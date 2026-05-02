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Fin de semana con buen tiempo en Santa Fe y lluvias en puerta para el martes

Con cielo despejado y temperaturas frescas, el sábado inicia estable. El panorama cambiaría con el correr de los días por el ingreso de aire cálido e inestabilidad

2 de mayo 2026 · 09:59hs
Fin de semana con buen tiempo en Santa Fe y lluvias en puerta para el martes

José Busiemi

El comienzo de este sábado en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada despejada, fresca, húmeda y con una temperatura de ° a las 9.30 de la mañana, con una máxima prevista de 18 °. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son son estables. En el día de la fecha, se observa el pasaje de un sistema frío sobre la región centro y litoral del país, lo que permite que las condiciones se estabilicen, con descenso de los registros térmicos. No obstante, éstas condiciones de buen tiempo no se mantendrían, ya que el ingreso de aire más cálido desde el noreste, con el aporte de nubosidad, ascenso gradual de las temperaturas, irán inestabilizando las condiciones hacia la jornada del martes, con la posibilidad de ocurrencia de lluvias dispersas. DOMINGOmin. 8°Cmáx. 18°C

Domingo con cielo despejado y condiciones estables. Temperaturas en descenso en las mínimas, 8° y máximas con poco cambio, 18°. Vientos moderados del sector este, rotando a leves del sector noreste.

En tanto para el lunes se espera cielo algo nublado a parcial nublado con condiciones relativamente estables y temperaturas en leve ascenso: mínima 10° y máxima 21°. Vientos leves del sector noreste.

Por último, martes con cielo nublado a cubierto y condiciones inestables con la probabilidad de lluvias débiles dispersas en la jornada. Temperaturas en ascenso, con poca amplitud térmica: mínima 18° y máxima 23°. Vientos leves del sector este/noreste, rotando a leves del sector este/sureste.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

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