leandro Allende

Colón habría cerrado la llegada del defensor Leandro Allende

Las ciudades de Santa Fe y Paraná analizan la posibilidad de un transporte fluvial que conecte ambas capitales

Las ciudades de Santa Fe y Paraná analizan la posibilidad de un transporte fluvial que conecte ambas capitales

Ovación
El fixture de Unión en 2026: un calendario cargado y rivales de peso

El fixture de Unión en 2026: un calendario cargado y rivales de peso

Preocupación en Colón: empleados sin sueldo y sin respuestas a mitad de diciembre

Preocupación en Colón: empleados sin sueldo y sin respuestas a mitad de diciembre

La AFA definió el fixture 2026 del fútbol argentino

La AFA definió el fixture 2026 del fútbol argentino

Los rivales de Unión en 2026: cómo llega cada equipo

Los rivales de Unión en 2026: cómo llega cada equipo

Colón acelera gestiones y podría viajar a Paraguay para resolver la deuda con Alberto Espínola

Colón acelera gestiones y podría viajar a Paraguay para resolver la deuda con Alberto Espínola

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles