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Tragedia en Ruta 98: murió una policía de la PDI tras chocar contra un camión rumbo a un operativo por microtráfico

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este viernes entre Tostado y Vera. La víctima fatal viajaba junto a otros tres efectivos de la Policía de Investigaciones que se dirigían a realizar allanamientos

29 de mayo 2026 · 08:59hs
Un policía murió tras un choque contra un camión detenido sobre Ruta Nacional 98

Un policía murió tras un choque contra un camión detenido sobre Ruta Nacional 98
Un policía murió tras un choque contra un camión detenido sobre Ruta Nacional 98

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Un policía murió tras un choque contra un camión detenido sobre Ruta Nacional 98

Una mujer policía perteneciente a la Policía de Investigaciones (PDI) murió este viernes por la madrugada tras un violento accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional 98, en el norte de la provincia de Santa Fe. El móvil policial en el que viajaba impactó contra un camión detenido sobre la calzada por desperfectos mecánicos.

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Un policía murió tras un choque contra un camión detenido sobre Ruta Nacional 98

Un policía murió tras un choque contra un camión detenido sobre Ruta Nacional 98

El trágico siniestro vial ocurrió cerca de las 3.50 a la altura del kilómetro 60, en el tramo comprendido entre las localidades de Tostado y Vera. Según las primeras informaciones brindadas por la Guardia Provincial Unidad 1 de Reconquista, el vehículo involucrado fue un Renault Logan perteneciente a la PDI que se dirigía hacia el noroeste provincial para participar de una serie de allanamientos por microtráfico.

Por causas que se investigan, el automóvil impactó de lleno contra un camión Ford 1722 con acoplado que se encontraba detenido sobre la cinta asfáltica debido a fallas mecánicas. El transporte era conducido por Marcelo Aguirre, oriundo de General Pinedo, Chaco.

Una policía fallecida y tres heridos

Como consecuencia del fuerte choque, una de las ocupantes del móvil policial, una mujer integrante de la PDI, perdió la vida en el acto. Hasta el momento, las autoridades no difundieron oficialmente su identidad.

En tanto, los otros tres efectivos que viajaban en el vehículo sobrevivieron al impacto, aunque sufrieron diversas lesiones. Se trata de Diego Farías, de 30 años, quien quedó internado en el hospital de Vera, mientras que Adrián Mansilla, de 49 años, y Gastón Carruega fueron derivados a un centro de salud de la ciudad de Reconquista.

Cortes y operativo policial sobre Ruta 98

Tras el siniestro, ambas manos de la Ruta Nacional 98 permanecieron totalmente cortadas durante varias horas para permitir el trabajo de los peritos y los equipos de emergencia.

En el lugar trabajó personal de distintas dependencias policiales, entre ellas efectivos de la Comisaría I de la Unidad Regional XIX, agentes de la PDI, Bomberos Zapadores y personal de la DGPSR, quienes realizaron tareas de balizamiento y peritajes para determinar cómo ocurrió el fatal accidente.

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