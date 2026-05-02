Zamora, el árbitro para un duelo caliente: cómo le fue a Colón con el juez ante Los Andes

Colón ya conoce quién será el encargado de impartir justicia ante Los Andes. Un historial corto, con resultados dispares y un dato que genera atención en la previa.

Colón visitará a Los Andes, por la fecha 12 de la Zona A de la Primera Nacional. El encargado será Daniel Edgardo Zamora, acompañado por Andrés Barbieri y Lucas Vázquez como asistentes, mientras que Leandro Fedele será el cuarto árbitro.

LEER MÁS: La otra cuenta pendiente que tendrá Colón en su visita a Los Andes

El historial del juez con el Sabalero muestra un recorrido breve, pero con resultados variados. Lo dirigió en tres oportunidades: dos en 2025 y una en 2026.

Antecedentes con Colón

El primer cruce entre Zamora y Colón se dio el 12 de febrero, por la Copa Argentina, en el empate 0-0 ante San Martín de Tucumán en Rafaela, que luego derivó en eliminación por penales (3-1).

Más adelante, el 24 de junio, el conjunto santafesino volvió a tenerlo como árbitro, aunque con resultado adverso: caída 1-0 como visitante frente a Nueva Chicago.

El último recuerdo, con sonrisa para Colón

El registro más reciente, sin embargo, deja una señal positiva. El pasado 29 de marzo, Colón se impuso 2-0 ante Patronato en condición de visitante, con goles de Ignacio Lago y Alan Bonansea.

Un triunfo que sirve como referencia alentadora, aunque no termina de modificar una tendencia irregular cada vez que Zamora estuvo al frente de un partido del Sabalero.

Un dato que genera atención

Más allá de esa victoria reciente, lo cierto es que Zamora no fue un árbitro que le resulte del todo favorable a Colón. Con un historial corto, pero sin predominio claro, su designación no pasa desapercibida en la antesala de un encuentro clave.

El duelo ante Los Andes, en el estadio Eduardo Gallardón, aparece como un compromiso determinante en la lucha por los primeros puestos de la Zona A.

LEER MÁS: Colón ya conoce el día y la hora de la visita a Estudiantes (BA) en la fecha 14

Con el Sabalero peleando en la parte alta, cada punto empieza a tener un peso específico en la tabla. En ese contexto, la designación arbitral suma un condimento más a un encuentro que ya de por sí promete ser exigente.

Colón no solo jugará contra un rival en alza, sino también bajo la lupa de un árbitro con antecedentes que invitan, al menos, a prestar atención.