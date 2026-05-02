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Unión se juega todo ante Talleres: ganar para no depender de nadie

Unión recibe a Talleres en el 15 de Abril con la obligación de sumar de a tres para asegurar su lugar en los octavos del Torneo Apertura.

2 de mayo 2026 · 10:17hs
Unión se juega todo ante Talleres: ganar para no depender de nadie

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión afrontará este sábado desde las 18.45 un partido decisivo cuando reciba a Talleres en el estadio 15 de Abril, por la fecha 9 (postergada) de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El equipo conducido por Leonardo Madelón sabe que el margen es mínimo: si gana, estará en los octavos de final; si no, dependerá de otros resultados.

La cuenta es clara para Unión

Unión llega a la última jornada de la fase regular en una posición incómoda. Con 20 puntos y ubicado octavo, el equipo santafesino dejó pasar varias chances de asegurar su clasificación y ahora quedó condicionado.

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El empate ante Vélez (2-2), sumado a las derrotas frente a Estudiantes y Newell’s, lo obligan a definir todo en casa.

El escenario es concreto:

*Si gana, clasifica directamente.

*Si empata o pierde, deberá esperar que Defensa y Justicia no venza a Gimnasia de Mendoza o que Instituto no golee a Estudiantes de Río Cuarto.

Vuelve Estigarribia y cambia el plan en Unión

En medio de este contexto límite, el equipo rojiblanco recibe una noticia clave: el regreso de Marcelo Estigarribia, quien cumplió su suspensión por acumulación de amarillas.

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El delantero se perfila para ser titular y su inclusión llevará a Madelón a retomar el clásico 4-4-2, buscando mayor peso ofensivo en un partido sin margen de error.

Su ingreso será en lugar de Nicolás Palavecino, quien sufrió un desgarro justo cuando atravesaba su mejor momento con la camiseta de Unión. El mediocampista, además, tiene contrato próximo a finalizar, por lo que su futuro inmediato es incierto.

Talleres, un rival que llega con objetivos propios

Del otro lado estará un Talleres ya clasificado, que igualmente no vendrá a cumplir. El equipo dirigido por Carlos Tevez suma 25 puntos y marcha cuarto, con la mira puesta en asegurar la localía en los playoffs.

La T viene de empatar sin goles ante Estudiantes en La Plata, pero previamente selló su clasificación. Ahora, buscará cerrar la fase regular de la mejor manera.

Para este compromiso, el conjunto cordobés tendría el regreso de Augusto Schott en defensa, mientras que José Luis Palomino y Valentín Depietri ingresarían por Santiago Fernández y Diego Valoyes, quienes serían preservados por molestias físicas.

Todo o nada en Santa Fe

El 15 de Abril será el escenario de un partido cargado de tensión. Unión, que tenía la clasificación encaminada, dejó puntos en el camino y ahora se encuentra ante una final anticipada.

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Con su gente y con la obligación de responder, el Tatengue buscará dar el golpe necesario para meterse en los octavos sin depender de nadie. Porque esta vez, más que nunca, todo está en juego en Santa Fe.

Probables formaciones entre Unión y Talleres

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Carol Madelón.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino y Alexandro Maidana; Mateo Cáceres y Matías Galarza; Valentín Depietri, Franco Cristaldo y Rick; Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Hora de inicio: 18.45.

VAR: Facundo Tello.

TV: ESPN Premium.

Unión Talleres Apertura
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