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Colón y Los Andes, un historial en tablas que suma tensión a la previa

Colón visitará a Los Andes en un duelo con larga historia y una paridad que se sostiene desde hace décadas. Los números, curiosidades y el último antecedente que marcó el equilibrio.

2 de mayo 2026 · 09:55hs
Colón y Los Andes, un historial en tablas que suma tensión a la previa

@clublosandes

En la antesala del cruce de este sábado, Colón y Los Andes no solo pondrán en juego puntos clave para la Zona A de la Primera Nacional, sino también una rivalidad con una historia marcada por la paridad absoluta.

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El historial entre el Sabalero y el conjunto de Lomas de Zamora registra 49 enfrentamientos oficiales, con 19 victorias por lado y 10 empates, una igualdad que refleja lo disputado que ha sido este duelo a lo largo del tiempo.

Una historia que nació en 1949 entre Colón y Los Andes

El primer enfrentamiento entre ambos se remonta a 1949, con triunfo de Los Andes por 1-0. Desde entonces, construyeron un cruce que atravesó distintas categorías del fútbol argentino y que mantiene su vigencia hasta la actualidad.

Colón Los Andes Ignacio Lago.jpeg

En números globales, Colón logró marcar una leve diferencia en goles, con un promedio superior (82 contra 72), aunque sin poder despegarse en cantidad de victorias.

Cómo se reparten el dominio

El análisis por divisiones deja matices interesantes:

*Primera División: ventaja para Los Andes, con 6 triunfos contra 2 de Colón y 2 empates.

*Primera Nacional: dominio sabalero, con 5 victorias contra 2 del Milrayitas en 10 partidos.

*Antigua Primera B: paridad total, con 11 triunfos por lado y 5 empates.

Además, en Lomas de Zamora el historial también muestra equilibrio, aunque con leve ventaja local, mientras que en Santa Fe el Sabalero supo hacerse fuerte.

El último antecedente que equilibró todo entre Colón y Los Andes

El cruce más reciente fue el 8 de mayo de 2024, por la Copa Argentina 2024, con victoria de Colón por 2-1 en Junín.

Aquel partido tuvo condimentos especiales: El Sabalero se impuso con un tanto en contra de Nazareno Fernández Colombo (en contra) e Ignacio Lago, mientras que Axel Páez descontó para Los Andes. Con ese resultado, el historial quedó completamente igualado.

Curiosidades de un duelo con historia

El enfrentamiento deja varios datos llamativos:

*Goleadas memorables: Colón logró un 6-0 en 1958, mientras que ese mismo año Los Andes respondió con un 5-2.

*Goleadores históricos: Víctor Hugo Alarcón lidera con seis tantos para el Milrayitas.

*Penales: Se ejecutaron 14, con mayor cantidad a favor del Sabalero, aunque también fue el único en fallar.

*Expulsiones: 10 tarjetas rojas en total, con leve predominio de Colón (6 contra 4).

También existe una extensa lista de futbolistas que vistieron ambas camisetas, lo que alimenta aún más el vínculo entre dos instituciones con trayectorias entrelazadas.

Un duelo que siempre promete

Con semejante historial, el partido de este sábado no será uno más. La paridad estadística, sumada al presente de ambos en la tabla, le agrega un condimento especial a un cruce que históricamente fue parejo y disputado.

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Colón y Los Andes volverán a verse las caras con una historia que no da ventajas y que promete seguir escribiendo capítulos intensos.

Colón Los Andes Lomas de Zamora
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