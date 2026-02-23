Uno Santa Fe | Ovación | Capibaras XV

Capibaras XV tuvo un gran debut en el Súper Rugby Américas

La franquicia del Litoral, Capibaras XV, venció con autoridad a Peñarol de Uruguay, el último campeón, en su primer partido en el torneo por 34 a 7

23 de febrero 2026 · 13:06hs
Capibaras XV venció al campeón

Capibaras XV venció al campeón, Peñarol, por 34-7 en Rosario.

En una noche histórica para el rugby del Litoral, Capibaras XV derrotó 34-7 a Peñarol Rugby en su debut en el Super Rugby Américas. La franquicia rosarina mostró solidez defensiva y contundencia ofensiva para imponerse con autoridad ante el vigente campeón. El equipo sacó ventaja desde el primer tiempo con los tries de Ignacio Gandini y Franco Rossetto —por duplicado—, todos convertidos por Juan Bautista Baronio, para irse al descanso 21-0 arriba.

En el complemento, Ignacio Dogliani amplió con un drop, el santafesino Federico Cescut apoyó otro try convertido y Baronio selló el resultado con un penal. El conjunto litoraleño mantuvo su in-goal en cero hasta los 76 minutos y sumó punto bonus ofensivo en una presentación que ya quedó en la historia del rugby de la región.

Capibaras festejó en el Hipódromo de Rosario

Capibaras XV tuvo una presentación soñada en el Super Rugby Américas. En su primer partido en la historia del certamen, la franquicia del Litoral superó con contundencia 34-7 al último campeón, Peñarol Rugby, y desató una verdadera fiesta en Rosario. En la escuadra con base en Montevideo, jugó el medio scrum formado en CRAI, Alejandro Molinas.

El equipo mostró una defensa impenetrable y un ataque efectivo desde el arranque. A los 10 minutos llegó el primer golpe con el try de Ignacio Gandini, convertido por Juan Bautista Baronio. A los 26’ y 40’, Franco Rossetto apoyó por duplicado, ambos convertidos por Baronio, para cerrar un primer tiempo perfecto y un parcial de 21-0.

image
El santafesino Manuel Bernstein fue una carta de obtenci&oacute;n en el line out en Capibaras XV.

El santafesino Manuel Bernstein fue una carta de obtención en el line out en Capibaras XV.

En el complemento, Capibaras sostuvo la intensidad. A los 60 minutos, Ignacio Dogliani amplió la ventaja con un drop. Luego llegó el try de Federico Cescut, nuevamente con conversión de Baronio, mientras que Sebastián Pérez descontó para Peñarol con try convertido por Justo Ferrario. Sobre el cierre, un penal de Baronio selló el 34-7 definitivo.

Ignacio Dogliani fue elegido MVP del encuentro, coronando una actuación colectiva que ya queda en la historia del torneo. Rosario celebró una noche perfecta y el Super Rugby Américas tomó nota: Capibaras XV llegó para competir en serio.

Síntesis

Capibaras XV 34- Peñarol 7

Capibaras XV: 1. Diego Correa, 2. Manuel Cuneo, 3. Enzo Avaca, 4. Lorenzo Colidio, 5. Lucas Bur, 6. Ignacio Gandini, 7. Jerónimo Gómez Vara, 8. Manuel Bernstein, 9. Alejo Sugasti, 10. Juan Bautista Baronio, 11. Franco Rossetto, 12. Guido Chesini, 13. Bruno Heit, 14. Gino Dicapua, 15. Tomás Sigura.

Suplentes: 16. Federico Cescut, 17. Juan Ignacio Rodríguez, 18. Lisandro Dipierri, 19. Ignacio Gallo, 20. Felipe Villagrán, 21. Juan Lovell, 22. Ignacio Dogliani, 23. Bautista Estellés. Entrenador: Nicolás Galatro.

Peñarol: 1. Francisco Suárez, 2. Joaquín Myszka, 3. Agustín Iglesias, 4. Bautista Cat, 5. Manuel Rosmarino, 6. Pedro Suárez, 7. Lucas Bianchi, 8. Manuel Ardao, 9. Alejandro Molinas, 10. Justo Ferrario, 11. Ignacio Facciolo, 12. Joaquín Suárez, 13. Juan Manuel Alonso, 14. Tomás Baca Castex, 15. Santiago Marolda.

Suplentes: 16. Sebastián Pérez, 17. Mateo Perillo, 18. Juan Francisco Bessio, 19. José Ignacio Rodríguez, 20. Ignacio Merli, 21. Francisco Lawlor, 22. Icaro Amarillo, 23. Alfonso Perillo. Entrenador: Ivo Dugonjic.

Primer tiempo: 10' Try de Ignacio Gandini convertido por Juan Bautista Baronio (C), 26' Try de Franco Rossetto convertido por Juan Bautista Baronio (C), 40' Try de Franco Rossetto convertido por Juan Bautista Baronio (C).

Segundo tiempo: 60' Drop de Ignacio Dogliani (C), 31' Try de Federico Cescut convertido por Juan Bautista Baronio (C), Try de Sebastián Pérez convertido por Justo Ferrario (P), 40' Penal convertido por Juan Bautista Baronio (C).

Amonestados: PT: 9' Manuel Rosmarino (P).

ST: 25' Juan Ignacio Rodríguez (C).

Árbitro: Damián Schneider.

Cancha: Hipódromo de Rosario.

