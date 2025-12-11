Colón acelera gestiones y podría viajar a Paraguay para resolver la deuda con Alberto Espínola

La dirigencia de Colón analiza viajar la próxima semana a Paraguay para negociar con Alberto Espínola y destrabar la inhibición.

La nueva dirigencia de Colón , encabezada por José Alonso , enfrenta un escenario económico crítico marcado por múltiples deudas heredadas. Además de los tres meses impagos al plantel, el club adeuda salarios a entrenadores y preparadores físicos de las inferiores, lo que obliga a priorizar soluciones urgentes para normalizar la actividad.

En ese marco, la deuda más significativa es la de 345.000 dólares con Alberto Espínola , monto que mantiene al club inhibido ante FIFA. Por ese motivo, parte de la comisión directiva evalúa viajar la próxima semana a Paraguay para reunirse con el defensor, intentar acordar un plan de pago y avanzar hacia la cancelación definitiva del compromiso.

Una herencia compleja y prioridades impostergables para Colón

La conducción actual expresó en reiteradas oportunidades su preocupación por la situación financiera recibida, con obligaciones acumuladas que incluyen pasivos con futbolistas del plantel profesional y con integrantes del fútbol formativo. La resolución del caso Espínola aparece como la clave para comenzar a ordenar la economía y destrabar futuros movimientos deportivos.