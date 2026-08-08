Unión quiere aprovechar el envión ante Central Córdoba y Madelón haría un cambio para sostener la levantada

El Tatengue viene de vencer a Lanús y buscará sumar otra victoria en el 15 de Abril. Madelón espera por Ayala y Menossi y analiza el regreso de Estigarribia.

Unión llega al duelo ante Central Córdoba con el envión que significó vencer a Lanús y cortar una racha adversa. El Tatengue volverá a jugar este lunes en el 15 de Abril, con Leonardo Madelón atento a las evoluciones de Lucas Ayala y Lucas Menossi. La vuelta de Marcelo Estigarribia aparece como novedad.

El triunfo ante Lanús renovó la confianza

La victoria frente al Granate significó mucho más que tres puntos para Unión. Después de haber conseguido apenas una unidad en las primeras dos presentaciones, el equipo de Madelón logró una reacción que le permitió recuperar confianza y afrontar con otro ánimo el compromiso que tendrá este lunes frente a Central Córdoba.

Sin embargo, el entrenador sabe que todavía hay cuestiones por corregir. El poco tiempo entre un partido y otro obliga a trabajar sobre la marcha y, al mismo tiempo, seguir de cerca el estado físico de algunos futbolistas que terminaron con molestias.

Lucas Ayala arrastra una fatiga muscular, mientras que Lucas Menossi finalizó el último encuentro con un golpe. Ambos son esperados por Madelón, que pretende contar con ellos para mantener la estructura, que todo indicaría que llegarían sin problemas.

Si los dos llegan en condiciones, la principal modificación sería el regreso de Marcelo Estigarribia al equipo titular en lugar de Misael Aguirre.

Madelón define el equipo y mira de reojo el banco

El escenario cambia si Ayala o Menossi no pueden jugar. Bruno Pittón aparece como una de las opciones para ocupar el lateral izquierdo, mientras que en el mediocampo Madelón deberá decidir cómo reemplazar el fútbol que aporta Menossi.

Una posibilidad es mover algunas piezas y darle espacio a Luna Diale, mientras que otra alternativa contempla el ingreso de Giaccone, con características más vinculadas al trabajo defensivo. La decisión dependerá de la evolución del volante y de lo que el entrenador pretenda para enfrentar al Ferroviario.

El resto del equipo tendría a Mansilla en el arco; Vargas, Maizon Rodríguez y Ludueña en defensa, además de la duda entre Ayala y Pittón. En la mitad de la cancha aparecen Palacios, Mosqueira y Malcorra como nombres firmes, mientras que arriba se perfila nuevamente la dupla Tarragona-Estigarribia.

El encuentro será este lunes desde las 21.15 en el estadio 15 de Abril, por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Nazareno Arasa será el árbitro. Central Córdoba también llegará con confianza después de haber derrotado a San Lorenzo en su última presentación.

Además, Unión ya incorporó a Mathías Rocha, defensor uruguayo de 25 años que llegó desde el fútbol portugués y firmó contrato hasta diciembre de 2029. El jugador ya comenzó a entrenarse con el plantel y buscará ganarse un lugar entre los concentrados.

Mientras tanto, Madelón tiene una misión inmediata: aprovechar el envión que dejó el triunfo ante Lanús y conseguir que Unión vuelva a mostrar regularidad. El duelo ante Central Córdoba será una nueva prueba para un equipo que busca crecer y sostenerse en la pelea.