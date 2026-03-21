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Capibaras XV está confirmado para jugar con Selknam en Chile

Seis cambios dispuso el head coach Nicolás Galatro en la alineación de Capibaras que jugará frente a Selknam por la quinta fecha del Súper Rugby Américas.

Ovación

Por Ovación

21 de marzo 2026 · 09:23hs
Capibaras XV volverá a jugar de visitante este sábado 21 de marzo por el Súper Rugby Américas.

Capibaras XV volverá a jugar de visitante este sábado 21 de marzo por el Súper Rugby Américas.

Se viene una nueva presentación de Capibaras XV en el Súper Rugby Américas. Será la tercera presentación consecutiva en calidad de visitante de la franquicia litoraleña. La escuadra conducida por Nicolás Galatro, Maximiliano Bustos y Nicolás Vergallo se presentará este sábado 21 de marzo a las 15 frente a Selknam en el colegio Saint George de Santiago de Chile.

Se destaca la salida del tercera línea de CRAI, Manuel Bernstein, y el ingreso al banco de suplentes de Bautista Benavídes y Bautista Grenón.

Capibaras visita a Selknam en Santiago de Chile

El cuerpo técnico de Capibaras XV, Nicolás Galatro, dispuso seis modificaciones en el XV que iniciará su faena frente a Selknam en Santiago de Chile. Es en relación al equipo que viene de imponerse ante Yacaré XV en Asunción del Paraguay por un ajustado 13 a 12.

Entre los forwards ingresarán Franco Benítez que realizará debut absoluto como profesional, Jerónimo Gómez Vara y Basilio Cañas que tendrá su primera vez como titular. Dejarán su lugar Lorenzo Colidio, Felipe Villagrán y Manuel Bernstein.

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En la zona de Vitacura de Santiago, Capibaras XV se medir&aacute; con Selknam de Chile a las 15.

En la zona de Vitacura de Santiago, Capibaras XV se medirá con Selknam de Chile a las 15.

En los backs se producirá el regreso a la titularidad de Ignacio Dogliani y Franco Rossetto. Por su parte Bautista Estellés se mete desde el comienzo después de sumar minutos desde el banco en todos los partidos. Reemplazarán a Juan Baronio, Bruno Heit y Lautaro Cipriani.

En el banco de suplentes podrían debutar en caso de ingresar Ignacio Palillio y Bautista Benavides. El pilar de GER se sumó esta semana a los entrenamientos por la lesión del mendocino Juan Ignacio Rodríguez. Será el primer jugador de su club en vestir oficialmente la camiseta de Capibaras. El segunda línea de Santa Fe Rugby participó del amistoso ante Yacaré XV, pero hasta ahora no había sido convocado a ningún encuentro oficial.

Como reservas fuera de los 23 quedaron el pilar Jorge Onorato y el wing Lautaro Cipriani. El partido comenzará este sábado 21 de marzo a las 15, se disputará en el Colegio Saint George de Santiago de Chile y será arbitrado por Esteban Filipanics.

Capibaras formará con: Diego Correa, Manuel Cuneo y Lisandro Dipierri; Franco Benítez y Lucas Bur; Ignacio Gandini (capitán), Jerónimo Gómez Vara y Basilio Cañas; Alejo Sugasti e Ignacio Dogliani; Franco Rossetto, Guido Chesini, Bautista Estellés, Gino Dicapua, Francisco Lluch. Como suplentes estarán a disposición: Bernardo Lis, Ignacio Palillo, Ignacio Orsetti, Bautista Benavides, Bautista Grenón, Juan Lovell, Juan Bautista Baronio y Bruno Heit.

Capibaras XV Selknam Chile
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