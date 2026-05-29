YPF volvió a ajustar los combustibles en la ciudad de Santa Fe: la Súper llegó a $2.100

Aunque la petrolera extendió el “buffer de precios” para amortiguar el impacto internacional del petróleo, las estaciones de servicio registraron nuevas variaciones

Los precios de los combustibles volvieron a registrar modificaciones en las estaciones de servicio de YPF en la ciudad de Santa Fe , pese a que la petrolera había anunciado días atrás una suba promedio del 1% y la extensión por otros 45 días del esquema de “ buffer de precios ”, una medida destinada a amortiguar el impacto de la fuerte suba internacional del petróleo.

El incremento se da en un contexto marcado por la escalada del valor del barril de petróleo Brent , referencia para Argentina, que pasó de alrededor de u$s60 a u$s110 tras el conflicto internacional que tensionó los mercados energéticos.

Sin embargo, más allá del intento oficial por contener el traslado total de esos aumentos a los surtidores, las pizarras de las estaciones de servicio volvieron a actualizarse en la capital provincial.

Así quedaron los precios de YPF en Santa Fe

Los valores registrados este viernes en estaciones de servicio de YPF Santa Fe son los siguientes:

Nafta Súper: $2.100

$2.100 Infinia: $2.266

$2.266 Infinia Diesel: $2.390

En este último caso, el Infinia Diesel fue el único combustible que mostró una baja respecto de los valores anteriores.

Cuánto cuesta llenar el tanque en Santa Fe

Con los nuevos valores, cargar combustible representa un gasto cada vez más importante para los automovilistas santafesinos.

Con nafta Súper

Tanque de 45 litros: $94.500

$94.500 Tanque de 65 litros: $136.500

Con nafta Infinia

Tanque de 45 litros: $101.970

$101.970 Tanque de 65 litros: $147.290

El nuevo ajuste en los precios de los combustibles se suma a una serie de incrementos consecutivos que vienen impactando de lleno en el bolsillo de los conductores, además de generar presión sobre los costos del transporte y la logística en toda la provincia.

Mientras tanto, desde el sector esperan definiciones sobre la continuidad de las políticas de contención y la evolución del mercado internacional del petróleo, factores que seguirán siendo determinantes para los próximos movimientos en los surtidores.

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