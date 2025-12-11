Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón acelera gestiones y podría viajar a Paraguay para resolver la deuda con Alberto Espínola

La dirigencia de Colón analiza viajar la próxima semana a Paraguay para negociar con Alberto Espínola y destrabar la inhibición.

11 de diciembre 2025 · 18:33hs
La nueva dirigencia de Colón, encabezada por José Alonso, enfrenta un escenario económico crítico marcado por múltiples deudas heredadas. Además de los tres meses impagos al plantel, el club adeuda salarios a entrenadores y preparadores físicos de las inferiores, lo que obliga a priorizar soluciones urgentes para normalizar la actividad.

En ese marco, la deuda más significativa es la de 345.000 dólares con Alberto Espínola, monto que mantiene al club inhibido ante FIFA. Por ese motivo, parte de la comisión directiva evalúa viajar la próxima semana a Paraguay para reunirse con el defensor, intentar acordar un plan de pago y avanzar hacia la cancelación definitiva del compromiso.

Una herencia compleja y prioridades impostergables para Colón

La conducción actual expresó en reiteradas oportunidades su preocupación por la situación financiera recibida, con obligaciones acumuladas que incluyen pasivos con futbolistas del plantel profesional y con integrantes del fútbol formativo. La resolución del caso Espínola aparece como la clave para comenzar a ordenar la economía y destrabar futuros movimientos deportivos.

