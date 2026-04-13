Capibaras y Tarucas se miden en el Hipódromo de Rosario

Con la vuelta del santafesino Manuel Bernstein a la titularidad, a partir de las 20, Capibaras y Tarucas cerrarán la séptima fecha del Súper Rugby Américas

Capibaras vuelve a Rosario para enfrentar a Tarucas de Tucumán, por el Súper Rugby Américas.

El Hipódromo de Rosario será escenario del cierre de la séptima fecha del Súper Rugby Américas con el choque que animarán Capibaras con Tarucas en el que estará en juego la Copa Diario La Capital. Entre las cuestiones a destacar se resalta la vuelta a la titularidad del tercera línea de CRAI, Manuel Bernstein, y el debut de Martin Vaca, hooker del Jockey de Villa María. La franquicia con base en Tucumán presentará seis variantes en relación a la alineación que se impuso a Cobras por 52-22.

El partido marcará el reencuentro del equipo del Litoral ante su público luego de cuatro partidos consecutivos como visitante. Lo más destacado será el debut en la franquicia de Martín Vaca, hooker formado en Jockey de Villa María y con pasado en Pumitas, Jaguares, el Pro D2 y la MLR.

También retornará al XV inicial Manuel Bernstein, uno de los capitanes del equipo. En la pareja de medios habrá enroque de hombres del Jockey bicampeón del Torneo Regional del Litoral: Sugasti y Baronio ocuparán el lugar de Lovell y Dogliani.

Las otras dos modificaciones serán en el centro de la cancha donde Chesini y Estellés dirán presentes desde el inicio en reemplazo de Ordiz y Heit. El partido comenzará a las 20, será arbitrado por Juan Sebastian Maio y se disputará en el Hipódromo de Rosario.

Capibaras alistará a: Diego Correa, Martín Vaca y Enzo Avaca; Lorenzo Colidio y Lucas Bur;Ignacio Gandini, Felipe Villagrán y Manuel Bernstein; Alejo Sugasti y Juan Bautista Baronio; Franco Rossetto; Guido Chesini; Bautista Estellés; Lautaro Cipriani y Francisco Lluch. Por su parte, en el banco de suplentes estarán a disposición: Manuel Cuneo; Juan Ignacio Rodríguez; Ignacio Orsetti;Juan Segundo Huber; Basilio Cañas; Juan Lovell; Bruno Heit y Benjamín Ordiz.

En el caso de Tarucas formará con: Mariano Muntaner, Juan Manuel Vivas y Francisco Moreno; Ignacio Marquieguez y Luciano Asevedo; Facundo Cardozo, Tomás Dande y Thiago Sbrocco; Estanislao Pregot e Ignacio Cerrutti; Tomás Vanni, Pedro Coll, Matías Orlando, Mateo Pasquini y Tomás Elizalde. Los suplentes serán: José Calderoni, Benjamín Farías, Rodrigo Navarro, Joaquín Aguilar, Miguel Mukdise, Matías Sauze, Máximo Ledesma y Stefano Ferro.

Resultados 7° fecha

Pampas 34- Peñarol 3

Yacaré XV 41- Dogos XV 20

Cobras 26- Selknam 27

-Posiciones: Pampas 31, Dogos 27, Tarucas 23, Capibaras y Selknam 16; Peñarol 14, Yacaré XV 11 y Cobras de Brasil 7.

Próxima fecha

Viernes 17/4: Pampas vs. Yacaré XV

Domingo 19/4: Cobras vs. Dogos XV

Domingo 19/4: Selknam vs. Tarucas

Lunes 20/4: Peñarol vs. Capibaras XV