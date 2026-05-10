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Unión cambia el chip y ya piensa en Belgrano con temas cruciales a evaluar

Tras dar el golpe en Mendoza, Unión cambió rápidamente el foco y se instaló en Córdoba para preparar el cruce de los cuartos de final ante Belgrano

Ovación

Por Ovación

10 de mayo 2026 · 12:47hs
Unión cambia el chip y ya piensa en Belgrano con temas cruciales a evaluar

Prensa Unión

No hubo tiempo para festejos largos en Unión y, apenas terminó la clasificación en Mendoza luego del triunfo 2-1 ante Independiente Riavdavia, el plantel dio vuelta la página y activó el modo cuartos de final del Apertura contra Belgrano en el Gigante de Alberdi.

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Con la ilusión en alza después de la victoria ante la Lepra mendociona, la delegación rojiblanca viajó directamente hacia Córdoba para continuar concentrada y preparar el duelo del próximo martes frente a Belgrano, que todavía no tiene confirmación del horario, pero puertas adentro el operativo ya está completamente en marcha.

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Piezas claves a seguir en Unión

En medio de la expectativa, hay dos nombres que se roban gran parte de la atención del cuerpo técnico de Leonardo Madelón: Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

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Pitt&oacute;n se banc&oacute; todo el partido en Uni&oacute;n despu&eacute;s de recibir una fuerte patado en el primer tiempo.

Pittón se bancó todo el partido en Unión después de recibir una fuerte patado en el primer tiempo.

Ambos hicieron un enorme esfuerzo para poder estar en Mendoza. Llegaron con lo justo desde lo físico, jugaron un partido de máxima exigencia y terminaron con un desgaste evidente. Por eso, desde ahora y hasta el martes serán evaluados permanentemente para determinar cómo evolucionan y si están en condiciones óptimas para volver a ser titulares. Chelo pidió asistencia de masajes en varios pasajes del cotejo, por lo que claramente dio un plus. Asimismo, Mauro Pittón recibió una fuerte patada en el primer tiempo que lo dejó maltrecho e igual terminó los 90'. Muchos tocados con poco tiempo para recuperar.

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La buena noticia para Madelón es que, más allá de esas molestias, el resto del plantel estaría a disposición. Un detalle importante en una instancia donde cada variante puede resultar decisiva. En Unión saben que lo más difícil muchas veces no es llegar, sino sostenerse. Por eso, mientras el sueño sigue creciendo, también crece la necesidad de administrar energías, recuperar soldados y llegar enteros a otra batalla eliminatoria.

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